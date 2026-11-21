Die Shopify Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 307, US-Handelssymbol: SHOP, Nasdaq) gehört zu den großen Verlierern der Woche. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der kanadische E-Commerce-Spezialist an der Nasdaq bei 123,72 Dollar, ein Minus von 6,25 Prozent. Nachbörslich erholte sich der Kurs leicht auf 126,97 Dollar.
Shopify Aktie: Minus 16 Prozent in einer Woche vor dem Black Friday – kommt jetzt das Comeback im Weihnachtsgeschäft?
Die Shopify Aktie stürzt in dieser Woche um fast 16 Prozent auf 123,72 Dollar ab. Ausgerechnet vor dem wichtigsten Einkaufswochenende des Jahres. Historisch stieg die Aktie nach dem Black Friday meist. Was diesmal anders ist und worauf Anleger achten müssen.
Die Woche
Vier Verlusttage in Folge
Am Ende der Vorwoche kostete die Shopify Aktie noch 147,09 Dollar. Ab Dienstag ging es jeden Tag abwärts: um 4 Prozent am Dienstag, 1,75 Prozent am Mittwoch, 5,3 Prozent am Donnerstag und 6,25 Prozent am Freitag. Nach eigener Rechnung ergibt sich ein Wochenminus von 15,9 Prozent. Vom Rekord-Schlusskurs bei 179,22 Dollar Mitte Oktober ist die Aktie damit rund 31 Prozent entfernt.
Einordnung der Redaktion: Eine eigene schlechte Nachricht gab es nicht. Shopify gilt als Wachstumswert mit hoher Bewertung und reagiert besonders stark auf Stimmungswechsel – die Aktie schwankt etwa zweieinhalbmal so stark wie der Gesamtmarkt. Im breiten Tech-Ausverkauf dieser Woche wurde das zum Nachteil.
Rückblick
Die Zahlen waren gut – aber nicht gut genug
Schon Anfang November hatte die Shopify Aktie nach den Quartalszahlen deutlich verloren. Dabei wuchs der Umsatz um 32 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar, das gesamte Handelsvolumen der Händler stieg um 29,5 Prozent auf 119 Milliarden Dollar. Der Umsatz lag aber knapp unter den Erwartungen, und auch die Abo-Erlöse enttäuschten leicht. Für das vierte Quartal stellt Shopify ein Umsatzwachstum im niedrigen 30-Prozent-Bereich in Aussicht.
Black Friday
Der wichtigste Termin des Jahres
Jetzt richtet sich der Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 27. November. Im vergangenen Jahr setzten die Shopify-Händler am langen Einkaufswochenende von Black Friday bis Cyber Monday 14,6 Milliarden Dollar um, ein Plus von 27 Prozent. Traditionell veröffentlicht Shopify diese Zahlen am Dienstag nach dem Cyber Monday. Eine Auswertung des Motley Fool zeigt: In acht der vergangenen elf Jahre stieg die Shopify Aktie in der Woche nach dem Black Friday.
Analysten bleiben überwiegend positiv. Goldman Sachs hob das Kursziel von 194 auf 200 Dollar an und bleibt bei „Buy“, Cantor Fitzgerald senkte es dagegen von 158 auf 150 Dollar bei „Neutral“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 177 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Am 1. Dezember kommt die Wahrheit
Folgt Shopify dem Muster der Vorjahre, kommen die Black-Friday-Zahlen am Dienstag, 1. Dezember. Ein Rekord könnte der Shopify Aktie nach dem Ausverkauf neuen Schwung geben. Fällt das Wachstum dagegen schwächer aus als im Vorjahr, dürfte der Druck anhalten.
FAQ
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Warum ist die Shopify Aktie in dieser Woche so stark gefallen?
Der breite Ausverkauf bei Technologiewerten traf die hoch bewertete Wachstumsaktie besonders stark. Eine eigene negative Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wann veröffentlicht Shopify die Black-Friday-Zahlen?
In den Vorjahren jeweils am Dienstag nach dem Cyber Monday, in diesem Jahr wäre das der 1. Dezember.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Shopify Aktie?
ISIN CA82509L1076, WKN A14TJP, Handelssymbol in Deutschland 307, US-Handelssymbol SHOP (Nasdaq).
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