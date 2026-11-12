Es fehlen nur noch gut ein Euro. Die Siemens-Aktie springt nach der Vorlage der Jahreszahlen um rund 4,8 Prozent auf 290,60 Euro und klopft damit direkt an ihr Rekordhoch von 291,70 Euro aus dem August. Der Auslöser: ein Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro im Schlussquartal, so viel wie nie zuvor, dazu ein Ausblick über den Erwartungen und höhere Mittelfristziele. Die Frage, die jetzt jeden Siemens-Aktionär beschäftigt: Ist das der Startschuss für den Sprung über die 300-Euro-Marke – oder droht nach dem Kurssprung die nächste Verschnaufpause? Unsere Siemens-Aktie Prognose trennt, was kurzfristig zählt, von dem, was langfristig trägt.
Siemens-Aktie Prognose: Rekordaufträge zünden – fällt jetzt die 300-Euro-Marke?
34,8 Milliarden Euro Aufträge in einem Quartal, höhere Mittelfristziele und eine Aktie, die nur noch einen Hauch unter ihrem Rekordhoch notiert. Unsere Siemens-Aktie Prognose zeigt, welche Chartmarken jetzt entscheiden, warum die Zahlen den Kurssprung tragen – und was mittel- bis langfristig für und gegen den Münchner Technologiekonzern spricht.
SIESIE
Die Ausgangslage
Vom Herbsttief zum Rekordangriff: die Wende in drei Wochen
Wer die Siemens-Aktie Ende Oktober betrachtet hat, sah eine Korrektur. Wer heute hinschaut, sieht einen Ausbruchskandidaten.
Nach dem Rekordhoch Ende August rutschte das Papier bis zum 23. Oktober auf rund 254,50 Euro ab und fiel dabei zeitweise unter die viel beachtete 200-Tage-Linie. Die Sorge der Anleger: Nach dem starken Lauf seien die Erwartungen zu hoch, die Bewertung zu ambitioniert. Anfang November schwankte die Aktie dann um ihre 50-Tage-Linie, ehe sie in den drei Handelstagen vor den Zahlen bereits deutlich zulegte und am Mittwoch bei 277 Euro aus dem Xetra-Handel ging. Mit dem heutigen Sprung ist die gesamte Herbstkorrektur aufgeholt.
Die Quartalszahlen
Was hinter dem Kurssprung steckt: Aufträge wie nie zuvor
Für jede Siemens-Aktie Prognose ist der Auftragseingang die wichtigste Zahl, denn er zeigt die Umsätze von morgen. Und genau hier hat Siemens alle überrascht.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, schnellten die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben. JPMorgan-Analyst Phil Buller zufolge lag der Auftragseingang ein Drittel über dem Konsens. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf den Rekordwert von 3,9 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Quartal von Großaufträgen der Bahnsparte Mobility, die ihren Auftragseingang vervierfachte, und von der Infrastruktursparte Smart Infrastructure, die stark vom Bau neuer Rechenzentren profitiert. Auch die lange schwächelnde Automatisierungssparte Digital Industries meldete wieder deutlich mehr Bestellungen.
Auftragseingang erstmals über 100 Milliarden Euro
Im Gesamtjahr sammelte Siemens Aufträge über 108,2 Milliarden Euro ein, ein Plus von rund einem Viertel. Der vergleichbare Umsatz wuchs um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro.
Industrieergebnis auf Rekordniveau
Das Ergebnis im industriellen Geschäft kletterte um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge auf 16,3 Prozent. Analysten hatten mit rund 13,1 Milliarden Euro gerechnet.
Eigene Prognose übertroffen
Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreiseffekten lag bei 11,76 Euro – über der im Sommer angehobenen Spanne von 11,20 bis 11,50 Euro.
Höhere Dividende
Die Dividende soll von 5,35 auf 5,50 Euro je Aktie steigen. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von knapp 1,9 Prozent.
Der einzige Schönheitsfehler: Der Nettogewinn sank auf 9,5 Milliarden Euro. Das liegt aber am Vorjahr, in dem der Verkauf des Motorenherstellers Innomotics einen Sondergewinn in die Bücher gespült hatte. Operativ war 2026 das beste Jahr der Firmengeschichte.
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Kurzfristige Prognose
Das Chartbild: Ausbruch oder Doppeltop?
Charttechnisch steht die Siemens-Aktie an der spannendsten Stelle des Jahres. Zwischen dem aktuellen Kurs und dem Rekordhoch liegt nur rund ein Euro.
