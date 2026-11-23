Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, Xetra: SIE) gehört am Montag zu den stärksten DAX-Werten: Gegen 16:34 Uhr MEZ liegt sie nach der laufenden Tagesperformance von rund +5,4 Prozent bei etwa 268 Euro, nachdem sie am Freitag mit 254,65 Euro (-4,59 Prozent) geschlossen hatte. Die Siemens Aktienprognose der Analysten bleibt dabei freundlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis bei rund 305 bis 312 Euro, die Spanne reicht von 240 bis 345 Euro, und der Konzern selbst peilt für das Geschäftsjahr 2027 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent an.
Siemens Aktie Prognose: Rebound um 5 Prozent, Analysten-Ziele von 240 bis 345 Euro – hält die Erholung nach dem Freitagsabsturz?
Die Siemens Aktie (ISIN DE0007236101, Xetra: SIE) springt am Montag um rund 5 Prozent auf etwa 268 Euro. Die Siemens Aktienprognose der Analysten: Konsens-Kursziel um 310 Euro, Spanne von 240 bis 345 Euro, Unternehmensprognose für 2027 mit 9 bis 11 Prozent Umsatzwachstum. Zahlen, Kursziele und Szenarien im Überblick.
Siemens Aktie Prognose im Überblick
Siemens Aktie nach dem Freitagsabsturz: Rebound oder nur eine Atempause?
Zur Einordnung der Kurse: Der Kurs von rund 268,3 Euro ist eine eigene Rechnung aus dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag und der Tagesperformance von +5,37 Prozent, die wallstreet-online um 16:34 Uhr auswies. Der DAX stand zu dieser Zeit bei 25.332 Punkten (+3,13 Prozent). Die Werte sind Intraday-Stände und keine Schlusskurse. An anderen Handelsplätzen können die Kurse abweichen.
Hinweis: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de äußert kein eigenes Kursziel, keine eigene Kursprognose und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Was ist bei der Siemens Aktie passiert?
Der Montag fällt für den DAX ungewöhnlich freundlich aus. Nach einer schwachen Vorwoche, in der die Siemens Aktie am Freitag noch um 4,59 Prozent nachgab und zeitweise bis auf 254,50 Euro fiel, greifen Anleger bei Industrie- und Technologiewerten wieder zu. Neben Siemens liegen auch Siemens Energy (+7,1 Prozent), Infineon (+6,9 Prozent) und Deutsche Bank (+5,3 Prozent) weit vorn. Konkrete Siemens-spezifische Nachrichten gibt es an diesem Tag nicht; der Kursanstieg folgt vor allem der Stimmung am Gesamtmarkt und dem Rückenwind für KI-nahe Industriewerte.
Dahinter stehen die Zahlen, die Siemens am 12. November für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt hat: ein Rekordauftragseingang von 108,2 Milliarden Euro und ein Auftragsbestand von 143 Milliarden Euro. Zusätzlich sorgte Konzernchef Roland Busch am Montagmorgen für Gesprächsstoff: Siemens sei für Zukäufe von bis zu 10 Milliarden Euro gerüstet, nannte aber keine Kandidaten, und er warnte vor einer Korrektur bei US-KI-Werten, falls chinesische KI-Modelle aufholen. Übernahmen sind in der Prognose des Konzerns nicht enthalten.
Das Geschäftsmodell: Womit verdient Siemens sein Geld?
Siemens ist ein Technologiekonzern mit Schwerpunkt auf Automatisierung und Software für die Industrie (Digital Industries), Gebäudetechnik (Smart Infrastructure), Zugtechnik (Mobility) und einer Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers. Wachstumstreiber sind Rechenzentren, Stromnetze und die Digitalisierung von Fabriken: Allein 7,0 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen laut Siemens auf Rechenzentrumsprodukte. Geplant ist, im Geschäftsjahr 2027 eine Beteiligung von 34,1 Prozent an Siemens Healthineers an die Siemens-Aktionäre zu übertragen; vorgesehen ist ein Verhältnis von einer Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien. Die Prognose für 2027 gilt deshalb ohne Healthineers-Effekte.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose hat Siemens vorgelegt?
