Der Montag fällt für den DAX ungewöhnlich freundlich aus. Nach einer schwachen Vorwoche, in der die Siemens Aktie am Freitag noch um 4,59 Prozent nachgab und zeitweise bis auf 254,50 Euro fiel, greifen Anleger bei Industrie- und Technologiewerten wieder zu. Neben Siemens liegen auch Siemens Energy (+7,1 Prozent), Infineon (+6,9 Prozent) und Deutsche Bank (+5,3 Prozent) weit vorn. Konkrete Siemens-spezifische Nachrichten gibt es an diesem Tag nicht; der Kursanstieg folgt vor allem der Stimmung am Gesamtmarkt und dem Rückenwind für KI-nahe Industriewerte.

Dahinter stehen die Zahlen, die Siemens am 12. November für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt hat: ein Rekordauftragseingang von 108,2 Milliarden Euro und ein Auftragsbestand von 143 Milliarden Euro. Zusätzlich sorgte Konzernchef Roland Busch am Montagmorgen für Gesprächsstoff: Siemens sei für Zukäufe von bis zu 10 Milliarden Euro gerüstet, nannte aber keine Kandidaten, und er warnte vor einer Korrektur bei US-KI-Werten, falls chinesische KI-Modelle aufholen. Übernahmen sind in der Prognose des Konzerns nicht enthalten.