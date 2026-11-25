Siemens Energy profitiert vom Strombedarf der Rechenzentren. Gasturbinen und Netztechnik gelten als Engpässe für deren Ausbau. Schwinden die Hoffnungen auf immer neue KI-Investitionen, trifft das die Aktie überproportional. Schon am 20. November hatte sie 5,1 Prozent verloren.

Einen kleinen Makel hatten die Zahlen vom 11. November. Der Auftragseingang im vierten Quartal stieg zwar auf 14,8 Milliarden Euro, blieb damit aber unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden Euro.