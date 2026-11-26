Ein Rekordjahr in den Büchern und ein Kurs, der seit dem Sommer bröckelt: Diese Lücke beginnt sich am Donnerstag ein Stück zu schließen. Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) steigt um 10:25 Uhr um 2,46 Prozent auf 251,55 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Mittwoch hatte das Papier bei 245,50 Euro geschlossen.
Siemens-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,5 Prozent – Rekordaufträge suchen wieder ihren Kurs
Die Siemens-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Technologiekonzern um 2,46 Prozent auf 251,55 Euro. Nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie greifen Anleger wieder zu, das Management wirbt in Paris um Investoren. Die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Siemens-Aktie heute zulegt
Siemens liefert Technik für Fabriken, Gebäude, Stromnetze und Rechenzentren. Damit hängt auch dieser Konzern an der Stimmung für die großen Investitionsthemen.
Nach der späten Wende an der Wall Street startete der DAX am Donnerstag rund 2 Prozent höher, der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent. Technologie- und Industriewerte führen die Erholung an. Siemens profitiert davon gleich doppelt, als Schwergewicht in beiden Indizes und als Ausrüster für Automatisierung und Energieinfrastruktur.
Hinzu kommt ein Termin: Das Management wirbt heute auf einer Roadshow in Paris um Investoren, am Mittwoch war es in Frankfurt. Charttechnisch hat die Siemens-Aktie etwas gutzumachen. Am Dienstag fiel sie unter die 200-Tage-Linie, die bei rund 258 Euro verläuft und vielen Anlegern als Maß für den langfristigen Trend gilt. Einen stützenden Käufer gibt es derzeit nicht: Der Aktienrückkauf ist wegen der geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers unterbrochen.
Markterholung
DAX und Euro Stoxx 50 gewinnen jeweils rund 2 Prozent.
Roadshow in Paris
Das Management spricht heute mit Investoren.
Rekordaufträge
Der Auftragseingang erreichte 108,2 Milliarden Euro.
Höhere Dividende
Siemens schlägt 5,50 Euro je Aktie vor.
Das Unternehmen
Rekordjahr, klarer Ausblick, offene Tarifrunde
Siemens hat das Geschäftsjahr 2026 mit Rekordwerten abgeschlossen. Der Auftragseingang erreichte auf vergleichbarer Basis 108,2 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent, die Dividende soll auf 5,50 Euro je Aktie steigen. Vom Hoch Ende August bei 289,75 Euro ist die Aktie dennoch ein gutes Stück entfernt. Ein Thema am Rande: Heute kommen rund 350 Betriebsräte aus allen deutschen Standorten zusammen, begleitet von einer Kundgebung der IG Metall. Die Metall-Tarifrunde ging zuletzt nach einer Verhandlungsnacht ohne Einigung weiter.
Häufige Fragen zur Siemens-Aktie
Warum ist die Siemens-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Siemens-Aktie profitiert von der breiten Erholung der Industrie- und Technologiewerte. Zudem wirbt das Management heute in Paris um Investoren.
Wie stark steigt die Siemens-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie auf Xetra bei 251,55 Euro, ein Plus von 2,46 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610. Das Xetra-Kürzel ist SIE, in den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Welche Dividende schlägt Siemens vor?
5,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.
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