Siemens Energy Aktie: 9%-Kursrally nach Zahlen – Goldman Sachs setzt auf 2030

Genau hier liegt ein wesentlicher positiver Aspekt der Einschätzung von Ajay Patel. Während für 2027 ein konkreter Spielraum von 3% genannt wird, fällt seine qualitative Einschätzung zu den Markterwartungen für 2030 noch optimistischer aus. Ein konkreter prozentualer Anpassungsbedarf für 2030 geht aus der vorliegenden Meldung jedoch nicht hervor.