Siemens Aktie: KI-Chance und Auftragsboom – reicht das für neue Kursgewinne?

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) beendet den Handel am 13. November 2026 mit einem Minus: Zum angegebenen Schlussstand um 17:37 Uhr MEZ kostet das Papier 279,40 Euro und verliert damit 2,30 Euro beziehungsweise 0,82 Prozent. Dabei liefert der Industriekonzern starke Argumente für seine Zukunft: Rekordaufträge, ein kräftig gestiegenes operatives Ergebnis und die Aussicht auf weiteres Wachstum. Doch gute Geschäftszahlen allein garantieren keine steigenden Aktienkurse. Entscheidend ist, wie viel davon bereits in der Bewertung steckt – und wie zuverlässig Siemens seine vollen Auftragsbücher in profitable Umsätze verwandelt.