Die entscheidende Marke liegt bei 291,70 Euro. Gelingt ein Schlusskurs darüber, wäre der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre bestätigt, und die Aktie befände sich im charttechnisch freien Raum ohne historische Widerstände. Dann rückt die psychologisch wichtige 300-Euro-Marke in den Blick. Scheitert die Aktie dagegen am Rekordhoch, könnte sich mit dem Hoch vom August ein sogenanntes Doppeltop ausbilden – ein Muster, das Chartanalysten als Warnsignal werten. Nach unten hat der Kurssprung eine Kurslücke ab 277 Euro, dem gestrigen Xetra-Schluss, hinterlassen. Darunter verläuft im Bereich um 270 Euro die 50-Tage-Linie, die zuletzt mehrfach umkämpft war. Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 260 Euro, nur wenig über dem Oktober-Tief von 254,50 Euro.
Szenario 1: Ausbruch über das Rekordhoch
Hält das Momentum der Zahlen an, ist ein Schlusskurs über 291,70 Euro das klarste Signal für die kurzfristige Siemens-Aktie Prognose. Rückenwind könnten die Investorengespräche liefern, die Siemens laut Finanzkalender in den kommenden Tagen führt. Die Kursziele von Goldman Sachs (301,30 Euro) und JPMorgan (345 Euro) liegen über der 300-Euro-Marke.
Szenario 2: Verschnaufpause unter dem Hoch
Nach einem Sprung von fast 5 Prozent sind Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich, zumal die Aktie schon vor den Zahlen angezogen hatte. Eine Seitwärtsphase zwischen der Kurslücke bei 277 Euro und dem Rekordhoch würde das positive Bild nicht beschädigen.
Szenario 3: Die Kurslücke wird geschlossen
Schließt die Aktie die Lücke und fällt unter 277 Euro, wäre der Ausbruchsversuch vorerst gescheitert. Dann dürfte die Zone um die 50-Tage-Linie bei rund 270 Euro zum Prüfstein werden. Erst ein Rückfall unter die 200-Tage-Linie bei rund 260 Euro würde das Chartbild ernsthaft eintrüben.
Die Analysten
Kursziele zwischen 270 und 345 Euro: nicht alle sind überzeugt
Die ersten Reaktionen der Analysten fallen unterschiedlich aus. JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 345 Euro und wertete auch die höheren Mittelfristziele als positive Überraschung. RBC sprach zwar von einem starken vierten Quartal, beließ die Aktie aber bei „Sector Perform“ mit einem Ziel von 280 Euro: Der Gewinnausblick impliziere kein Aufwärtspotenzial. Die Deutsche Bank führt Siemens mit „Hold“ und 270 Euro, Jefferies hatte Mitte Oktober auf „Hold“ abgestuft und das Ziel zugleich auf 300 Euro angehoben. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 305 bis 313 Euro – und damit nur moderat über dem aktuellen Kurs. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Siemens wird zum reinen Technologiekonzern
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht einen Konzern im Umbau – und genau darin liegt der Kern der mittel- bis langfristigen Siemens-Aktie Prognose.
Siemens hat seine Mittelfristziele deutlich angehoben. Der Umsatz soll künftig im Schnitt um 7 bis 11 Prozent pro Jahr wachsen statt um 6 bis 9 Prozent. Beim Ergebnis je Aktie vor Kaufpreiseffekten peilt der Konzern nun ein zweistelliges Wachstum an, bisher war von einem hohen einstelligen Plus die Rede. Schon für das neue Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht. Der Gewinn je Aktie soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Das klingt nach weniger als 2026, ist aber dem Umbau geschuldet: Die Prognose rechnet Siemens Healthineers bereits heraus, der vergleichbare Vorjahreswert liegt bei 9,27 Euro.
Siemens: Ergebnis je Aktie vor Kaufpreiseffekten ohne Healthineers
Euro
- Ausblick des Managements
Vergleichbarer Wert für 2026 ohne Siemens Healthineers. Ausblick für 2027 als Spanne, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Ergebnis je Aktie
|2026 (vergleichbar)
|9,27
|2027 (Ausblick)
|10,20–10,80
Rechnerisch entspricht der Ausblick einem Gewinnplus von rund 10 bis 16 Prozent. Siemens profitiert dabei gleich von mehreren langfristigen Trends, die sich gegenseitig verstärken:
Elektrifizierung und Stromnetze
Smart Infrastructure liefert Netztechnik, Schaltanlagen und Gebäudeautomation – genau das, was der Ausbau der Stromnetze und die Energiewende brauchen.
