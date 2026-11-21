Jetzt richtet sich der Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 27. November. Im vergangenen Jahr setzten die Shopify-Händler am langen Einkaufswochenende von Black Friday bis Cyber Monday 14,6 Milliarden Dollar um, ein Plus von 27 Prozent. Traditionell veröffentlicht Shopify diese Zahlen am Dienstag nach dem Cyber Monday. Eine Auswertung des Motley Fool zeigt: In acht der vergangenen elf Jahre stieg die Shopify Aktie in der Woche nach dem Black Friday.