Warum ist die Shanghai New Vision Microelectronics Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Chipwerte stehen unter Druck, und die Aktie ist bei kleinen Gewinnen sehr hoch bewertet. Sie fiel um 9,59 Prozent auf 17,45 Yuan.

Was macht Shanghai New Vision Microelectronics?

Das Unternehmen entwickelt und verkauft Chips, die Bildschirme ansteuern.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688593.