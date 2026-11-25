Die Siemens Aktie steht nach einem Rekordjahr im Rampenlicht. Im Geschäftsjahr 2026 sammelte der Münchner Technologiekonzern Aufträge über 108,2 Milliarden Euro ein – nach 88,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 83,4 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie erhalten.
Siemens Aktie: 108 Milliarden Euro Aufträge, Rekord bei Rechenzentren, Healthineers-Aktien für Aktionäre – startet der Tech-Konzern in die nächste Liga?
Siemens meldet Rekordaufträge, hebt die Mittelfristziele an und verschenkt einen Teil der Healthineers-Beteiligung an seine Aktionäre. Warum die Siemens Aktie vor einem Umbruch steht.
Der Treiber
Rechenzentren und Software
Getrieben wird das Wachstum von zwei Zukunftsfeldern: Das Digitalgeschäft wuchs um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro, und im Schlussquartal verdoppelten sich die Aufträge für Rechenzentrumstechnik. Vom Auftragsbestand über 143 Milliarden Euro entfallen allein 7 Milliarden Euro auf Produkte für Rechenzentren.
Der Umbau
Healthineers geht an die Aktionäre
Gleichzeitig verändert Siemens seine Struktur: 34,1 Prozent der Anteile an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers sollen direkt an die Aktionäre gehen, im Frühjahr 2027 wird die Tochter nicht mehr voll einbezogen. Deshalb sinkt der erwartete Gewinn je Aktie auf dem Papier auf 10,20 bis 10,80 Euro. Gemessen am vergleichbaren Vorjahreswert von 9,27 Euro ohne Healthineers ist das jedoch ein Plus von 10 bis gut 16 Prozent.
Die Siemens Aktie wird zum reinen Industrie- und Technologiewert. Rekordaufträge aus dem Rechenzentrumsboom liefern die Basis – jetzt muss Siemens zeigen, dass das Wachstum ohne Healthineers trägt.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Wie hoch war der Auftragseingang 2026?
108,2 Milliarden Euro, ein Rekord.
Was erwartet Siemens für 2027?
Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro.
Was passiert mit Siemens Healthineers?
34,1 Prozent der Anteile sollen direkt an die Siemens-Aktionäre übertragen werden.
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