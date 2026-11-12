Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) unter die Lupe.
Siemens Aktie: Auftragseingang explodiert um 58% - Umsatz schlägt Erwartungen
Siemens übertrifft die Umsatzerwartungen, erzielt einen Rekordauftragseingang und blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2027.
Siemens habe im vierten Quartal 2026 mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum sowie einem Rekordauftragseingang überzeugt. Auch für das Geschäftsjahr 2027 zeige sich der Technologiekonzern zuversichtlich.
Im vierten Geschäftsquartal 2026 habe Siemens einen Umsatz von EUR 23,68 Mrd. erzielt, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahresquartal entspreche. Damit habe der Konzern über den Analystenerwartungen von EUR 23,21 Mrd. gelegen. Der Gewinn im industriellen Geschäft sei um 22% auf EUR 3,90 Mrd. gestiegen – bei einer Gewinnmarge von 16,8%. Auch der Free Cashflow habe sich leicht um 5% auf EUR 5,56 Mrd. verbessert, was hauptsächlich auf höhere Gewinne im Bereich Smart Infrastructure zurückzuführen gewesen sei. Die Auftragseingänge seien auf vergleichbarer Basis um 58% auf den Rekordwert von EUR 34,77 Mrd. gestiegen, getragen von einer robusten Nachfrage in allen industriellen Geschäften sowie einem deutlichen Anstieg im Segment Mobility infolge eines Großauftrags.
Auf Segmentebene hätten insbesondere Digital Industries und Smart Infrastructure starke Wachstumsraten gezeigt. Der Umsatz im Segment Digital Industries sei um 10% auf EUR 5,59 Mrd. gestiegen, während der Auftragseingang um 15% zugelegt habe. Die Zuwächse seien vor allem auf das Automatisierungs- und Softwaregeschäft zurückzuführen gewesen. Das Segment Smart Infrastructure habe sich als das wachstumsstärkste Segment erwiesen und den Umsatz um 15% auf EUR 7,24 Mrd. gesteigert. Die Auftragseingänge hätten dabei um 39% zugelegt. Damit habe das Segment sowohl beim Auftragseingang und Umsatz als auch beim Gewinn neue Rekordwerte verzeichnet. Im Bereich Mobility habe sich der Umsatz um 9% auf EUR 3,51 Mrd. erhöht, während die Auftragseingänge auf EUR 10,74 Mrd. sprunghaft angestiegen seien. Getragen worden sei diese Entwicklung unter anderem von einem Großauftrag aus Deutschland im Wert von EUR 2,4 Mrd. für Hochgeschwindigkeitszüge.
Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2027 stelle Siemens einen Gewinn je Aktie von EUR 10,20 bis EUR 10,80 in Aussicht. Dabei plane der Technologiekonzern, ein Umsatzwachstum von 9% bis 11% zu erzielen. Zudem solle die Beteiligung an der Tochtergesellschaft Siemens Healthineers durch einen direkten Spin-off reduziert und das Unternehmen anschließend dekonsolidiert werden.
Die letzte Empfehlung zur Aktie von Siemens lautete KAUF, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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