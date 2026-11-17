Vorsicht beim Solarzulieferer: UBS-Analyst Jon Windham stuft die Shoals-Aktie laut Ratingübersicht auf „Hold“ ab und nennt ein Kursziel von 9 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,02 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 12 Prozent.
Shoals-Aktie: UBS nimmt die Kaufempfehlung zurück – Kursziel 9 Dollar
UBS-Analyst Jon Windham stuft die Shoals-Aktie laut Ratingübersicht auf „Hold“ ab. Das Kursziel liegt bei 9 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Shoals Technologies Group, Inc.
- Handelssymbol
- SHLS (Nasdaq)
- Analyst
- Jon Windham
- Bank
- UBS
- Rating
- Hold (abgestuft)
- Kursziel
- 9 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
UBS zur Shoals-Aktie
Margendruck im Solargeschäft – Windham wird vorsichtiger
Jon Windham zieht seine Kaufempfehlung zurück.
Shoals liefert Verkabelungs- und Verbindungssysteme für Solarparks und Batteriespeicher.
UBS hatte bereits im Februar das Kursziel von 12 auf 11 US-Dollar gesenkt und dabei auf Gegenwind bei der Bruttomarge durch stärkeren Wettbewerb verwiesen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Jon Windham zu lesen ist:
Abstufung
UBS senkt die Einstufung auf „Hold“.
Margendruck
Der Wettbewerb belastet die Bruttomarge.
Begrenzter Abstand
Das Kursziel liegt rund 12 Prozent über dem Kurs.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Abstufung liegt nicht öffentlich vor.
Branche unter Druck
Die US-Solarbranche ist von Änderungen bei Steuergutschriften und von Zollfragen geprägt.
Andere Häuser wie Mizuho hatten die Aktie bereits früher neutral eingestuft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Jon Windham. Die Abstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS): Halten, Kursziel 9,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jon Windham, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jon Windham, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.