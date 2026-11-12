Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) liefert Anlegern derzeit eine bemerkenswerte Mischung aus Rekordzahlen, künstlicher Intelligenz und neuer Kursfantasie. Der Münchner Technologiekonzern hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen eindrucksvoll bewiesen, dass industrielle Digitalisierung, Elektrifizierung und Infrastrukturinvestitionen zu gewaltigen Wachstumstreibern werden können. Trotzdem bleibt das Analysehaus Jefferies zurückhaltend. In seiner Siemens-Aktienanalyse vom 12. November 2026 bestätigt Analyst Lucas Ferhani das Kursziel 300 Euro und hält unverändert am Rating "hold" fest. Beim angegebenen Xetra-Kurs von 281,30 Euro, einem Tagesplus von 1,5 Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 6,6 Prozent. Das ist durchaus positiv, aber keine spektakuläre Gewinnperspektive. Besonders interessant ist der Widerspruch zwischen den glänzenden Geschäftszahlen und der vorsichtigen Bewertung von Jefferies. Hat Siemens seine besten Nachrichten bereits im Aktienkurs verarbeitet? Oder unterschätzt die Börse noch immer die langfristige Bedeutung der industriellen künstlichen Intelligenz?
Siemens Aktie: Neue Kursfantasie durch KI und Automatisierung - oder ist die Rally schon gelaufen?
Was Anleger nach dem Kursanstieg jetzt wissen müssen
Jefferies: Lucas Ferhani bestätigt Rating "hold" und Kursziel 300 Euro
Die aktuelle Siemens-Aktienanalyse von Jefferies enthält zwei zentrale Aussagen. Erstens hat Siemens mit seiner Auftragsentwicklung im vierten Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen. Zweitens bewegen sich die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr nach Einschätzung von Lucas Ferhani weitgehend im erwarteten Rahmen. Damit erkennt Jefferies die außergewöhnliche operative Stärke des Konzerns an, sieht jedoch offenbar keinen ausreichenden Anlass, die bisherige Bewertung anzuheben. Das Kursziel 300 Euro bleibt unverändert, ebenso das Rating "hold". Besonders aufschlussreich ist die Einschätzung von Lucas Ferhani zur Auftragsentwicklung: Siemens habe die Erwartungen hier "deutlich übertroffen", wie aus der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Analyse hervorgeht. Gleichzeitig beschreibt Lucas Ferhani die neuen Jahresziele sinngemäß als weitgehend erwartungsgemäß. Die Botschaft von Jefferies ist damit differenziert: Siemens liefert hervorragende Ergebnisse, doch hervorragende Ergebnisse allein machen eine bereits deutlich gestiegene Aktie nicht automatisch zu einem Schnäppchen.
Auftragseingang explodiert um 58 Prozent: Siemens schreibt Industriegeschichte
Die jüngsten Quartalszahlen liefern eindrucksvolle Argumente für die langfristigen Wachstumsperspektiven von Siemens. Im vierten Geschäftsquartal 2026 stieg der Auftragseingang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro. Eine solche Größenordnung unterstreicht die enorme Nachfrage nach den Technologien und Dienstleistungen des Konzerns. Besonders starke Beiträge kamen aus den Bereichen Mobility und Smart Infrastructure. Auch der Umsatz entwickelte sich überzeugend und erhöhte sich um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzwachstum 10 Prozent. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz erreichte den außergewöhnlich hohen Wert von 1,47. Siemens gewann somit deutlich mehr neue Aufträge, als im Berichtsquartal an Umsatz realisiert wurden. Für die Siemens-Aktienanalyse ist das ein wichtiges Signal, weil ein hoher Auftragseingang die Grundlage für zukünftige Erlöse schafft. Genau diese Entwicklung hebt Lucas Ferhani von Jefferies besonders hervor. Allerdings müssen die gewonnenen Aufträge erst noch erfolgreich abgearbeitet werden, bevor sie vollständig zu Umsatz und Gewinn beitragen.
