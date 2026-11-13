Siemens Aktie auf Rekordkurs: 100 Milliarden Euro beim Auftragseingang und optimistische Prognosen

Siemens habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 die Analystenprognosen nicht nur erfüllt, sondern teils deutlich übertroffen. Getragen von starken Megatrends wie der Elektrifizierung, industrieller KI und dem Boom von Rechenzentren, präsentiere das Unternehmen Zahlen der Superlative. Wer derzeit überlege, im Industrie- und Technologiesektor Aktien kaufen zu wollen, für den sei die Siemens Aktie durch den angehobenen Mittelfristausblick und die geplante Abspaltung von Healthineers hochspannend. Im Folgenden schlüssele Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Geschäftsbericht auf.