Eine Woche kann an der Börse eine Ewigkeit sein. Vor sieben Tagen war die Siemens Energy Aktie mit mehr als 11 Prozent Plus noch der größte Gewinner im DAX. Jetzt steht sie auf der Verliererliste: minus 9,87 Prozent auf 118,32 Euro, allein am Freitag brach die Siemens Energy Aktie um 6,61 Prozent ein. Eine einzelne Unternehmensnachricht gab es dafür nicht. Dahinter steckt eine Frage, die den ganzen Markt umtreibt: Wie lange baut die Welt noch KI-Rechenzentren – und wer liefert den Strom dafür?
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Euro Aufträge und trotzdem fast 10 Prozent weniger – ist die Siemens Energy Aktie zum KI-Spielball geworden?
Vor einer Woche der größte DAX-Gewinner, jetzt Platz vier der Verlierer: Die Siemens Energy Aktie gab 9,87 Prozent auf 118,32 Euro nach, obwohl der Auftragsbestand mit 164 Milliarden Euro einen Rekord erreicht hat. Die große Analyse: Warum die Siemens Energy Aktie an der Stimmung im KI-Sektor hängt und was für eine Erholung spricht.
Die Stammdaten der Siemens Energy Aktie und der im Artikel genannten Werte: Siemens Energy – ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR (US-Symbol SMNEY, ADR außerbörslich). Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (US-Symbol NVDA). Anthropic – ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT (US-Symbol ANT).
Die Woche
Ein Spielball der Nasdaq: wie die Siemens Energy Aktie der KI-Stimmung folgte
Montag: Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung der Vorwoche, die Siemens Energy Aktie fiel auf 128,98 Euro. Dienstag: Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, Minus von 3,09 Prozent. Mittwoch und Donnerstag: Rekordzahlen von Nvidia und die Vorfreude auf den Börsengang von Anthropic stützten die Aktie bei rund 126,70 Euro. Freitag: Der Bericht über SEC-Ermittlungen bei Nvidia und ein Ausverkauf in Asien schickten die Siemens Energy Aktie auf 118,32 Euro.
Siemens Energy Aktie: Schlusskurse der Woche
Euro
Xetra-Schlusskurse vom 13. bis 20. November 2026.
Quelle: Xetra; onvista
Daten als Tabelle
|Tag
|Euro
|13. November
|131,28
|Montag
|128,98
|Dienstag
|125,00
|Mittwoch
|126,66
|Donnerstag
|126,70
|Freitag
|118,32
Die Gründe
Der KI-Strom unter Verdacht: was die Siemens Energy Aktie belastet
Siemens Energy liefert Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik – genau die Produkte, die für den Strombedarf neuer KI-Rechenzentren gebraucht werden. Diese Verbindung hat die Siemens Energy Aktie in den vergangenen Jahren vervielfacht. In dieser Woche wurde sie zur Belastung: Als Zweifel am Tempo des Rechenzentrumsbaus in den USA aufkamen, verkauften Anleger alles, was am KI-Boom hängt. Hinzu kamen Details aus den Jahreszahlen: Der Auftragseingang im vierten Quartal lag mit 14,8 Milliarden Euro unter den Erwartungen, das Ergebnisziel für 2027 von rund 5 Milliarden Euro unter dem erhofften Wert.
Die Einordnung
Volle Auftragsbücher, leere Nerven
Fundamental steht der Konzern so gut da wie nie. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro mehr als dreieinhalb Jahresumsätze. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie steigen, die Marge erreichte 12,4 Prozent. Der Absturz zeigt vor allem eines: Der Markt koppelt die Siemens Energy Aktie eng an den KI-Sektor, egal wie gut die eigenen Zahlen sind.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie gefallen?
Der Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren belasteten den Energietechnikkonzern. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2026, ein Rekord.
Welche Dividende plant Siemens Energy?
2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr. Die Hauptversammlung stimmt am 25. Februar 2027 ab.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR.
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