Wie viele Healthineers-Aktien bekommen Siemens-Aktionäre?

Für jeweils zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Die Siemens-Aktien bleiben im Depot.

Wann wird über die Abspaltung abgestimmt?

Auf den Hauptversammlungen von Siemens und Siemens Healthineers im Februar 2027.

Was passiert am 18. Dezember?

Siemens veröffentlicht vergleichbare Kennzahlen für den Konzern ohne die Medizintechnik.