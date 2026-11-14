Es war die Zahl der Woche an der Frankfurter Börse: 34,8 Milliarden Euro. So viele Aufträge hat Siemens im vierten Geschäftsquartal eingesammelt – so viele wie nie zuvor in einem Quartal. Die Nachricht trug den DAX am Donnerstag erstmals über die Marke von 27.000 Punkten und machte die Siemens-Aktie zum DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 6,34 Prozent belegt sie Platz drei der Wochengewinner im DAX. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 279,40 Euro. Das Rekordhoch von 291,70 Euro ist nur noch gut 4 Prozent entfernt, die 300-Euro-Marke rund 7 Prozent. Unsere Wochenanalyse zeigt, was den Münchner Konzern antreibt.
Siemens-Aktie DAX Gewinner: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge – greift die Aktie jetzt nach 300 Euro?
Die Siemens-Aktie ist DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 6,34 Prozent belegt der Technologiekonzern Platz drei der Wochengewinner im DAX. Ein Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro in einem einzigen Quartal, ein Ausblick über den Erwartungen und höhere Mittelfristziele haben den DAX über 27.000 Punkte getragen. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter dem Kurssprung steckt und was die Siemens-Aktie vom Rekordhoch trennt.
Wochenanalyse
Vom Rekordtag zum Gipfelfieber: die Woche der Siemens-Aktie
Die Siemens-Aktie war in dieser Woche der Taktgeber des DAX. Ihr Zahlentag fiel genau auf den Tag, an dem der Leitindex Geschichte schrieb.
Montag bis Mittwoch – Positionierung vor den Zahlen. In der ersten Wochenhälfte profitierte die Siemens-Aktie von der breiten Erholung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche. Am Mittwoch legte sie um gut 1,5 Prozent zu, gestützt von den Rekordzahlen von Siemens Energy, die den Strombedarf von Rechenzentren und Netzen eindrucksvoll belegten.
Donnerstag – der Rekordtag. Nach der Vorlage der Jahreszahlen sprang die Aktie am Morgen um mehr als 4,5 Prozent auf bis zu 289,85 Euro – nur knapp unter ihr Rekordhoch vom August. Der DAX kletterte im Sog auf 27.001,67 Punkte. Am Nachmittag gab die Aktie einen Teil der Gewinne ab, als der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Märkte verunsicherte. Am Ende stand ein Tagesplus von gut 2 Prozent.
Freitag – Gewinnmitnahmen. Zum Wochenschluss nahmen Anleger Gewinne mit, die Siemens-Aktie verlor 0,82 Prozent. Das Wochenplus blieb mit mehr als 6 Prozent dennoch deutlich.
Die Gründe für den Kurssprung
Aufträge, Rekordergebnis, höhere Ziele: was den Wochengewinner antreibt
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf den Rekordwert von 3,89 Milliarden Euro. Beides lag über den Erwartungen. JPMorgan-Analyst Phil Buller brachte die Dimension auf den Punkt: Der Auftragseingang habe ein Drittel über dem Konsens gelegen.
Bahnsparte vervierfacht ihre Aufträge
Bei Siemens Mobility stieg der Auftragseingang im Quartal auf rund 10,7 Milliarden Euro, nach 2,5 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Große Bahnprojekte sorgten für den Sprung.
Rechenzentren treiben Smart Infrastructure
Das Geschäft mit Netztechnik und Gebäudeautomation, das stark vom Bau von KI-Rechenzentren profitiert, steigerte die Aufträge auf 8,7 Milliarden Euro.
Automatisierung erholt sich
Die lange schwächelnde Sparte Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro deutlich mehr Bestellungen als vor einem Jahr.
Rekorde im Gesamtjahr
Der Auftragseingang erreichte 108,2 Milliarden Euro, das Industrieergebnis den Rekord von 13,3 Milliarden Euro bei 16,3 Prozent Marge. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten lag mit 11,76 Euro über der eigenen Prognose, der freie Cashflow erreichte den Rekord von 12,1 Milliarden Euro.
Höhere Ziele
Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Das mittelfristige Wachstumsziel steigt auf 7 bis 11 Prozent.
Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.
Das Kleingedruckte
Weniger Nettogewinn und die Abspaltung von Healthineers
Ganz ohne Haken war das Zahlenwerk nicht. Unter dem Strich blieben 9,5 Milliarden Euro Gewinn und damit rund 900 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Damals hatte allerdings der Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics einen Sondereffekt von rund 2,1 Milliarden Euro gebracht. Auch der Ausblick für den Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten von 10,20 bis 10,80 Euro wirkt auf den ersten Blick niedriger als 2026. Er berücksichtigt aber bereits die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers: Für je zwei Siemens-Aktien sollen die Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten. Der vergleichbare Vorjahreswert ohne Healthineers liegt bei 9,27 Euro – gemessen daran plant Siemens also ein deutliches Plus.
Die Analysten
JPMorgan sieht 345 Euro – doch nicht alle sind überzeugt
JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 345 Euro und hob hervor, dass auch der Ausblick über den Markterwartungen liege. Ganz einhellig ist die Begeisterung allerdings nicht. JPMorgan hatte die Aktie kurz zuvor mit Verweis auf die gestiegene Bewertung von seiner Liste der Top-Empfehlungen genommen. Die Deutsche Bank führt die Siemens-Aktie mit „Hold“ und einem Kursziel von 270 Euro, RBC mit „Sector Perform“ und 280 Euro. Jefferies hatte Mitte Oktober auf „Hold“ abgestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Für die Einordnung lohnt der Blick auf den Kursverlauf: Ende August markierte die Siemens-Aktie bei 291,70 Euro ihr Rekordhoch, bis zum 23. Oktober korrigierte sie auf 254,50 Euro. Mit dem Lauf dieser Woche ist die Korrektur fast vollständig aufgeholt. Über drei Jahre hat das Papier um mehr als 130 Prozent zugelegt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie allerdings ambitioniert bewertet.
Häufige Fragen zur Siemens-Aktie
Warum ist die Siemens-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Siemens meldete am 12. November einen Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro im vierten Quartal, einen Ausblick über den Erwartungen und höhere Mittelfristziele. Die Aktie stieg in der Woche vom 9. bis 13. November um 6,34 Prozent.
Wie weit ist die Siemens-Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Mit 279,40 Euro liegt die Aktie gut 4 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 291,70 Euro vom 28. August 2026. Bis zur Marke von 300 Euro fehlen rund 7 Prozent.
Warum ist der Gewinn von Siemens gesunken?
Der Nettogewinn sank auf 9,5 Milliarden Euro, weil das Vorjahr einen Sondereffekt von rund 2,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Innomotics enthielt. Das Industrieergebnis stieg dagegen auf einen Rekord.
Was bekommen Siemens-Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien sollen die Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten.
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