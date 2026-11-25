Ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro, ein Nettogewinn von 4,13 Milliarden Euro, eine Dividende, die von 0,70 auf 2,30 Euro steigen soll. Und trotzdem ein Kurs, der seit April rund 38 Prozent verloren hat. Die Siemens Energy Aktie schloss am Dienstag im Xetra-Handel 6,8 Prozent tiefer bei 117,88 Euro. Am Mittwochmorgen notierte sie an der Börse Stuttgart bei 115,88 Euro. Einen Auslöser aus dem Unternehmen gibt es nicht.
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Euro Aufträge, Kurs unter 120 Euro – wie viel KI-Angst steckt im Absturz?
Die Siemens Energy Aktie schloss am Dienstag bei 117,88 Euro, rund 38 Prozent unter dem Rekord, und gab am Mittwochmorgen weiter nach. Dabei meldete der Konzern ein Rekordjahr und will die Dividende mehr als verdreifachen.
Die Erklärung
Der Kurs hängt an der Stimmung im KI-Sektor
Siemens Energy profitiert vom Strombedarf der Rechenzentren. Gasturbinen und Netztechnik gelten als Engpässe für deren Ausbau. Schwinden die Hoffnungen auf immer neue KI-Investitionen, trifft das die Aktie überproportional. Schon am 20. November hatte sie 5,1 Prozent verloren.
Einen kleinen Makel hatten die Zahlen vom 11. November. Der Auftragseingang im vierten Quartal stieg zwar auf 14,8 Milliarden Euro, blieb damit aber unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden Euro.
Das Geschäft
Rekordjahr und eine höhere Prognose
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten erreichte 5,49 Milliarden Euro nach 2,36 Milliarden im Vorjahr. Für 2027 plant der Konzern ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen freien Mittelzufluss von rund 10 Milliarden Euro. Hinzu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
Die Schwachstelle bleibt die Windkrafttochter Siemens Gamesa mit einer Marge von 0,1 Prozent. Die nächsten Termine sind die Zahlen zum ersten Quartal am 11. Februar 2027 und die Hauptversammlung am 25. Februar.
Die Siemens Energy Aktie wird wie ein KI-Wert gehandelt, obwohl der Konzern Turbinen und Stromnetze baut. Das war auf dem Weg nach oben ein Vorteil. Jetzt ist es die Last.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie trotz Rekordzahlen?
Die Aktie reagiert auf den Ausverkauf bei KI-Werten und Sorgen um den Ausbau der Rechenzentren. Eine Unternehmensnachricht ist nicht belegt.
Was erwartet Siemens Energy für 2027?
Ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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