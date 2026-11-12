Siemens-Aktie Prognose: Rekordaufträge zünden – fällt jetzt die 300-Euro-Marke?

Siemens hat genau das geliefert, was nach der Herbstkorrektur gefehlt hat: den Beweis, dass sich die Nachfrage beschleunigt statt abzuschwächen. Kurzfristig steht die Aktie vor der Nagelprobe am Rekordhoch von 291,70 Euro. Ein Ausbruch würde den Weg zur 300-Euro-Marke öffnen, ein Scheitern dagegen eine Verschnaufpause bis zur Kurslücke bei 277 Euro wahrscheinlich machen. Mittel- bis langfristig spricht das große Bild für Siemens: Rekordaufträge, höhere Wachstumsziele, ein zweistelliges Gewinnplus je Aktie als Ziel und die Verwandlung in einen fokussierten Technologiekonzern nach der Healthineers-Abspaltung. Die Bewertung lässt allerdings wenig Raum für Enttäuschungen. Für die Siemens-Aktie Prognose heißt das: Die Ausgangslage hat sich mit den Zahlen deutlich verbessert – entscheidend bleibt, dass der Konzern liefert, was er heute versprochen hat.