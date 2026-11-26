Warum ist die Siemens-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Siemens-Aktie profitiert von der breiten Erholung der Industrie- und Technologiewerte. Zudem wirbt das Management heute in Paris um Investoren.

Wie stark steigt die Siemens-Aktie am Donnerstagmorgen?

Um 10:25 Uhr lag sie auf Xetra bei 251,55 Euro, ein Plus von 2,46 Prozent.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens-Aktie?

Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610. Das Xetra-Kürzel ist SIE, in den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.

Welche Dividende schlägt Siemens vor?

5,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.