Die Siemens Aktie (ISIN DE0007236101, Ticker SIE) steht am Mittwoch, 25. November 2026, im Xetra-Handel unter Druck: Gegen 13:52 Uhr notiert sie bei rund 251 Euro und damit etwa 1,3 Prozent unter dem Vortag – nach einem Minus von knapp 4 Prozent am Dienstag. Seit dem Vortag liegt der Kurs unter der 200-Tage-Linie bei rund 260 Euro. Dabei hat der Technologiekonzern erst vor zwei Wochen starke Zahlen vorgelegt: einen Auftragseingang von 108 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026 und einen Ausblick, der das Wachstum beschleunigen soll. Diese Siemens Aktienanalyse ordnet ein, wie viel davon im Kurs steckt und was die Siemens Aktienprognose der Analysten hergibt.
Siemens Aktienanalyse: Auftragseingang im Schlussquartal +58 Prozent, aber die Aktie fällt unter die 200-Tage-Linie – was bringt die Healthineers-Abspaltung?
Die Siemens Aktie gibt im KI-Ausverkauf nach und notiert bei rund 251 bis 254 Euro unter der 200-Tage-Linie – trotz Aufträgen von 108 Milliarden Euro und einem Auftragsbestand von 143 Milliarden Euro. Die Siemens Aktienanalyse mit Zahlen, Ausblick, Analysten-Konsens und der Frage nach der Siemens Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG, München und Berlin
- Ticker
- SIE (Xetra)
- ISIN
- DE0007236101
- 52-Wochen-Spanne
- 198,00 bis 291,70 EUR
- Index
- DAX
Stand: 25.11.2026, Kurs: Xetra, 25.11.2026, 13:52 Uhr (verzögert)
Der Auslöser
Warum fällt die Siemens Aktie aktuell?
Eine eigene negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Siemens leidet unter dem Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten, der seit Dienstag Nvidia, Infineon, Siemens Energy und andere Werte erfasst. Der DAX gab am Nachmittag rund 0,8 bis 0,9 Prozent nach und notierte bei rund 24.800 Punkten. Die Verbindung zu Siemens ist die Fantasie rund um Rechenzentren und Automatisierung, die zuletzt den Kurs getragen hat.
Zusätzlich beschäftigt der Konzernumbau den Markt: Am 23. November teilte Siemens mit, den laufenden Aktienrückkauf nach dem 20. November zu pausieren, um die Abspaltung von Siemens Healthineers vorzubereiten. Seit dem 1. Juli wurden rund 6,66 Millionen Aktien zurückgekauft. Ein Termin für die Wiederaufnahme steht nicht fest. Zugleich signalisierte der Vorstandschef nach vorliegenden Berichten, dass weitere Zukäufe auch in einer Größenordnung von bis zu 10 Milliarden Euro denkbar seien – der Ausblick enthält solche Zukäufe nicht.
Das Geschäft
Womit verdient Siemens sein Geld?
Siemens ist der größte europäische Industriekonzern und konzentriert sich auf drei Geschäfte: Digital Industries liefert Automatisierung, Industriesoftware und digitale Zwillinge für Fabriken. Smart Infrastructure steht für Gebäudetechnik, Stromnetze und Elektrifizierung, darunter Lösungen für Rechenzentren. Mobility baut Züge, Signaltechnik und Bahninfrastruktur. Dazu kommt die Beteiligung an Siemens Healthineers, die der Konzern bis zum Frühjahr 2027 überwiegend an die Aktionäre abgeben will. Die Strategie: ein fokussierter Technologiekonzern für Automatisierung, Software und Elektrifizierung.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen – und was sagt die Bewertung der Siemens Aktie aus?
Das am 30. September beendete Geschäftsjahr 2026 war operativ stark. Der Auftragseingang stieg um 22 Prozent auf 108,2 Milliarden Euro, allein im Schlussquartal um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro (Book-to-Bill 1,47). Der Umsatz wuchs um 6 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis des Industriellen Geschäfts erreichte 13,3 Milliarden Euro (Marge 16,3 Prozent). Der Gewinn nach Steuern sank auf 9,5 Milliarden Euro (minus 9 Prozent), weil das Vorjahr durch den Verkauf von Innomotics geprägt war; das Ergebnis je Aktie lag bei 10,94 Euro. Der Free Cashflow betrug 12,1 Milliarden Euro, die industriellen Nettoschulden sanken auf 4,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 12,2 Milliarden Euro), das entspricht dem 0,3-Fachen des EBITDA.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Auftragseingang
|108,2 Mrd. EUR
|+22 %
|Umsatz
|83,4 Mrd. EUR
|+6 %
|Ergebnis Industrielles Geschäft
|13,3 Mrd. EUR
|+13 %
|Gewinn nach Steuern
|9,5 Mrd. EUR
|-9 %
|Ergebnis je Aktie
|10,94 EUR
|-11 %
|Free Cashflow
|12,1 Mrd. EUR
|–
|Auftragsbestand
|143 Mrd. EUR
|unverändert
Gewinn je Aktie unverwässert; vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) 11,76 EUR. Vorjahr durch Verkaufseffekte Innomotics beeinflusst.
Quelle: Siemens AG, Ergebnisveröffentlichung vom 12.11.2026
|Segment
|Umsatz
|Ergebnismarge
|Digital Industries
|19,7 Mrd. EUR
|19,1 %
|Smart Infrastructure
|25,1 Mrd. EUR
|19,5 %
|Mobility
|13,0 Mrd. EUR
|8,5 %
Auftragseingang im vierten Quartal: Digital Industries 6,4 Mrd. EUR (+16 %), Smart Infrastructure 8,7 Mrd. EUR (+40 %), Mobility 10,7 Mrd. EUR (mehr als +200 %).
