Siemens Aktie: Rekordaufträge und KI-Fantasie!

Die Siemens-Aktienanalyse von Berenberg vom 12. November 2026 liefert eine überzeugend begründete positive Einschätzung. Analyst Richard Dawson bestätigt das Kursziel 330 Euro und hält unverändert am Rating "buy" fest. Besonders hebt Richard Dawson die besser als erwarteten Quartalsergebnisse, den außergewöhnlich starken Auftragseingang und die angehobene Mittelfristprognose hervor. Tatsächlich präsentiert Siemens eine bemerkenswerte Kombination aus Wachstum und Profitabilität. Der Auftragseingang stieg im vierten Geschäftsquartal um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro, das industrielle Ergebnis erreichte einen Rekordwert von 3,9 Milliarden Euro und der Free Cashflow kletterte im Gesamtjahr auf 12,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig schafft die industrielle künstliche Intelligenz zusätzliche langfristige Perspektiven. Risiken bestehen insbesondere durch die bereits hohen Erwartungen, konjunkturelle Schwankungen und die Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie. Beim angegebenen Tradegate-Kurs von 282,05 Euro signalisiert das Kursziel 330 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent. Für Berenberg bleibt Siemens damit ein aussichtsreicher Technologiekonzern, dessen zukünftige Entwicklung maßgeblich davon abhängt, ob aus Rekordaufträgen auch dauerhaft steigende Gewinne werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.