Siemens Aktie: JPMorgan nennt Kursziel 345 Euro - Anleger dürfen hoffen!

Die Siemens-Aktienanalyse von JPMorgan vom 12. November 2026 liefert Anlegern mehrere überzeugende Argumente für eine weiterhin positive Einschätzung. Analyst Phil Buller bestätigt das Rating "overweight" und hält unverändert am Kursziel 345 Euro fest. Besonders beeindruckt zeigt sich Phil Buller vom Auftragseingang, der seine Erwartungen um 31 Prozent und den Marktkonsens um rund ein Drittel übertrifft. Auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und die angehobenen mittelfristigen Unternehmensziele fallen besser aus als erwartet. An der Börse wird diese Entwicklung mit deutlichen Kursgewinnen honoriert. Die Siemens-Aktie steigt auf Xetra um 2,8 Prozent auf 284,75 Euro. Gegenüber dem Kursziel 345 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 21,16 Prozent. Langfristig profitiert Siemens von wichtigen strukturellen Entwicklungen wie Automatisierung, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Elektrifizierung. Gleichzeitig bleiben die Konjunkturabhängigkeit des Industriegeschäfts, mögliche Kostensteigerungen und die bereits anspruchsvolle Bewertung wichtige Risikofaktoren. Besonders interessant ist, dass JPMorgan die Siemens-Aktie wenige Tage zuvor wegen ihrer gestiegenen Bewertung von der "Analyst Focus List" gestrichen hatte, ohne das positive Rating "overweight" oder das Kursziel 345 Euro zu verändern. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern nun zusätzliche fundamentale Argumente für die optimistische Einschätzung von Phil Buller. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Siemens über attraktive Wachstumsmöglichkeiten verfügt. Vielmehr muss der Konzern beweisen, dass er seine außergewöhnlich starke Auftragslage dauerhaft in steigende Gewinne und attraktive Renditen umwandeln kann. Gelingt dies, könnte die Siemens-Aktie langfristig weiter profitieren. Das unveränderte Kursziel 345 Euro von JPMorgan zeigt jedenfalls, dass Phil Buller trotz der bisherigen Kursgewinne noch erhebliches Potenzial sieht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.