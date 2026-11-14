Wer in den USA eine Wand streicht, greift oft zu einem Eimer von Sherwin-Williams. Der Konzern aus Cleveland ist der größte Farbenhersteller der Welt und seit 2024 Mitglied im Dow Jones. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um fast 8 Prozent – doch der Gewinn hielt nicht Schritt. Die Bruttomarge sank, die Gewinnerwartungen wurden knapp verfehlt, und die Sherwin-Williams-Aktie fiel nach den Zahlen um 4,5 Prozent auf rund 320 Dollar. Inzwischen notiert sie bei 349,89 Dollar und damit rund 9 Prozent höher. Diese Sherwin-Williams Aktienanalyse erklärt, wo die Probleme liegen, warum Anleger trotzdem zugreifen und was das für die Sherwin-Williams Aktienprognose bedeutet.
Sherwin-Williams Aktienanalyse: Umsatz plus 8 Prozent, Marge unter Druck – warum die Aktie trotzdem wieder Farbe bekommt
Der größte Farbenhersteller der Welt wächst kräftig, doch steigende Rohstoffkosten und eine Übernahme in Brasilien drücken die Marge. Nach den Zahlen fiel die Aktie um 4,5 Prozent – und hat sich seitdem mehr als erholt. Unsere Sherwin-Williams Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Farbengeschäft, Industrielacke, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Sherwin-Williams Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Sherwin-Williams Company
- Sitz
- Cleveland, Ohio
- Ticker
- SHW (NYSE)
- Kurs
- 349,89 Dollar
- Börsenwert
- rund 85 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 29
- Dividendenrendite
- rund 1 Prozent
- Vorstandschefin
- Heidi Petz
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose
Die Ausgangslage
Kursrutsch und Comeback: die Sherwin-Williams-Aktie nach den Zahlen
Die Sherwin-Williams Aktie hatte ein schwieriges Jahr. Die Zahlen vom 27. Oktober schienen das zunächst zu bestätigen.
Beim Umsatz übertraf Sherwin-Williams mit 6,86 Milliarden Dollar die Erwartungen von 6,78 Milliarden Dollar. Beim Gewinn dagegen reichte es nicht: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,63 Dollar knapp unter der Konsensschätzung von 3,69 Dollar. Damit endete eine Serie von vier Quartalen, in denen der Konzern die Prognosen geschlagen hatte. Die Aktie fiel um 4,5 Prozent. In den Wochen danach kehrten die Käufer zurück: Anleger schichteten in der Rotation aus Technologiewerten in solide Industrie- und Konsumwerte um, und die Bestätigung der Jahresprognose gab Halt.
Die Quartalszahlen
Mehr Umsatz, kaum mehr Gewinn: die Kosten fressen das Wachstum
Für jede Sherwin-Williams Aktienanalyse ist entscheidend, wie viel vom Umsatzwachstum beim Gewinn ankommt. Im dritten Quartal war das wenig.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7,9 Prozent auf 6,86 Milliarden Dollar. Dazu trugen alle drei Sparten bei, ebenso Preiserhöhungen im mittleren einstelligen Prozentbereich und die Übernahme des brasilianischen Farbenherstellers Suvinil. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs dagegen nur um 1,1 Prozent auf 3,63 Dollar. Der Nettogewinn sank sogar um 1,5 Prozent auf 821 Millionen Dollar. Der Grund: Die Bruttomarge fiel von 49,2 auf 47,8 Prozent. Vorstandschefin Heidi Petz nannte höhere Kosten für Rohstoffe und Lieferketten, einen ungünstigeren Produktmix und die niedrigere Marge von Suvinil als Ursachen.
Sherwin-Williams: Margen im dritten Quartal
Prozent
- Q3 2025
- Q3 2026
EBITDA-Marge im Vorjahresquartal aus dem gemeldeten Wachstum des bereinigten EBITDA errechnet.
Quelle: The Sherwin-Williams Company, Mitteilung vom 27. Oktober 2026; Quartr
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Bruttomarge
|49,2
|47,8
|Bereinigte EBITDA-Marge
|21,4
|20,5
Die Geschäftsbereiche
Maler kaufen, Industrie zögert: wo Sherwin-Williams wächst
Das Herz des Konzerns sind die mehr als 4.000 eigenen Farbengeschäfte in Nordamerika.
