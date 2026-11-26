Der Ölpreis springt, und der größte Energiekonzern im AEX zieht mit. Die Shell-Aktie (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Handelssymbol Amsterdam: SHELL, Handelssymbol London: SHEL, US-Handelssymbol: SHEL) gewinnt am Donnerstagmorgen 1,02 Prozent auf 43,00 Euro. Shell gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens.
Shell-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,0 Prozent auf 43 Euro – Angriff auf Raffinerie treibt den Ölpreis
Die Shell-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,02 Prozent auf 43,00 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Brent-Öl kostet nach einem Angriff in Saudi-Arabien fast 95 Dollar.
Die Gründe
Die größte Raffinerie Saudi-Arabiens im Visier
Die jemenitischen Houthi erklärten am Mittwoch, sie hätten die Raffinerie Ras Tanura und das Finanzviertel von Riad angegriffen. Ras Tanura ist die größte Raffinerie Saudi-Arabiens. Der Preis für Brent-Öl stieg daraufhin um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI um 2 Prozent auf 83,68 Dollar. Am Donnerstagmorgen zogen die Preise weiter leicht an. Für den AEX Gewinner Shell bedeutet ein höherer Ölpreis höhere Erlöse aus der Förderung.
Zwei starke Öltage
Schon am Dienstag hatten beide Ölsorten mehr als 2 Prozent gewonnen.
Energie in New York fest
Der Energiesektor im S&P 500 legte am Mittwoch um 0,65 Prozent zu.
Markt im Plus
Der AEX gewinnt 1,33 Prozent. Die Shell-Aktie steigt etwas weniger stark als der Index.
Häufige Fragen zur Shell-Aktie
Warum ist die Shell-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,02 Prozent auf 43,00 Euro. Der Ölpreis ist nach einem gemeldeten Angriff auf die saudische Raffinerie Ras Tanura deutlich gestiegen.
Wie lauten ISIN und WKN der Shell-Aktie?
ISIN GB00BP6MXD84, WKN A3C99G. In Amsterdam lautet das Symbol SHELL, in London und New York SHEL.
Wie teuer ist Öl?
Brent schloss am Mittwoch bei 94,61 Dollar je Barrel und kostete am Donnerstagmorgen knapp 95 Dollar.
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