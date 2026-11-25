Die Siemens Aktie geht mit Rückenwind in die heiße Phase des Konzernumbaus. Der Münchner Technologiekonzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Rekord beim Auftragseingang abgeschlossen und die Erwartungen der Analysten auf breiter Front übertroffen. Für das neue Geschäftsjahr stellt Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht – mehr, als der Markt mit 7,6 Prozent erwartet hatte. Auch die Mittelfristziele wurden angehoben.
Siemens Aktie: Rekordaufträge, Healthineers-Abspaltung und zwei Dezember-Termine – was kommt jetzt auf Aktionäre zu?
Siemens hat das Geschäftsjahr mit einem Auftragsrekord beendet und die Ziele angehoben. Jetzt naht die Abspaltung der Medizintechnik: Für zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Am 10. und 18. Dezember folgen entscheidende Details. Die Siemens Aktie vor einem historischen Umbau.
Die Abspaltung
Healthineers-Aktien ins Depot
Kern des Umbaus ist die Abspaltung der Medizintechniktochter. Siemens-Aktionäre sollen für jeweils zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten, ihre Siemens-Anteile behalten sie vollständig. Wer 100 Siemens-Aktien besitzt, bekäme also 50 Healthineers-Aktien zusätzlich ins Depot. Wichtig zu wissen: Der Wert der Beteiligung steckt heute schon in der Siemens Aktie. Am Tag der Abspaltung dürfte der Kurs entsprechend sinken. Die Hauptversammlungen beider Unternehmen sollen im Februar 2027 über den Schritt abstimmen.
Die Termine
Der Dezember bringt Klarheit
Zwei Termine sollten Anleger im Kalender haben. Am 10. Dezember soll der Abspaltungsbericht vorliegen, am 18. Dezember will Siemens vergleichbare Kennzahlen ohne die Medizintechnik veröffentlichen. Erst dann lässt sich genau ablesen, wie der verbleibende Konzern aus Automatisierung, Digitalgeschäft, Infrastruktur und Bahntechnik dasteht. Healthineers, die künftig ohne „Siemens“ im Namen auftreten will, zahlt für die Nutzung der Markenrechte drei Jahre lang 100 Millionen Euro pro Jahr nach München. Die Tochter kam zuletzt auf rund 23,6 Milliarden Euro Umsatz und etwa 75.000 Beschäftigte.
Ohne Healthineers wird Siemens zum klareren Technologiekonzern. Die Zahlen vom 18. Dezember zeigen, wie viel Wachstum im Kern steckt.
Nach den Zahlen war die Siemens Aktie bis knapp an ihr Rekordhoch von 291,70 Euro aus dem August herangelaufen. Beim Ergebnis je Aktie peilt der Konzern ein zweistelliges Wachstum an. Treiber sind vor allem Rechenzentren, Bahninfrastruktur und das digitale Industriegeschäft.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Wie viele Healthineers-Aktien bekommen Siemens-Aktionäre?
Für jeweils zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Die Siemens-Aktien bleiben im Depot.
Wann wird über die Abspaltung abgestimmt?
Auf den Hauptversammlungen von Siemens und Siemens Healthineers im Februar 2027.
Was passiert am 18. Dezember?
Siemens veröffentlicht vergleichbare Kennzahlen für den Konzern ohne die Medizintechnik.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der Wertpapiere.
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