KI-Rechenzentren
Jedes neue Rechenzentrum braucht Stromversorgung, Kühlung und Automatisierung. Laut Siemens gehören die Märkte rund um Rechenzentren zu den dynamischsten Wachstumstreibern.
Industrielle KI und Software
Mit der Strategie „One Tech Company“ will Busch Hardware, Software und KI enger verzahnen. Digital Industries zeigt nach einer langen Durststrecke wieder steigende Bestellungen.
Bahn-Infrastruktur
Der Rekord bei Mobility füllt den Auftragsbestand für Jahre und macht das Geschäft planbarer.
Ein zentraler Baustein ist die Trennung von der Medizintechniktochter. Siemens will rund 30 Prozent der Healthineers-Aktien direkt an die eigenen Aktionäre übertragen und damit die Mehrheit abgeben. Für je zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Abstimmen sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung im Februar 2027. Danach wird Siemens zu einem fokussierten Technologiekonzern für Industrie, Infrastruktur und Mobilität – ein Profil, für das der Kapitalmarkt bei Konkurrenten wie ABB oder Schneider Electric oft höhere Bewertungen zahlt.
Die Bewertung ist der wunde Punkt jeder Siemens-Aktie Prognose. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 25 auf Basis des abgelaufenen Jahres ist die Aktie kein Schnäppchen mehr. Die Gegenrechnung: Erreicht Siemens sein Ziel eines zweistelligen Gewinnwachstums, wächst der Konzern in diese Bewertung hinein. Gestützt wird der Kurs zudem durch ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro, das bis Januar 2029 läuft. Kritisch sehen manche Investoren dagegen die strategische Ausrichtung: Deka-Fondsmanager Ingo Speich hält die neue Strategie für noch zu unscharf und verweist auf ABB, das im dritten Quartal Umsatz und Aufträge deutlich stärker gesteigert hat.
Die Siemens-Aktie auf einen Blick
Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 290,60 Euro, plus 4,8 Prozent am Morgen des 12. November 2026
Rekordhoch: 291,70 Euro (28. August 2026), Oktober-Tief: 254,50 Euro
Chartmarken: Kurslücke ab 277 Euro, 50-Tage-Linie um 270 Euro, 200-Tage-Linie um 260 Euro
Q4 GJ 2026: Aufträge 34,8 Mrd. Euro (+58 Prozent), Umsatz 23,7 Mrd. Euro (+11 Prozent)
GJ 2026: Aufträge 108,2 Mrd. Euro, Industrieergebnis 13,3 Mrd. Euro, Gewinn je Aktie vor PPA 11,76 Euro
Ausblick GJ 2027: Wachstum 9 bis 11 Prozent, Gewinn je Aktie vor PPA 10,20 bis 10,80 Euro (ohne Healthineers)
Mittelfristziel: Wachstum 7 bis 11 Prozent, zweistelliges Gewinnwachstum je Aktie
Dividende: 5,50 Euro (Vorjahr 5,35 Euro)
Analysten-Kursziele: 270 bis 345 Euro, Durchschnitt rund 305 bis 313 Euro
Häufige Fragen zur Siemens-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Siemens-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet das Rekordhoch bei 291,70 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruchssignal mit Blick auf die 300-Euro-Marke. Scheitert die Aktie dort, gelten die Kurslücke ab 277 Euro und die 50-Tage-Linie um 270 Euro als wichtige Unterstützungen.
Warum steigt die Siemens-Aktie heute?
Siemens meldete für das vierte Quartal einen Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro, ein Plus von 58 Prozent. Umsatz, Industrieergebnis und Ausblick lagen über den Erwartungen, zudem hebt Siemens seine Mittelfristziele und die Dividende an.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens-Aktie?
Die Spanne reicht von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) und 301,30 Euro (Goldman Sachs) bis 345 Euro (JPMorgan). Der Durchschnitt liegt je nach Datenanbieter bei rund 305 bis 313 Euro.
Was passiert mit Siemens Healthineers?
Siemens will rund 30 Prozent der Healthineers-Aktien an die eigenen Aktionäre übertragen. Für je zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Die Hauptversammlung soll im Februar 2027 darüber abstimmen.
Ist die Siemens-Aktie zu teuer?
Mit einem KGV von knapp 25 auf Basis des Gewinns 2026 ist die Aktie anspruchsvoll bewertet. Erreicht Siemens das angepeilte zweistellige Gewinnwachstum, würde sich die Bewertung mit der Zeit relativieren.
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