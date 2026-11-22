Warum ist die Siemens Energy Aktie gefallen?

Der Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren belasteten den Energietechnikkonzern. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?

164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2026, ein Rekord.

Welche Dividende plant Siemens Energy?

2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr. Die Hauptversammlung stimmt am 25. Februar 2027 ab.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR.