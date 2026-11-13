Shopify Aktienanalyse: 32 Prozent Wachstum, Rekord-Cashflow – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?

Erstens das Handelsvolumen (GMV), also der Wert aller Waren, die Händler über Shopify verkaufen. Es stieg um 29,5 Prozent auf 119,1 Milliarden Dollar, Analysten hatten jedoch rund 120 Milliarden Dollar erwartet. Weil das GMV der Treiber für die Zahlungs- und Händlerdienste ist, gilt es als wichtigster Frühindikator. Zweitens das Abo-Geschäft: Der Umsatz mit Abonnements lag bei 836 Millionen Dollar und damit unter den Prognosen, der Bruttogewinn dieses margenstarken Bereichs verfehlte die Erwartungen um rund 19 Millionen Dollar. Die monatlich wiederkehrenden Abo-Erlöse stiegen immerhin auf 230 Millionen Dollar nach 193 Millionen Dollar im Vorjahr. Für sich genommen sind das Kleinigkeiten. Doch bei einer Aktie, die mit dem rund 65-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet war, reichte das für einen Ausverkauf.