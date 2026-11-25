Wie hoch war der Auftragseingang 2026?

108,2 Milliarden Euro, ein Rekord.

Was erwartet Siemens für 2027?

Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro.

Was passiert mit Siemens Healthineers?

34,1 Prozent der Anteile sollen direkt an die Siemens-Aktionäre übertragen werden.