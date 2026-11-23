Für die Gegenbewegung gibt es mehrere Argumente. Bernstein belässt Siemens auf Outperform mit einem Kursziel von 330 Euro und sieht im Geschäftsjahr 2027 Chancen für Aufwärtskorrekturen. Die Industrie-KI gewinne laut Bernstein für das Segment Digital Industries an Bedeutung. Auch UBS stuft die Aktie mit Buy ein, JP Morgan mit Overweight, während die Deutsche Bank bei Hold bleibt, ihr Kursziel aber angehoben hat. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.