Rekordgewinn im Industriegeschäft: Siemens steigert Profitabilität deutlich
Nicht nur beim Auftragseingang, sondern auch bei der Profitabilität überzeugte Siemens. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts erhöhte sich im vierten Quartal um 22 Prozent auf den Rekordwert von rund 3,9 Milliarden Euro. Die entsprechende Ergebnismarge erreichte 16,8 Prozent. Der Gewinn nach Steuern stieg sogar um 32 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,80 Euro, während das Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation 3,01 Euro erreichte. Damit zeigt Siemens, dass der Konzern nicht nur wächst, sondern gleichzeitig seine operative Leistungsfähigkeit verbessert. Gerade bei großen Industrieunternehmen ist diese Kombination entscheidend, weil steigende Umsätze ohne entsprechende Margenverbesserungen langfristig wenig Wert schaffen. Für Jefferies und Lucas Ferhani liefern die Zahlen eine überzeugende Bestätigung der industriellen Stärke von Siemens. Dennoch bleibt das Kursziel 300 Euro unverändert. Die positive operative Entwicklung muss deshalb stets im Verhältnis zur bereits erreichten Aktienbewertung betrachtet werden.
Geschäftsjahr 2026: Siemens erzielt 83,4 Milliarden Euro Umsatz
Auch die Gesamtjahresbilanz unterstreicht die Stärke des Technologiekonzerns. Im Geschäftsjahr 2026 erreichte Siemens einen Umsatz von 83,4 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis entspricht das einem Wachstum von 8 Prozent. Der Auftragseingang kletterte auf den Rekordwert von 108,2 Milliarden Euro. Das industrielle Ergebnis stieg um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Besonders beeindruckend entwickelte sich der Free Cashflow, der mit 12,1 Milliarden Euro ebenfalls einen historischen Höchststand erreichte. Der Konzerngewinn belief sich auf 9,5 Milliarden Euro und lag damit unter dem Vorjahreswert von 10,4 Milliarden Euro. Allerdings war das Vorjahr durch einen erheblichen Sondergewinn aus dem Verkauf von Innomotics begünstigt worden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation erreichte 11,76 Euro und übertraf damit die zuletzt angehobene Unternehmensprognose. Diese Entwicklung verdeutlicht, weshalb Siemens als einer der bedeutendsten europäischen Technologiekonzerne gilt. Für die Siemens-Aktienanalyse von Jefferies bleibt jedoch entscheidend, welche zukünftigen Gewinne der aktuelle Börsenkurs bereits vorwegnimmt.
Künstliche Intelligenz: Siemens will zum Gewinner der nächsten industriellen Revolution werden
Ein zentraler Wachstumstreiber ist die industrielle künstliche Intelligenz. Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit häufig auf große Sprachmodelle und KI-Chiphersteller konzentriert, entwickelt Siemens Technologien, mit denen künstliche Intelligenz direkt in Fabriken, Maschinen, Gebäuden und industriellen Prozessen eingesetzt werden kann. Das Unternehmen verbindet Automatisierungstechnik, industrielle Software, digitale Zwillinge und Datenanalyse zu integrierten Lösungen. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz des digitalen Geschäfts um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Siemens sieht in industrieller KI eine außergewöhnliche Wachstumschance und will die Technologie konsequent skalieren. Die Plattform Siemens Xcelerator spielt dabei eine wichtige Rolle. Langfristig könnten Unternehmen mit solchen Lösungen Produktionsprozesse optimieren, Entwicklungszeiten verkürzen und Energie effizienter einsetzen. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv, und nicht jede technologische Innovation führt automatisch zu höheren Gewinnen. Lucas Ferhani von Jefferies bestätigt deshalb trotz der attraktiven Wachstumsperspektiven lediglich das Rating "hold". Das Kursziel 300 Euro signalisiert eine positive, aber begrenzte Kurserwartung.
