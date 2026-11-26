Warum ist die Shell-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 1,02 Prozent auf 43,00 Euro. Der Ölpreis ist nach einem gemeldeten Angriff auf die saudische Raffinerie Ras Tanura deutlich gestiegen.

Wie lauten ISIN und WKN der Shell-Aktie?

ISIN GB00BP6MXD84, WKN A3C99G. In Amsterdam lautet das Symbol SHELL, in London und New York SHEL.

Wie teuer ist Öl?

Brent schloss am Mittwoch bei 94,61 Dollar je Barrel und kostete am Donnerstagmorgen knapp 95 Dollar.