Im Geschäftsjahr 2026 (Ende 30. September) steigerte Siemens den vergleichbaren Umsatz um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Der Auftragseingang stieg um 25 Prozent auf 108,2 Milliarden Euro (Book-to-Bill: 1,30), im vierten Quartal sogar um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis des Industriegeschäfts wuchs um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge stieg auf 16,3 Prozent (Vorjahr 15,4 Prozent). Der freie Cashflow erreichte 12,1 Milliarden Euro nach 10,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation lag bei 11,76 Euro nach 12,95 Euro; der Rückgang hängt mit dem Vorjahresgewinn aus dem Verkauf von Innomotics zusammen.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|Geschäftsjahr 2027 (Ziel)
|Vergleichbarer Umsatz
|78,9 Mrd. EUR
|83,4 Mrd. EUR (+8 %)
|+9 % bis +11 %
|Auftragseingang
|–
|108,2 Mrd. EUR (+25 %)
|Book-to-Bill über 1
|EPS vor PPA
|12,95 EUR
|11,76 EUR
|10,20–10,80 EUR
|Freier Cashflow
|10,8 Mrd. EUR
|12,1 Mrd. EUR
|–
Die Prognose gilt ohne Siemens Healthineers und ohne mögliche Zukäufe. Vergleichbarer Umsatz; EPS vor Kaufpreisallokation (PPA).
Quelle: Siemens AG, Mitteilung vom 12.11.2026 (laut Berichterstattung); Stand 23.11.2026
Für die Aktionäre sieht der Vorstand nach Auswertungen der Siemens-Mitteilung eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie vor (Vorjahr 5,35 Euro), über die die Hauptversammlung entscheidet. Das entspricht einer Dividendenrendite von rund 2,1 Prozent. Als mittelfristiges Ziel hob Siemens das Umsatzwachstum auf 7 bis 11 Prozent an (zuvor 6 bis 9 Prozent).
Wie lautet die Siemens Aktienprognose der Analysten für 2027 und 2028?
Die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 liegen je nach Datenanbieter zwischen 12,13 und 12,58 Euro, die Quelle finanzen.ch nennt 12,35 Euro. Zu beachten: Die Konzernprognose von 10,20 bis 10,80 Euro ist ohne Healthineers gerechnet, der Marktkonsens kann diesen Effekt anders abbilden. Konsenswerte für Umsatz 2027 und 2028 sowie das Ergebnis je Aktie 2028 lagen uns nicht belastbar vor.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|EPS-Konsens 2027e
|12,13–12,58 EUR (Ø ca. 12,35 EUR)
|17./20.11.2026
|KGV 2027e
|ca. 21,7
|eigene Rechnung
|KGV laut Datenanbietern (laufend)
|20,7–25,2
|26.10.–23.11.2026
|Dividendenrendite
|ca. 2,1 %
|23.11.2026
|Marktkapitalisierung
|ca. 195 Mrd. EUR (bei 254,65 EUR)
|20./23.11.2026
KGV 2027e: eigene Rechnung bei 268,3 EUR und 12,35 EUR. Andere Quellen nennen aktuelle KGV zwischen 20,7 und 25,2 (je nach Stichtag und Kursbasis).
Quelle: finanzen.ch/StockAnalysis (über aktiencheck 17.11.2026), investing.com, depot-navigator; Stand 20.–23.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Aktie zu?
Der Analystenkonsens ist überwiegend positiv. Nach Auswertungen von InvestingPro (23.11.2026) raten von 25 Analysten 15 zum Kauf, 8 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 310,65 Euro. Depot-navigator kommt auf 312 Euro (aus sieben Banken), finanzen.net auf 304,89 Euro (neun Ziele). Gegenüber rund 268 Euro entspricht ein Kursziel von 310 Euro einem rechnerischen Abstand von etwa 16 Prozent – eine reine Rechengröße, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|BofA Securities
|Kaufen
|345 EUR
|16.11.2026
|von 315 EUR
|J.P. Morgan
|Overweight
|345 EUR
|13.11.2026
|bestätigt
|Citi
|Kaufen
|340 EUR
|18.11.2026
|von 335 EUR
|Bernstein
|Outperform
|330 EUR
|16.–19.11.2026
|bestätigt
|UBS
|Buy
|330 EUR
|12.11.2026
|–
|Berenberg
|Buy
|330 EUR
|12.11.2026
|–
|Oddo BHF
|Neutral
|302 EUR
|18.11.2026
|von 310 EUR, zuvor Outperform
|Jefferies
|Hold
|300 EUR
|12.11.2026
|–
|Deutsche Bank
|Hold
|275 EUR
|20.11.2026
|von 270 EUR
|Barclays
|Underweight
|240 EUR
|14.10.2026
|von 235 EUR
Datumsangaben teils je nach Quelle um ein bis zwei Tage abweichend (Bernstein 16.–19.11.). Kursziele Dritter sind keine Garantie.
