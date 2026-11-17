Shoals liefert elektrische Verbindungs- und Verkabelungssysteme für große Solarparks und Batteriespeicher. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 43,8 Prozent auf 195,3 Millionen US-Dollar, der Gewinn auf 17,9 Millionen US-Dollar.

Der Auftragsbestand lag bei 791,7 Millionen US-Dollar, die Jahresprognose wurde angehoben. Die Bruttomarge sank wegen des Umzugs in ein neues Werk und Qualitätskosten auf 31,9 Prozent.