Eine eigene negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Siemens leidet unter dem Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten, der seit Dienstag Nvidia, Infineon, Siemens Energy und andere Werte erfasst. Der DAX gab am Nachmittag rund 0,8 bis 0,9 Prozent nach und notierte bei rund 24.800 Punkten. Die Verbindung zu Siemens ist die Fantasie rund um Rechenzentren und Automatisierung, die zuletzt den Kurs getragen hat.

Zusätzlich beschäftigt der Konzernumbau den Markt: Am 23. November teilte Siemens mit, den laufenden Aktienrückkauf nach dem 20. November zu pausieren, um die Abspaltung von Siemens Healthineers vorzubereiten. Seit dem 1. Juli wurden rund 6,66 Millionen Aktien zurückgekauft. Ein Termin für die Wiederaufnahme steht nicht fest. Zugleich signalisierte der Vorstandschef nach vorliegenden Berichten, dass weitere Zukäufe auch in einer Größenordnung von bis zu 10 Milliarden Euro denkbar seien – der Ausblick enthält solche Zukäufe nicht.