Quelle: Veröffentlichungen der Analystenhäuser laut aktiencheck, investing.com, finanzen.net; Stand 23.11.2026
Auffällig ist die Streuung von 105 Euro zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ziel. Während BofA Securities und JPMorgan ihre Ziele bei 345 Euro sehen, bleibt Barclays mit „Underweight“ und 240 Euro deutlich unter dem aktuellen Kurs. Oddo BHF hat sein Rating zuletzt von „Outperform“ auf „Neutral“ gesenkt und das Ziel von 310 auf 302 Euro reduziert, die Deutsche Bank hob ihr Ziel leicht auf 275 Euro an – bei weiterhin neutralem Urteil. Zuletzt überwogen jedoch Anhebungen: BofA um 30 Euro, Citi um 5 Euro.
Wie ist die Siemens Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Mit einem KGV von rund 21 bis 22 auf Basis der Konsensschätzungen 2027 liegt die Siemens Aktie im Mittelfeld der großen Elektro- und Automatisierungskonzerne. Schneider Electric kam Anfang November auf ein KGV von 19,0, ABB Ende Oktober auf 22,0 – die Vergleichswerte stammen aus unterschiedlichen Stichtagen und sind nur grob vergleichbar.
|Unternehmen
|KGV
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|Stand
|Siemens
|20,7
|17,8
|2,1 %
|26.10.2026
|Schneider Electric
|19,0
|17,0
|1,8 %
|06.11.2026
|ABB
|22,0
|20,2
|1,3 %
|30.10.2026
Unterschiedliche Stichtage (siehe Spalte Stand); daher nur als grobe Orientierung. Siemens-Zeile laut Quelle vom 26.10.2026.
Quelle: StockAnalysis (über aktiencheck 17.11.2026)
Wie sieht die Charttechnik der Siemens Aktie aus?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 291,70 Euro (28. August 2026), das Tief bei 198,00 Euro (23. März 2026); aktuell sind es rund 8 Prozent bis zum Hoch. Am Freitag fiel die Aktie bis auf 254,50 Euro – diese Marke gilt in Auswertungen als erste Unterstützung, darunter werden 244,85 und 233,80 Euro als nächste Zonen genannt. Als Widerstände werden 270 bis 273 Euro, 280 Euro und das Jahreshoch bei 291,70 Euro beschrieben. Aktuelle Werte für 50- und 200-Tage-Linie lagen uns nicht vor; Ende Oktober verliefen sie bei 272,30 und 259,17 Euro. Technische Marken beschreiben den Kursverlauf und sind keine Prognose.
Siemens Aktie Prognose: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
|Szenario
|Argumentation
|Marke in der Diskussion
|Bull-Case
|Rekordauftragsbestand von 143 Mrd. EUR wird in Umsatz und Marge umgesetzt, Rechenzentrums- und Netzgeschäft wachsen, Healthineers-Abspaltung hebt Wert
|Analystenziele 330–345 EUR
|Base-Case
|Unternehmensprognose 2027 wird erreicht, Aktie konsolidiert nach dem Rebound zwischen Unterstützung und Widerstand
|Zone 255–290 EUR
|Bear-Case
|Korrektur bei KI-Werten, schwächere Konjunktur, Bewertung von rund 21-fachem Gewinn wird zum Hindernis
|Barclays-Ziel 240 EUR, Unterstützungen 245/234 EUR
Zusammenfassung der öffentlichen Diskussion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Siemens Aktie?
Im Blick stehen die Stimmung bei KI-Werten, eine Roadshow in Frankfurt am 25. November, die ersten Zahlen zum Geschäftsjahr 2027 am 11. Februar 2027 und die Hauptversammlung, über deren Termin uns keine bestätigte Angabe vorlag. Dazu kommen die Umsetzung der Healthineers-Abspaltung sowie mögliche Zukäufe, die Busch bis 10 Milliarden Euro für machbar hält. Charttechnisch ist wegweisend, ob die Aktie den Bereich um 254 bis 255 Euro verteidigt.
FAQ zur Siemens Aktienprognose
Welches Kursziel hat die Siemens Aktie? Die Kursziele der erfassten Analysten reichen von 240 Euro (Barclays) bis 345 Euro (BofA Securities, J.P. Morgan); der Durchschnitt liegt je nach Quelle bei rund 305 bis 312 Euro.
Wie lautet die Siemens Aktienprognose des Unternehmens? Siemens erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro, jeweils ohne Siemens Healthineers.
Warum steigt die Siemens Aktie heute? Die Aktie folgt einer breiten Markterholung im DAX; gesonderte Siemens-Nachrichten gab es nicht. Siemens Energy, Infineon und Deutsche Bank legen ähnlich stark zu.
Wann legt Siemens die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Aktie? Nach Auswertungen der Konzernmitteilung sind 5,50 Euro je Aktie vorgesehen (Vorjahr 5,35 Euro); die Hauptversammlung entscheidet.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben; es handelt sich nicht um eigene Empfehlungen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte: BofA Securities, J.P. Morgan, Citi, Bernstein, UBS, Berenberg, Oddo BHF, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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