Siemens-Aktie DAX Gewinner: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge – greift die Aktie jetzt nach 300 Euro?

Montag bis Mittwoch – Positionierung vor den Zahlen. In der ersten Wochenhälfte profitierte die Siemens-Aktie von der breiten Erholung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche. Am Mittwoch legte sie um gut 1,5 Prozent zu, gestützt von den Rekordzahlen von Siemens Energy, die den Strombedarf von Rechenzentren und Netzen eindrucksvoll belegten.

Donnerstag – der Rekordtag. Nach der Vorlage der Jahreszahlen sprang die Aktie am Morgen um mehr als 4,5 Prozent auf bis zu 289,85 Euro – nur knapp unter ihr Rekordhoch vom August. Der DAX kletterte im Sog auf 27.001,67 Punkte. Am Nachmittag gab die Aktie einen Teil der Gewinne ab, als der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Märkte verunsicherte. Am Ende stand ein Tagesplus von gut 2 Prozent.

Freitag – Gewinnmitnahmen. Zum Wochenschluss nahmen Anleger Gewinne mit, die Siemens-Aktie verlor 0,82 Prozent. Das Wochenplus blieb mit mehr als 6 Prozent dennoch deutlich.