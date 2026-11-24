Siemens Aktie: Plus 5 Prozent am Montag, Rückwärtsgang am Dienstag – und der Chef warnt vor einer KI-Korrektur

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Siemens Aktie verliert zum Handelsstart am Dienstag 0,60 Prozent auf 263,55 Euro und gehört zu den schwächsten DAX-Werten. Am Montag hatte sie rund fünf Prozent gewonnen. Analysten sehen im Schnitt rund 310 Euro, die Spanne reicht von 240 bis 345 Euro.

Bild: Siemens AG (Pressebild)

Freitag Absturz, Montag Erholung, Dienstag wieder abwärts. Die Siemens Aktie kommt nicht zur Ruhe. Kurz nach der Eröffnung notiert das DAX-Schwergewicht bei 263,55 Euro, ein Minus von 1,60 Euro oder 0,60 Prozent. Nur SAP verliert im Leitindex am Morgen mehr. Kurs der Siemens Aktie 263,55 EUR Tagesverlust am Morgen −0,60 % durchschnittliches Kursziel der Analysten rund 310 EUR Spanne der Kursziele 240 bis 345 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:01 Uhr; aktiencheck.de; Investing.com Der Chef Milliardenzukäufe und eine Warnung Für Gesprächsstoff sorgt der Vorstandschef selbst. Nach einem Bericht von Investing.com will Roland Busch weitere Zukäufe in Milliardenhöhe und warnt zugleich vor einer Korrektur im KI-Sektor. Das ist eine bemerkenswerte Kombination für einen Konzern, dessen Software- und Automatisierungsgeschäft an der Börse zuletzt selbst als KI-Profiteur bewertet wurde. Am Freitag war die Siemens Aktie mit dem Technologiesektor eingebrochen, am Montag hatte sie sich um rund fünf Prozent erholt. Die Analysten Die Mehrheit bleibt optimistisch Von 25 Analysten raten laut Investing.com 15 zum Kauf, 8 zum Halten und 2 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 310,65 Euro und damit rund 18 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). BofA Securities nennt 345 Euro, JPMorgan ebenfalls 345 Euro, Citi 340 Euro. Vorsichtiger sind Deutsche Bank Research mit 275 Euro und der Einstufung Hold sowie Oddo BHF mit 302 Euro und Neutral. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Siemens Aktie spricht 15 von 25 Analysten raten zum Kauf

Durchschnittliches Kursziel rund 310 Euro

Rekordjahr 2026 und hoher Auftragsbestand

Erholung um rund fünf Prozent am Montag Was Anleger bedenken sollten Vorstandschef warnt selbst vor KI-Korrektur

Starke Schwankungen binnen drei Handelstagen

Zukäufe in Milliardenhöhe bergen Integrationsrisiken

Einzelne Kursziele liegen unter dem Kurs Einordnung der Redaktion: Der Rücksetzer der Siemens Aktie am Dienstagmorgen ist klein und nach einem Plus von fünf Prozent am Vortag nicht überraschend. Aufschlussreicher ist die Spanne der Analystenziele von 240 bis 345 Euro. Sie zeigt, dass selbst Fachleute uneins sind, ob Siemens als Industriekonzern oder als Technologiewert zu bewerten ist. Von dieser Frage hängt ab, wie stark der Kurs auf die nächste Stimmungswende bei KI-Aktien reagiert. FAQ Häufige Fragen zur Siemens Aktie Warum fällt die Siemens Aktie heute?

Nach dem Kursgewinn von rund fünf Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Eine belastende Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel?

Je nach Datenbasis rund 307 bis 311 Euro, die Spanne reicht von 240 bis 345 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens Aktie?

ISIN DE0007236101, WKN 723610. Handelssymbol an deutschen Börsen: SIE. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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