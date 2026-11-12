Siemens Energy Aktie: 200 EUR Kursziel! RBC sieht solide Perspektiven bis 2027

Die Aktienanalyse von RBC vom 11. November 2026 sendet ein positives Signal für Siemens Energy. Analyst Colin Moody bestätigt das Kursziel von 200 EUR und hält am Rating "outperform" fest. Im Mittelpunkt stehen drei wesentliche Argumente: ein starkes viertes Geschäftsquartal, beruhigende Signale für das Geschäftsjahr 2027 und eine zuversichtlich stimmende mittelfristige Perspektive. Für die Siemens Energy Aktie ist diese Kombination grundsätzlich attraktiv. Sie deutet darauf hin, dass RBC nicht nur die jüngste operative Entwicklung positiv beurteilt, sondern auch die zukünftigen Geschäftsaussichten weiterhin konstruktiv einschätzt. Allerdings bleibt entscheidend, ob Siemens Energy die Erwartungen tatsächlich erfüllt. Projektbezogene Risiken, mögliche Kostensteigerungen und die Bewertung der Aktie dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Das Fazit der aktuellen RBC-Aktienanalyse fällt dennoch eindeutig aus: Colin Moody bleibt optimistisch, bestätigt das Rating "outperform" und sieht das Kursziel weiterhin bei 200 EUR. Für Anleger wird nun entscheidend sein, ob Siemens Energy die positive Einschätzung mit weiteren überzeugenden Geschäftszahlen rechtfertigen kann.