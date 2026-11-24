Nach dem Rückfall an das Oktober-Tief am Freitag ist die Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) gestern wieder nach oben gedreht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
Siemens Aktie: Unterstützung verteidigt
Die Siemens-Aktie steigt um 4,1% und erobert die 200-Tage-Linie zurück.
Rückblick: Die Aktie von Siemens sei in einer Reaktion auf die Quartalszahlen am 12. November bis auf 291,45 EUR gestiegen. Statt jedoch auf neue Rekorde auszubrechen, seien die Notierungen anschließend in eine Korrektur übergegangen. Dabei seien am Freitag die 200-Tage-Linie unterboten und das Oktober-Tief auf den Prüfstand gestellt worden, woraufhin am gestrigen Montag eine starke Erholung mit Kursgewinnen von 4,1% gefolgt sei.
Ausblick: Dank der gestrigen Gegenreaktion habe die Siemens-Aktie den langfristigen GD200 direkt zurückerobert. Zudem hätten sich die Notierungen in der breiten Schiebezone halten können, die das Chartbild bereits seit mehreren Monaten bestimme.
Das Long-Szenario: Nachdem das Abwärts-Gap vom Freitag gestern fast vollständig geschlossen worden sei, würden sich die Blicke auf der Oberseite nun erneut auf die Doppelhürde aus der 50- und der 100-Tage-Linie (270,15 EUR bzw. 272,80 EUR) richten. Zudem sollte das markante Februar-Top bei 275,75 EUR überboten werden, ehe die Kurse an das September-Hoch bei 286,30 EUR heranlaufen könnten. Darüber würde es anschließend um einen weiteren Ausbruchsversuch am Hoch vom 5. August bei 291,50 EUR und um den Sprung auf neue Rekordnotierungen gehen, wofür 291,70 EUR überboten werden müssten.
Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich die langfristige 200-Tage-Linie (260,72 EUR) hingegen wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Darunter sollte auf den Haltebereich aus dem jüngsten Doppeltief (= das Oktober-Tief und das derzeitige November-Tief) bei 254,50 EUR geachtet werden. Werde dieses Level per Tagesschluss unterboten, wären weitere Abgaben bis zur 250-Euro-Marke oder bis zum März-Top aus dem Vorjahr bei 244,85 EUR möglich. (Analyse vom 24.11.2026)
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