Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, FSE: SIE, NASDAQ OTC: SMAWF) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Siemens Aktie auf Rekordkurs: 100 Milliarden Euro beim Auftragseingang und optimistische Prognosen
Siemens-Aktie mit neuer Kursfantasie! Ein Auftragseingang von über 100 Milliarden Euro, starkes Wachstum im Digitalgeschäft und eine höhere Dividende sorgen für Optimismus. Dazu kommen ein angehobener Ausblick und die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers
Siemens habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 die Analystenprognosen nicht nur erfüllt, sondern teils deutlich übertroffen. Getragen von starken Megatrends wie der Elektrifizierung, industrieller KI und dem Boom von Rechenzentren, präsentiere das Unternehmen Zahlen der Superlative. Wer derzeit überlege, im Industrie- und Technologiesektor Aktien kaufen zu wollen, für den sei die Siemens Aktie durch den angehobenen Mittelfristausblick und die geplante Abspaltung von Healthineers hochspannend. Im Folgenden schlüssele Jens Klatt von XTB die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Geschäftsbericht auf.
Die 3 Key Takeaways zur Siemens Aktie
1. Auftragsexplosion und digitales Wachstum
Die magische Grenze geknackt: Der Auftragseingang von Siemens habe im abgelaufenen Geschäftsjahr sensationell die Marke von 100 Milliarden Euro durchbrochen. Das Neugeschäft habe auf vergleichbarer Basis um starke 25% auf gut 108 Milliarden Euro zugelegt.
Umsatz und operatives Ergebnis würden steigen: Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz sei um 8% auf 83,4 Milliarden Euro gestiegen. Noch beeindruckender sei das Ergebnis der Industriegeschäfte, welches von 11,8 auf 13,3 Milliarden Euro geklettert sei.
Digitalisierung als Treiber: Vorstandsvorsitzender Roland Busch habe betont, dass der digitale Bereich stark wachse. Durch den Ausbau des "Siemens Xcelerator" sei das digitale Geschäft um 16% gestiegen. Industrielle KI werde dabei als einzigartige Wachstumschance und Motor für die nächste Phase des profitablen Wachstums gesehen.
2. Höhere Dividende trotz sinkendem Nettogewinn
Der Innomotics-Sondereffekt: Unter dem Strich habe der Konzern zwar weniger als im Vorjahr verdient, dies sei jedoch auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Im Vorjahr habe der Verkauf der Sparte Innomotics einen Sonder-Milliardengewinn in die Bücher gespült, der in diesem Jahr naturgemäß fehle. Operativ (im Industriegeschäft) sei Siemens hochprofitabel.
Aktionäre würden profitieren: Die Anteilseigner sollten am starken operativen Erfolg beteiligt werden. Die Dividende je Aktie solle von 5,35 Euro auf 5,50 Euro angehoben werden.
3. Ausblick angehoben - Healthineers-Abspaltung
Ehrgeizige Ziele für 2026/27: Für das neue Geschäftsjahr kündige der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11% an. Das Ergebnis je Aktie solle (vor bestimmten Kaufpreiseffekten) ebenfalls steigen, weshalb Siemens auch seine generellen Mittelfristziele nach oben angepasst habe. Der Konzern wolle laut CEO Busch schneller wachsen als seine Schlüsselmärkte.
Die Abspaltung von Healthineers: Ein massiver Kurstreiber für die Zukunft sei die geplante Abspaltung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Der Konzern plane, 34,1% der Anteile an Healthineers direkt an die Siemens-Aktionäre zu übertragen. Diese Abspaltung, deren Effekte im aktuellen Ausblick noch ausgeklammert seien, solle voraussichtlich im Mai wirksam werden.
Expertenfazit von Jens Klatt: Qualitätscomeback eines DAX-Schwergewichts
Mit einem sensationellen Auftragseingang von über 100 Milliarden Euro und zweistelligen Wachstumsraten im digitalen Geschäft präsentiert der Industriekonzern Zahlen der Superlative. Getragen von starken Megatrends wie der Elektrifizierung und industrieller KI konnte das operative Ergebnis der Industriegeschäfte auf 13,3 Milliarden Euro gesteigert werden.
Die Siemens Aktie präsentiere sich nach diesen Zahlen als absolutes Kraftpaket. Ein Auftragseingang von über 100 Milliarden Euro und zweistellige Wachstumsraten im digitalen Geschäft (Siemens Xcelerator) würden zeigen, dass der Konzern die Megatrends wie industrielle KI und Elektrifizierung perfekt monetarisiere. Der operative Motor brumme, was sich in dem auf 13,3 Milliarden Euro gestiegenen Ergebnis der Industriegeschäfte widerspiegele. Sollten Anleger jetzt noch diese Aktien kaufen?
Wenn Investoren ein fundamental extrem starkes Basis-Investment für ihr Portfolio suchen, ist Siemens derzeit erste Wahl, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse. Die erhöhte Dividende (5,50 Euro) sorge für solide Ausschüttungen und der angehobene Ausblick sichere das künftige operative Wachstum. Das wahre "Bonbon" für Aktionäre sei jedoch die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers im Mai, bei der Anleger als Siemens-Aktionär direkt Anteile der wertvollen Medizintechniktochter in Ihr Depot gebucht bekämen. (Analyse vom 13.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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