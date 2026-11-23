Die Siemens Aktie meldet sich zurück: Am Montagmorgen notiert sie bei Lang und Schwarz um 08:05 Uhr bei 256,65 Euro, ein Plus von 5,75 Euro oder 2,29 Prozent. Damit ist die Siemens Aktie der zweitstärkste Wert in der vorbörslichen DAX-Indikation, mit dem bislang höchsten Handelsvolumen der Spitzengruppe.
Siemens Aktie: Vom Sechs-Monats-Tief zum DAX-Gewinner am Morgen – Startet jetzt die Industrie-KI-Wende?
Die Siemens Aktie war am Freitag auf den tiefsten Stand seit Mai gerutscht. Zum Wochenstart gehört sie zu den stärksten DAX-Werten. Wir analysieren, was Bernstein, der Breker-Deal und das Netzprojekt in den Niederlanden für die Siemens Aktie bedeuten.
Der Absturz
Sechs-Monats-Tief zum Wochenausklang
Die Erholung folgt auf eine schwarze Woche. Am Freitag schloss die Siemens Aktie bei 251,40 Euro und damit 4,79 Prozent im Minus. Im späten Handel markierte sie bei 249,50 Euro ein neues Sechs-Monats-Tief. Schon am Montag der Vorwoche war Siemens mit einem Abschlag von 2,48 Prozent das Schlusslicht im DAX gewesen.
Dabei hatte die Siemens Aktie noch Mitte November Kurs auf das Rekordhoch genommen. Am 12. November legte der Konzern Zahlen vor: Im Schlussquartal stieg der Gewinn je Aktie auf 2,80 Euro nach 2,07 Euro im Vorjahr. Danach erfasste der Ausverkauf bei Technologiewerten auch den Münchner Industriekonzern, der sich mit seiner Software und Automatisierung als Profiteur der Industrie-KI positioniert.
Die Treiber
Bernstein, Breker und ein Netzauftrag
Für die Gegenbewegung gibt es mehrere Argumente. Bernstein belässt Siemens auf Outperform mit einem Kursziel von 330 Euro und sieht im Geschäftsjahr 2027 Chancen für Aufwärtskorrekturen. Die Industrie-KI gewinne laut Bernstein für das Segment Digital Industries an Bedeutung. Auch UBS stuft die Aktie mit Buy ein, JP Morgan mit Overweight, während die Deutsche Bank bei Hold bleibt, ihr Kursziel aber angehoben hat. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Operativ hat Siemens in der vergangenen Woche zwei Weichen gestellt. Am 18. November vereinbarte der Konzern die Übernahme von Breker Verification Systems, der Abschluss ist für Dezember 2026 vorgesehen. Siemens will damit sein Angebot für komplexe Chipdesigns erweitern und die KI-gestützte Chipverifizierung ausbauen. Zudem arbeitet Siemens mit dem niederländischen Netzbetreiber Enexis zusammen, über acht Jahre sind bis zu 800 neue Übergabestationen geplant.
Hinzu kommt der Rückenwind vom Gesamtmarkt: Der DAX wurde vor dem Xetra-Start auf 24.890 Punkte taxiert und dürfte sich laut dpa-AFX dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen.
Einordnung der Redaktion: Die Siemens Aktie startet mit Schwung in die Woche, doch nach dem Bruch des Sechs-Monats-Tiefs muss sie erst beweisen, dass es sich um mehr als eine technische Gegenbewegung handelt. Die Analystenstimmen und die strategischen Zukäufe liefern dafür die Argumente.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum steigt die Siemens Aktie heute?
Nach dem Sechs-Monats-Tief vom Freitag setzt eine Gegenbewegung ein. Unterstützung kommt von positiven Analystenstimmen wie Bernstein und von einem robusten DAX-Start.
Was ist Breker Verification Systems?
Ein Softwareanbieter für die Verifizierung von Chip-Architekturen, den Siemens übernehmen will, um sein Geschäft mit Chipdesign-Software auszubauen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Siemens Aktie?
ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE (Xetra), US-Handelssymbol: SIEGY (OTC).
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