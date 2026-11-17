Kabel für Solarparks sind gefragt: Barclays-Analystin Christine Cho bestätigt für die Shoals-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 11 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,02 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 37 Prozent.
Shoals-Aktie: Umsatz plus 44 Prozent, Prognose erhöht – Barclays sieht über 35 Prozent Potenzial
Der Solar-Zulieferer Shoals wächst kräftig und hebt die Jahresprognose an. Barclays-Analystin Christine Cho bleibt bei „Overweight“ für die Shoals-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Shoals Technologies Group, Inc.
- Handelssymbol
- SHLS (Nasdaq)
- Analystin
- Christine Cho
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 11 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Shoals-Aktie
Wachstum mit Margendruck – Cho bleibt positiv
Christine Cho hält an ihrer Kaufempfehlung fest.
Shoals liefert elektrische Verbindungs- und Verkabelungssysteme für große Solarparks und Batteriespeicher. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 43,8 Prozent auf 195,3 Millionen US-Dollar, der Gewinn auf 17,9 Millionen US-Dollar.
Der Auftragsbestand lag bei 791,7 Millionen US-Dollar, die Jahresprognose wurde angehoben. Die Bruttomarge sank wegen des Umzugs in ein neues Werk und Qualitätskosten auf 31,9 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Christine Cho zu lesen ist:
Starkes Wachstum
Höhere Projektvolumen und Marktanteilsgewinne trieben den Umsatz.
Voller Auftragsbestand
Ein Auftragsbestand von rund 792 Millionen US-Dollar sorgt für Sichtbarkeit.
Neue Märkte
Barclays hatte die Aktie 2025 auch wegen Chancen bei Batteriespeichern und Rechenzentren hochgestuft.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 37 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Nicht alle sind überzeugt
Am selben Tag stufte UBS die Aktie laut Ratingübersicht auf „Hold“ ab und nannte ein Kursziel von 9 US-Dollar.
Die Marge bleibt der wichtigste Punkt, den Anleger beobachten dürften.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analystin Christine Cho. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 11 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS): Kaufen, Kursziel 11,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Christine Cho, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Christine Cho, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.