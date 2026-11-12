Siemens Aktie: Neue Kursfantasie durch KI und Automatisierung - oder ist die Rally schon gelaufen?

Die Siemens-Aktienanalyse von Jefferies vom 12. November 2026 liefert eine bemerkenswert differenzierte Einschätzung. Analyst Lucas Ferhani bestätigt das Kursziel 300 Euro und hält unverändert am Rating "hold" fest. Dabei erkennt Lucas Ferhani ausdrücklich an, dass Siemens mit seinem Auftragseingang im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen deutlich übertroffen hat. Gleichzeitig liegen die Ziele für das neue Geschäftsjahr nach seiner Einschätzung weitgehend im erwarteten Rahmen. Die operative Ausgangslage ist zweifellos stark: Rekordaufträge, steigende Industriegewinne, ein historisch hoher Free Cashflow und attraktive Perspektiven durch künstliche Intelligenz sowie den Ausbau der Strominfrastruktur sprechen für Siemens. Dem stehen eine bereits anspruchsvolle Bewertung und die Risiken einer konjunkturell sensiblen Industrie gegenüber. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, ob Siemens ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern wie viel zukünftiger Erfolg im Aktienkurs bereits enthalten ist. Jefferies bleibt mit dem Kursziel 300 Euro vorsichtig optimistisch. Gegenüber dem angegebenen Xetra-Kurs von 281,30 Euro entspricht dies einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 6,6 Prozent. Die nächste große Kursbewegung dürfte davon abhängen, ob Siemens seine ambitionierten Wachstumsziele erneut übertreffen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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