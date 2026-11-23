SFC adressiert hier einen Kunden, für den die Kosten einer Kilowattstunde nur einen Teil der Rechnung ausmachen. Ebenso relevant ist, wie oft Personal eine entlegene Station anfahren muss und welche Arbeiten sich aus der Ferne erledigen lassen. Schon bei der Beschaffung dürfte deshalb zählen, wie viel Aufwand die fertige Lösung über ihre Einsatzdauer ersparen kann. Gerade daraus könnte für SFC ein Verkaufsargument gegenüber weiteren Betreibern entstehen. Konkrete Einsparungen nennt das Unternehmen allerdings nicht. Es fehlen etwa Vergleichswerte zu Wartungsaufwand, Betriebskosten oder zur bisher eingesetzten Energieversorgung. Der praktische Nutzen leuchtet ein, seine finanzielle Größenordnung bleibt offen.