Quelle: Siemens AG, Ergebnisveröffentlichung vom 12.11.2026
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management – ohne Healthineers und ohne Zukäufe – ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro in Aussicht (Vergleichsbasis ohne Healthineers: 9,27 Euro). Mittelfristig peilt Siemens 7 bis 11 Prozent Umsatzwachstum an. Die Dividende soll auf 5,50 Euro steigen (Vorjahr 5,35 Euro).
Bei der Bewertung kommt es auf die Gewinnbasis an: Auf die erwarteten Gewinne ergibt sich für die Siemens Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 21, auf die Gewinne der letzten zwölf Monate gut 25. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 Prozent. Wegen der Abspaltung von Healthineers sind Vergleiche mit früheren Gewinnschätzungen nur eingeschränkt aussagekräftig.
Die Abspaltung
Was bedeutet die Healthineers-Abspaltung für die Siemens Aktie und Aktionäre?
Siemens will 34,1 Prozent an Siemens Healthineers direkt an die eigenen Aktionäre abgeben: Je zwei Siemens-Aktien soll eine Healthineers-Aktie ins Depot kommen. Wirksam werden soll die Abspaltung nach Angaben des Unternehmens im späten Frühjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung im Februar 2027 und weiterer Genehmigungen. Für Anleger heißt das: Die Siemens Aktie wird danach ein reiner Technologiekonzern ohne Medizintechnik sein – und der Kurs wird um den Wert der abgespaltenen Healthineers-Aktien bereinigt. Die Gewinn-Guidance ist bereits ohne Healthineers gerechnet.
Die Experten
Wie lautet die Siemens Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens ist überwiegend positiv. Laut FactSet-Konsens (Stand 17./18. November 2026) beurteilen 27 Analysten die Aktie; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 309 Euro, die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro. Von den zuletzt veröffentlichten zehn Studien enthielten sechs ein Kaufen, drei ein Halten und eine ein Verkaufen. Rechnerisch liegt das Durchschnittsziel gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Andere Datenanbieter kommen auf leicht abweichende Werte, etwa 25 Analysten mit einem Durchschnittsziel von 305 bis 312 Euro. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Anzahl Analysten
|27
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 309 EUR
|Spanne der Kursziele
|232 bis 345 EUR
|Letzte zehn Studien
|6 Kaufen, 3 Halten, 1 Verkaufen
Die Datenanbieter weichen ab (Stichtag, Zahl der berücksichtigten Studien). Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: FactSet-Konsens, Stand 17./18.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Siemens Aktie jetzt?
Technisch hat sich das Bild eingetrübt: Am 24. November fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie (rund 260 Euro) und notiert auch unter ihren 20-, 38-, 50- und 100-Tage-Durchschnitten. Chartbeobachter sehen damit kurz- bis mittelfristig einen Abwärtstrend, den langfristigen Trend aber noch nicht bestätigt gebrochen – die Aktie liegt nur knapp unter der 200-Tage-Linie. Als nächste Referenz nennen sie das Sechsmonatstief bei 249,50 Euro; die Marke von 254,50 Euro diente zuletzt als Unterstützung, Widerstände liegen im Bereich von 270 bis 273 Euro. Das 52-Wochen-Hoch steht bei 291,70 Euro (28. August 2026), das Tief bei 198,00 Euro (23. März 2026).
Die Szenarien
Wohin kann sich die Siemens Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Kern zwei Szenarien. Im ersten beruhigen sich die Technologiewerte, der gut gefüllte Auftragsbestand und die Aussicht auf zweistelliges Gewinnwachstum rücken wieder in den Vordergrund, und die Aktie nähert sich den Konsenszielen im Bereich von rund 300 bis 310 Euro. Im zweiten Szenario hält der Ausverkauf bei KI-Werten an, der Kurs bricht nach unten aus der Zone um 250 Euro, und die Aktie testet Marken in Richtung des Jahrestiefs. Entscheidend sind die kommenden Quartalszahlen und der Verlauf der Healthineers-Abspaltung.
Die Termine
Was Anleger bei der Siemens Aktie jetzt beobachten
Die Marke von 249,50 Euro (Sechsmonatstief) und die 200-Tage-Linie bei rund 260 Euro.
Die Stimmung im KI- und Technologiesektor, vor allem die Wall Street nach Thanksgiving.
Erste Quartalszahlen des Geschäftsjahres 2027: nach vorliegenden Angaben am 11. Februar 2027 erwartet.
Hauptversammlung im Februar 2027 mit dem Votum zur Healthineers-Abspaltung.
Ankündigungen zu Zukäufen und zur Wiederaufnahme des Aktienrückkaufs.
Häufige Fragen
FAQ zur Siemens Aktie und zur Siemens Aktienanalyse
Warum fällt die Siemens Aktie? Der Rückgang geht vor allem auf den breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten zurück. Eine eigene negative Unternehmensmeldung gibt es nicht; der Aktienrückkauf ist wegen der Healthineers-Abspaltung pausiert.
Wie hoch ist das Konsens-Kursziel in der Siemens Aktienprognose? Laut FactSet-Konsens (Stand 17./18. November 2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 309 Euro, die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie bewertet ist die Siemens Aktie? Auf die erwarteten Gewinne liegt das KGV bei rund 21, auf die Gewinne der letzten zwölf Monate bei gut 25.
Zahlt Siemens eine Dividende? Der Vorstand schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie vor, nach 5,35 Euro im Vorjahr. Das entspricht einer Rendite von rund 2,1 Prozent.
Was passiert mit Siemens Healthineers? Siemens will 34,1 Prozent an der Medizintechnik-Tochter an die Aktionäre abgeben: je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie. Wirksam werden soll das nach Unternehmensangaben im späten Frühjahr 2027.
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