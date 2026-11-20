Eine eigene schlechte Nachricht gab es am Freitag nicht. Die Aktie geriet in den Sog des weltweiten Ausverkaufs bei KI-Werten. Schon vor Handelsbeginn zeigten die Indikationen ein Minus von bis zu 4,7 Prozent, im Verlauf des Vormittags weitete sich der Verlust aus. Der DAX insgesamt steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu.

Dass ein Hersteller von Gasturbinen und Stromnetztechnik als KI-Aktie gehandelt wird, hat einen einfachen Grund: Rechenzentren brauchen Strom, und zwar sehr viel. Siemens Energy liefert die Kraftwerke und die Netztechnik dafür. Diese Verbindung hat die Aktie im vergangenen Jahr nach oben getragen. Jetzt, da Anleger am Tempo des Rechenzentren-Ausbaus zweifeln, wirkt sie in die Gegenrichtung.