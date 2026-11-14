Sherwin-Williams Aktienanalyse: Umsatz plus 8 Prozent, Marge unter Druck – warum die Aktie trotzdem wieder Farbe bekommt

Wer in den USA eine Wand streicht, greift oft zu einem Eimer von Sherwin-Williams. Der Konzern aus Cleveland ist der größte Farbenhersteller der Welt und seit 2024 Mitglied im Dow Jones. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um fast 8 Prozent – doch der Gewinn hielt nicht Schritt. Die Bruttomarge sank, die Gewinnerwartungen wurden knapp verfehlt, und die Sherwin-Williams-Aktie fiel nach den Zahlen um 4,5 Prozent auf rund 320 Dollar. Inzwischen notiert sie bei 349,89 Dollar und damit rund 9 Prozent höher. Diese Sherwin-Williams Aktienanalyse erklärt, wo die Probleme liegen, warum Anleger trotzdem zugreifen und was das für die Sherwin-Williams Aktienprognose bedeutet.