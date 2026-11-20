Selten klaffen Auftragslage und Aktienkurs so weit auseinander wie derzeit bei Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern sitzt auf dem größten Auftragsbestand seiner Geschichte – 164 Milliarden Euro. Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, FSE: ENR) aber verlor am Freitagmittag 5,13 Prozent auf 120,20 Euro und gehörte damit zu den drei schwächsten Werten im DAX. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 191,66 Euro summiert sich das Minus auf mehr als 37 Prozent. Die Frage, die sich Anleger stellen: Übertreibt der Markt, oder sehen die Analysten etwas nicht?
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Euro Aufträge und trotzdem minus 5 Prozent - Die Kluft zum Kursziel war selten größer
Die Siemens Energy Aktie fällt am Freitag auf 120,20 Euro und zählt zu den schwächsten DAX-Werten. Berenberg nennt 205 Euro als Kursziel, der Analystenkonsens liegt bei 194 Euro. Der Markt handelt den Konzern, als stünde der KI-Boom vor dem Ende. Wer liegt falsch?
Der Tag
Siemens Energy Aktie: Mitgefangen im KI-Ausverkauf
Eine eigene schlechte Nachricht gab es am Freitag nicht. Die Aktie geriet in den Sog des weltweiten Ausverkaufs bei KI-Werten. Schon vor Handelsbeginn zeigten die Indikationen ein Minus von bis zu 4,7 Prozent, im Verlauf des Vormittags weitete sich der Verlust aus. Der DAX insgesamt steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu.
Dass ein Hersteller von Gasturbinen und Stromnetztechnik als KI-Aktie gehandelt wird, hat einen einfachen Grund: Rechenzentren brauchen Strom, und zwar sehr viel. Siemens Energy liefert die Kraftwerke und die Netztechnik dafür. Diese Verbindung hat die Aktie im vergangenen Jahr nach oben getragen. Jetzt, da Anleger am Tempo des Rechenzentren-Ausbaus zweifeln, wirkt sie in die Gegenrichtung.
Das Geschäft
Rekordzahlen im Rücken
Operativ kann sich die Bilanz sehen lassen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Siemens Energy einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs um 18,8 Prozent, der Auftragsbestand stieg auf 164 Milliarden Euro. Das entspricht rechnerisch dem Umsatz von mehr als dreieinhalb Jahren. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie erhalten.
Aufträge in dieser Größenordnung lassen sich nicht über Nacht stornieren. Sie betreffen Kraftwerke und Netze, deren Bau Jahre dauert und die unabhängig von der Stimmung an der Börse gebraucht werden. Genau darauf stützt sich das Vertrauen der Analysten.
Der Haken
Nur 2 Gigawatt: Die Zahl, die Skeptiker aufhorchen lässt
Ganz ohne Schatten ist das Bild nicht. Die Privatbank Berenberg, die die Aktie mit einem Kursziel von 205 Euro zum Kauf empfiehlt, weist in ihrer Studie auf einen Punkt hin: Im vierten Quartal gingen nur Bestellungen für Gasturbinen mit einer Leistung von 2 Gigawatt ein, weniger als in den Quartalen zuvor. Berenberg wertet das als zeitliche Verschiebung und nicht als Nachfrageproblem. An der Börse aber reicht in der aktuellen Stimmung schon ein solches Detail, um Zweifel zu säen.
Der Analystenkonsens liegt bei 194 Euro und damit mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das Kursziel von Berenberg läge sogar rund 70 Prozent höher. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion. Eine Lücke dieser Größe schließt sich erfahrungsgemäß auf einem von zwei Wegen: Entweder steigt der Kurs, oder die Kursziele sinken.
Charttechnik
Die Marken, auf die es ankommt
120 Euro: die runde Marke, um die am Freitag gerungen wird. Das Tagestief lag bei 119,90 Euro.
100,35 Euro: das 52-Wochen-Tief als große Auffangzone.
126,70 Euro: der Schlusskurs vom Donnerstag und erster Widerstand.
131 Euro: das Niveau von Mitte November, das für eine Trendwende zurückerobert werden müsste.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie?
Wegen des weltweiten Ausverkaufs bei KI-nahen Aktien. Eine eigene negative Nachricht gab es am 20. November nicht.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
164 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor.
Was sagen die Analysten?
Berenberg nennt ein Kursziel von 205 Euro, der Durchschnitt liegt bei 194 Euro.
Was hat Siemens Energy mit KI zu tun?
Der Konzern liefert Gasturbinen und Netztechnik, mit denen Rechenzentren mit Strom versorgt werden.
Wie hoch ist die Dividende?
2,30 Euro je Aktie sind vorgeschlagen.
Fazit
Siemens Energy Aktie: Die Aufträge sind echt, die Angst ist es auch
Bei der Siemens Energy Aktie prallen zwei Sichtweisen aufeinander. Die Analysten blicken auf volle Auftragsbücher und sehen eine stark unterbewertete Aktie. Der Markt blickt auf die Unsicherheit im KI-Sektor und verkauft alles, was daran hängt. Kurzfristig dürfte die Stimmung an der Wall Street den Takt vorgeben. Mittelfristig entscheidet der Auftragseingang: Kommen wieder mehr Turbinenbestellungen, haben die Optimisten das bessere Argument.
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