Rechenzentren und Stromnetze: Warum Siemens vom KI-Boom doppelt profitiert
Neben industrieller Software profitiert Siemens auch vom weltweiten Ausbau der Strominfrastruktur. Moderne KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen elektrischer Energie. Gleichzeitig müssen Stromnetze, Verteilanlagen und Gebäudetechnik modernisiert werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Siemens ist mit seinem Bereich Smart Infrastructure in wichtigen Teilen dieser Wertschöpfungskette vertreten. Besonders in den USA und Europa verzeichnet das Unternehmen eine starke Nachfrage nach Lösungen für die Elektrifizierung und Energieverteilung. Große Aufträge aus dem Rechenzentrumsumfeld haben wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen. Für Anleger ist das interessant, weil Siemens dadurch nicht ausschließlich von der Einführung industrieller KI-Anwendungen abhängig ist. Der Konzern profitiert zusätzlich von den physischen Investitionen, die für den Betrieb leistungsfähiger KI-Infrastruktur erforderlich sind. Diese Kombination aus Digitalisierung und Elektrifizierung stärkt die langfristige Wachstumsstory. Dennoch bleibt Jefferies bei seiner zurückhaltenden Siemens-Aktienanalyse. Analyst Lucas Ferhani sieht mit dem Kursziel 300 Euro offenbar keinen Anlass für eine deutlich aggressivere Bewertung.
Ausblick 2027: Siemens erwartet bis zu 11 Prozent Umsatzwachstum
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens weiteres Wachstum in Aussicht. Der Konzern erwartet einen vergleichbaren Umsatzanstieg zwischen 9 und 11 Prozent. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz soll erneut über 1 liegen. Im Bereich Digital Industries rechnet das Management mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent und einer Ergebnismarge zwischen 20 und 22 Prozent. Smart Infrastructure soll um 11 bis 13 Prozent wachsen und eine Marge zwischen 19,5 und 20,5 Prozent erreichen. Für Mobility erwartet Siemens ein Umsatzplus zwischen 6 und 8 Prozent bei einer Marge von 8 bis 10 Prozent. Das Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation wird für den Konzern mit 10,20 bis 10,80 Euro prognostiziert. Dabei ist zu beachten, dass diese Prognose die geplante Entkonsolidierung von Siemens Healthineers berücksichtigt und deshalb nicht unmittelbar mit sämtlichen bisherigen Konzernkennzahlen vergleichbar ist. Lucas Ferhani von Jefferies bewertet die neuen Zielsetzungen als weitgehend erwartungsgemäß. Genau darin liegt ein wesentlicher Grund für das bestätigte Rating "hold".
Siemens Healthineers: Geplante Abspaltung könnte neue Werte freisetzen
Eine zusätzliche strategische Veränderung betrifft die Beteiligung an Siemens Healthineers. Siemens plant, im Geschäftsjahr 2027 einen Anteil von 34,1 Prozent an Siemens Healthineers direkt an die eigenen Aktionäre zu übertragen. Vorgesehen ist ein Verhältnis von einer Siemens-Healthineers-Aktie für jeweils zwei Siemens-Aktien. Damit würde Siemens seine Konzernstruktur weiter vereinfachen und sich stärker auf die industriellen Kerngeschäfte konzentrieren. Für Anleger könnte die Transaktion interessant sein, weil sie einen unmittelbareren Zugang zu den unterschiedlichen Geschäftsmodellen eröffnet. Allerdings sind die wirtschaftlichen Auswirkungen sorgfältig zu unterscheiden: Eine Übertragung von Aktien schafft nicht automatisch zusätzlichen Unternehmenswert. Zudem hängen die endgültigen Folgen von der Umsetzung, der Bewertung der Beteiligungen und den jeweiligen Marktbedingungen ab. Für die Siemens-Aktienanalyse ist die geplante Transaktion dennoch relevant, weil sie die zukünftige Struktur und Vergleichbarkeit der Geschäftszahlen verändert. Jefferies bestätigt unterdessen das Kursziel 300 Euro und das Rating "hold".
