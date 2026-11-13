Siemens Aktie: Vertical Research stuft ab - Ist die Rally in Gefahr?

Die neue Aktienanalyse von Vertical Research bringt eine wichtige Veränderung für die Siemens Aktie. Analyst Jeffrey Sprague stuft den deutschen Technologiekonzern von "buy" auf "hold" herab und nennt ein Kursziel von 300 EUR. Damit verabschiedet sich Vertical Research von ihrer bisherigen Kaufempfehlung und signalisiert eine zurückhaltendere Einschätzung.

Die Abstufung ist zwar kein ausdrückliches Verkaufssignal, nimmt der Siemens Aktie aber einen positiven Analystenimpuls. Für Anleger dürfte nun entscheidend sein, ob die weitere operative Entwicklung des Konzerns und die aktuelle Börsenbewertung ausreichend Argumente für einen Einstieg liefern.

Das Kursziel 300 EUR bleibt eine wichtige Orientierungsgröße. Die eigentliche Botschaft von Jeffrey Sprague ist jedoch unmissverständlich: Siemens bleibt auf der Beobachtungsliste, doch aus Sicht von Vertical Research ist vorerst Abwarten angesagt.