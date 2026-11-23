Die Talfahrt der Shopify Aktie begann mit den Quartalszahlen am 3. November. Umsatz, Bruttowarenvolumen und Abo-Erlöse lagen leicht unter den Erwartungen, es war die erste Umsatzverfehlung seit 2022. Besonders das Abo-Geschäft enttäuschte: Es wuchs um 20 Prozent und damit langsamer als der Konzern insgesamt. Seitdem hat die Shopify Aktie in einem Monat rund 28,7 Prozent verloren und ist unter die 200-Tage-Linie gefallen.