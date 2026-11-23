Die Shopify Aktie startet mit einer Gegenbewegung in die Thanksgiving-Woche: Im Nachthandel notiert sie bei 128,20 US-Dollar, ein Plus von 4,48 Dollar oder 3,62 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 123,72 Dollar. Die Spanne reicht von 127,00 bis 128,95 Dollar. Am Freitag hatte die Shopify Aktie 6,25 Prozent verloren, es war der vierte Verlusttag in Folge. Der Börsenwert liegt bei rund 159 Milliarden Dollar.
Shopify Aktie: Vier Verlusttage, dann der Nachtsprung vor Black Friday – Kommt jetzt die Wende?
Die Shopify Aktie hat in einem Monat fast 29 Prozent verloren und fiel vier Tage in Folge. In der Nacht zum Montag zieht sie um mehr als 3 Prozent an, kurz vor dem wichtigsten Shopping-Wochenende des Jahres. Wir analysieren die Gründe und die Chancen.
Der Absturz
Die erste Umsatzverfehlung seit 2022
Die Talfahrt der Shopify Aktie begann mit den Quartalszahlen am 3. November. Umsatz, Bruttowarenvolumen und Abo-Erlöse lagen leicht unter den Erwartungen, es war die erste Umsatzverfehlung seit 2022. Besonders das Abo-Geschäft enttäuschte: Es wuchs um 20 Prozent und damit langsamer als der Konzern insgesamt. Seitdem hat die Shopify Aktie in einem Monat rund 28,7 Prozent verloren und ist unter die 200-Tage-Linie gefallen.
Dabei ist das Wachstum weiterhin stark: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 32 Prozent, das Bruttowarenvolumen erreichte 119 Milliarden Dollar. Belastend wirken vor allem Sorgen um Bewertung, Wettbewerb und hohe Ausgaben für künstliche Intelligenz.
Der Rebound
Black Friday als Stimmungstest
Der Nachtsprung kommt zur rechten Zeit. Die US-Futures erholen sich zum Wochenstart deutlich, und in dieser Woche beginnt mit Black Friday und Cyber Monday die wichtigste Verkaufsphase des Jahres für die Millionen Händler auf der Shopify-Plattform. Starke Umsatzzahlen aus diesem Zeitraum könnten die Zweifel am Wachstum zerstreuen.
Die Analysten sehen deutliches Potenzial: Die jüngsten Kursziele von zehn Häusern reichen von 150 bis 210 Dollar, im Schnitt liegen sie bei 184,50 Dollar. Nach dem GF-Value-Modell von GuruFocus gilt die Aktie mit einem fairen Wert von 165,34 Dollar als unterbewertet. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Shopify Aktie geht mit Rückenwind aus der Nacht, aber mit angeknackstem Vertrauen in die Shopping-Saison. Ein starkes Black-Friday-Wochenende könnte die Wende einleiten, enttäuschende Zahlen würden den Abwärtstrend bestätigen.
FAQ
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Warum ist die Shopify Aktie gefallen?
Die Quartalszahlen verfehlten erstmals seit 2022 die Umsatzerwartungen, das Abo-Geschäft wuchs langsamer, und die Tech-Branche insgesamt stand unter Druck.
Warum steigt die Shopify Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich deutlich, und Anleger setzen vor Black Friday auf eine Gegenbewegung nach vier Verlusttagen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Shopify Aktie?
ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Handelssymbol: 307, US-Handelssymbol: SHOP (Nasdaq).
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