Die Paint Stores Group, die Sparte mit den eigenen Farbengeschäften, steigerte den Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich. Preise und Produktmix trugen dabei mehr bei als die Menge, die nur leicht zulegte. In bestehenden Läden stieg der Umsatz um 3,9 Prozent. Besonders gefragt waren Schutz- und Schiffslacke mit einem Plus im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Netto eröffnete Sherwin-Williams zwölf neue Läden. Die Sparte mit Baumarkt- und Auslandsgeschäft profitierte von der Suvinil-Übernahme in Brasilien. Im Industrielackgeschäft blieb die Nachfrage verhalten, die Sparte wuchs aber ebenfalls.
Das dritte Quartal hat die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens und die Stärke unserer Strategie in einem schwierigen Nachfrageumfeld gezeigt.
Der Ausblick
12 Dollar je Aktie: Sherwin-Williams hält Kurs
Für 2026 bestätigte Sherwin-Williams die Mitte der Gewinnprognose bei 12 Dollar je Aktie und engte die Spanne auf 11,85 bis 12,15 Dollar ein. Der Umsatz soll im Gesamtjahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen, im vierten Quartal im mittleren einstelligen Bereich. Für 2027 plant das Management vorsichtig: Es rechnet mit anhaltend schwacher Nachfrage und steigenden Rohstoffkosten, will aber rund 75 Millionen Dollar einsparen. Analysten erwarten für 2027 laut S&P dennoch einen Gewinnanstieg auf rund 13,30 Dollar je Aktie, ein Plus von gut 11 Prozent.
Die Bewertung
KGV um 29: Qualität mit Aufschlag
Gemessen an der Prognose für 2026 kommt die Sherwin-Williams-Aktie auf ein KGV von rund 29, für 2027 auf rund 26. Das ist für einen Farbenhersteller viel – Anleger zahlen den Aufschlag für das einzigartige Netz eigener Läden, die starke Marke und verlässlich steigende Dividenden. Die Dividendenrendite liegt bei rund einem Prozent. In den ersten neun Monaten gab Sherwin-Williams rund 3 Milliarden Dollar über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Die Nettoverschuldung liegt beim 2,4-Fachen des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen. Für die Sherwin-Williams Aktienprognose heißt das: Viel Erholung ist bereits eingepreist.
Die Analysten
Kursziele von 340 bis 410 Dollar: die Experten bleiben positiv
Die Analysten sehen die Aktie mehrheitlich positiv. Laut Investing.com raten 15 Experten zum Kauf, 12 zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 21 Analysten liegt laut Benzinga bei rund 380 Dollar, also knapp 9 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 340 bis 410 Dollar. Das niedrigste Ziel liegt damit nur knapp unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Sherwin-Williams-Aktie: Spanne der Analystenziele
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 349,89 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Dollar
|Höchstes Ziel
|410
|Durchschnitt (21 Analysten)
|380
|Schlusskurs 13. November
|349,89
|Niedrigstes Ziel
|340
Die Szenarien
Sherwin-Williams Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Wohnungsmarkt springt an
Sinkende Hypothekenzinsen beleben Hausverkäufe und Renovierungen. Die Margen erholen sich, und die Aktie läuft in Richtung des Analystenziels um 380 Dollar.
Szenario 2: Wachstum über Preise und Marktanteile
Die Nachfrage bleibt schwach, Sherwin-Williams gewinnt aber weiter Kunden und erhöht die Preise. Der Gewinn steigt moderat, die Aktie bewegt sich zwischen 320 und 380 Dollar.
Szenario 3: Kostendruck setzt sich durch
Steigende Rohstoffpreise und eine schwache Bau- und Industriekonjunktur drücken die Margen weiter. Dann könnte die Aktie auf das Tief nach den Zahlen um 320 Dollar zurückfallen.
Häufige Fragen zur Sherwin-Williams Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Sherwin-Williams?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 7,9 Prozent auf 6,86 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 1,1 Prozent auf 3,63 Dollar und lag knapp unter den Erwartungen.
Warum ist die Marge gesunken?
Wegen höherer Kosten für Rohstoffe und Lieferketten, eines ungünstigeren Produktmix und der niedrigeren Marge des übernommenen Herstellers Suvinil.
Was erwartet Sherwin-Williams für 2026?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,85 bis 12,15 Dollar und ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.
Seit wann ist Sherwin-Williams im Dow Jones?
Seit November 2024, zusammen mit Nvidia.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 380 Dollar laut Benzinga, die Spanne reicht von 340 bis 410 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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