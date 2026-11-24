Das Long-Szenario: Nachdem das Abwärts-Gap vom Freitag gestern fast vollständig geschlossen worden sei, würden sich die Blicke auf der Oberseite nun erneut auf die Doppelhürde aus der 50- und der 100-Tage-Linie (270,15 EUR bzw. 272,80 EUR) richten. Zudem sollte das markante Februar-Top bei 275,75 EUR überboten werden, ehe die Kurse an das September-Hoch bei 286,30 EUR heranlaufen könnten. Darüber würde es anschließend um einen weiteren Ausbruchsversuch am Hoch vom 5. August bei 291,50 EUR und um den Sprung auf neue Rekordnotierungen gehen, wofür 291,70 EUR überboten werden müssten.