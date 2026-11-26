Der Ausverkauf geht weiter: Die Shanghai New Vision Microelectronics Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688593) verlor am Donnerstag 9,59 Prozent auf 17,45 Yuan, nachdem sie schon am Mittwoch um 10,44 Prozent gefallen war. Der Entwickler von Steuerchips für Bildschirme gehört damit erneut zu den SSE Composite Verlierern des Tages. Gehandelt wurde mehr als doppelt so viel wie üblich.
Shanghai New Vision Microelectronics Aktie SSE Composite Verlierer: Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 950 – und der Kurs fällt weiter
Die Shanghai New Vision Microelectronics Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 9,59 Prozent auf 17,45 Yuan, nach minus 10,44 Prozent am Vortag. Der Chipentwickler für Displays verdient kaum Geld und ist dennoch extrem hoch bewertet. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
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Die Gründe
Hohe Bewertung trifft auf schwache Chipwerte
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Kursverlust ist Teil einer Serie: Am 3. November minus 10,55 Prozent, am 20. November minus 9,46 Prozent, am 25. November minus 10,44 Prozent. Chinas Chipwerte stehen insgesamt unter Druck. Der Halbleiterindex verlor in fünf Handelstagen 11,22 Prozent, der Technologieindex STAR 50 gab am Donnerstag 1,36 Prozent nach. Aktien mit hoher Bewertung und kleinen Gewinnen trifft eine solche Phase am härtesten.
Winziger Gewinn
In neun Monaten blieben bei 465 Millionen Yuan Umsatz nur 7,47 Millionen Yuan Gewinn, 8,66 Prozent weniger als im Vorjahr.
Dünne Marge
Die Bruttomarge lag zuletzt bei knapp 17 Prozent, für einen Chipentwickler wenig.
Große Anleger verkaufen
Anfang November flossen nach chinesischen Daten über zehn Handelstage netto 123 Millionen Yuan großer Adressen ab.
Einordnung
Ein Markt mit wenig Preismacht
Steuerchips für Displays sind Massenware. Sie stecken in Smartphones, Fernsehern und Monitoren, und die Abnehmer sind große Bildschirmhersteller mit starker Verhandlungsposition. Shanghai New Vision Microelectronics wächst zwar leicht beim Umsatz, verdient daran aber kaum. Technische Messgrößen zeigten schon am Mittwoch einen stark überverkauften Kurs an. Eine Gegenbewegung blieb trotzdem aus.
Häufige Fragen zur Shanghai New Vision Microelectronics Aktie
Warum ist die Shanghai New Vision Microelectronics Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Chipwerte stehen unter Druck, und die Aktie ist bei kleinen Gewinnen sehr hoch bewertet. Sie fiel um 9,59 Prozent auf 17,45 Yuan.
Was macht Shanghai New Vision Microelectronics?
Das Unternehmen entwickelt und verkauft Chips, die Bildschirme ansteuern.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688593.
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