Die Risiken: Warum Lucas Ferhani trotz Rekordzahlen nicht zum Kauf rät
Die zurückhaltende Einschätzung von Jefferies lässt sich vor allem im Zusammenhang mit der Bewertung und den bereits hohen Erwartungen verstehen. Lucas Ferhani hebt ausdrücklich hervor, dass die Auftragsentwicklung positiv überrascht habe, während der neue Jahresausblick weitgehend den Erwartungen entspreche. Daraus ergibt sich ein wichtiger Unterschied zwischen einem hervorragenden Unternehmen und einer besonders attraktiven Aktie. Siemens verfügt über starke Marktpositionen, hohe Mittelzuflüsse und überzeugende Wachstumsperspektiven. Dennoch können selbst gute Quartalszahlen zu Enttäuschungen führen, wenn Anleger bereits noch bessere Ergebnisse eingepreist haben. Hinzu kommen konjunkturelle Risiken, mögliche Verzögerungen bei Großprojekten, internationale Handelskonflikte und Schwankungen bei industriellen Investitionen. Auch die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung und die geplante Beteiligungsübertragung bei Siemens Healthineers bringen Unsicherheiten mit sich. Das Rating "hold" von Jefferies bedeutet deshalb nicht, dass Lucas Ferhani die Zukunft von Siemens grundsätzlich negativ beurteilt. Es zeigt vielmehr, dass das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aus Sicht des Analysehauses derzeit keine eindeutig attraktivere Einstufung rechtfertigt.
Siemens-Aktie bei 281,30 Euro: Wie viel Potenzial bietet das Kursziel 300 Euro?
Ausgehend vom angegebenen Xetra-Kurs von 281,30 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 300 Euro ein rechnerischer Abstand von 18,70 Euro je Aktie. Das entspricht einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 6,6 Prozent. Im Vergleich zu besonders optimistischen Analystenprognosen für andere Technologiewerte erscheint dieser Spielraum überschaubar. Allerdings sollten Anleger die Bewertung nicht allein anhand des Kursziels beurteilen. Siemens verbindet ein etabliertes industrielles Geschäftsmodell mit wachstumsstarken Bereichen wie Automatisierung, industrieller Software und Elektrifizierung. Gleichzeitig profitiert der Konzern von einer starken Cashflow-Generierung. Das Management schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividendenerhöhung von 5,35 auf 5,50 Euro je Aktie vor. Bezogen auf den angegebenen Aktienkurs entspräche dies einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2 Prozent, sofern die Ausschüttung beschlossen wird. Für Anleger entsteht damit eine Kombination aus möglichem Kursanstieg und laufender Ausschüttung. Das Kursziel 300 Euro von Jefferies bleibt jedoch eine Prognose und keine Garantie.
Fazit der Siemens-Aktienanalyse: Jefferies erkennt die Stärke, bleibt aber diszipliniert
Die Siemens-Aktienanalyse von Jefferies vom 12. November 2026 liefert eine bemerkenswert differenzierte Einschätzung. Analyst Lucas Ferhani bestätigt das Kursziel 300 Euro und hält unverändert am Rating "hold" fest. Dabei erkennt Lucas Ferhani ausdrücklich an, dass Siemens mit seinem Auftragseingang im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen deutlich übertroffen hat. Gleichzeitig liegen die Ziele für das neue Geschäftsjahr nach seiner Einschätzung weitgehend im erwarteten Rahmen. Die operative Ausgangslage ist zweifellos stark: Rekordaufträge, steigende Industriegewinne, ein historisch hoher Free Cashflow und attraktive Perspektiven durch künstliche Intelligenz sowie den Ausbau der Strominfrastruktur sprechen für Siemens. Dem stehen eine bereits anspruchsvolle Bewertung und die Risiken einer konjunkturell sensiblen Industrie gegenüber. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, ob Siemens ein erfolgreiches Unternehmen ist, sondern wie viel zukünftiger Erfolg im Aktienkurs bereits enthalten ist. Jefferies bleibt mit dem Kursziel 300 Euro vorsichtig optimistisch. Gegenüber dem angegebenen Xetra-Kurs von 281,30 Euro entspricht dies einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 6,6 Prozent. Die nächste große Kursbewegung dürfte davon abhängen, ob Siemens seine ambitionierten Wachstumsziele erneut übertreffen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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