Siemens Aktie: Auftragseingang explodiert um 58% - Umsatz schlägt Erwartungen

Auf Segmentebene hätten insbesondere Digital Industries und Smart Infrastructure starke Wachstumsraten gezeigt. Der Umsatz im Segment Digital Industries sei um 10% auf EUR 5,59 Mrd. gestiegen, während der Auftragseingang um 15% zugelegt habe. Die Zuwächse seien vor allem auf das Automatisierungs- und Softwaregeschäft zurückzuführen gewesen. Das Segment Smart Infrastructure habe sich als das wachstumsstärkste Segment erwiesen und den Umsatz um 15% auf EUR 7,24 Mrd. gesteigert. Die Auftragseingänge hätten dabei um 39% zugelegt. Damit habe das Segment sowohl beim Auftragseingang und Umsatz als auch beim Gewinn neue Rekordwerte verzeichnet. Im Bereich Mobility habe sich der Umsatz um 9% auf EUR 3,51 Mrd. erhöht, während die Auftragseingänge auf EUR 10,74 Mrd. sprunghaft angestiegen seien. Getragen worden sei diese Entwicklung unter anderem von einem Großauftrag aus Deutschland im Wert von EUR 2,4 Mrd. für Hochgeschwindigkeitszüge.