Seth Klarman Depot: Der Value-Altmeister greift bei einer 30-Prozent-Verliereraktie zu – und hält eisern an Amazon fest

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:06 3 Min.

Seth Klarman kauft, was andere wegwerfen. Der Chef des Hedgefonds Baupost ist im dritten Quartal bei Honeywell Aerospace eingestiegen, einer frisch abgespaltenen Aktie, die in drei Monaten 30 Prozent verloren hatte. Die Alphabet-Position hat er um fast ein Drittel gekürzt. Seine größte Wette bleibt die Amazon Aktie. Das neue Depot des Value-Investors im Überblick.

Bild: KI-generiert (Medium 5782), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Sein Buch über Sicherheitsmargen wird gebraucht für Tausende Dollar gehandelt, seine Briefe gelten unter Profis als Pflichtlektüre. Wenn Seth Klarman kauft, schaut die Branche hin. Die neue 13F-Meldung seines Hedgefonds Baupost zeigt zwei frische Positionen, und beide folgen dem alten Klarman-Muster: kaufen, was gerade niemand will. Größter Neuzugang ist Honeywell Aerospace. Die Honeywell Aerospace Aktie war Ende Juni vom Mutterkonzern abgespalten worden und verlor in ihrem ersten vollen Quartal rund 30 Prozent. Klarman kaufte 1,13 Millionen Stück für 175 Millionen Dollar. neue Position Honeywell Aerospace 175 Mio. $ Depotanteil der Amazon Aktie 18,5 % Abbau der Alphabet-Position −30,8 % Positionen im Depot 21 Quelle : Baupost Group, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Käufe Abspaltungen und Gefallene Abspaltungen sind ein Klassiker des Value-Investing: Wer die neuen Aktien ins Depot gebucht bekommt, verkauft sie oft, ohne das Geschäft zu kennen. Genau in solche Verkaufswellen kauft Klarman hinein. Die zweite neue Position ist SiteOne Landscape Supply, ein Großhändler für Garten- und Landschaftsbau, dessen Aktie im Quartal rund 21 Prozent verlor. Baupost kaufte 1,25 Millionen Stück für 112 Millionen Dollar. Fast verdoppelt wurde die Position beim Lackhersteller Axalta. Aufgestockt hat Klarman außerdem den Autoteilehändler Genuine Parts, den Sanitärgroßhändler Ferguson, den Elektrogroßhändler Wesco, die Terminbörse CME und Herbalife. Der Kern Amazon bleibt, Alphabet wird kleiner An der Spitze des Depots ändert sich nichts. Die Amazon Aktie bleibt mit 18,5 Prozent die mit Abstand größte Position, Klarman hat im Quartal keine einzige Aktie verkauft. Dahinter folgen der Krankenversicherer Elevance mit 9,8 Prozent und Restaurant Brands, die Mutter von Burger King, mit 9,5 Prozent. Deutlich reduziert wurde dagegen die Alphabet Aktie: Die Position schrumpfte um fast 31 Prozent auf 324 Millionen Dollar. Vier Positionen löste Baupost ganz auf, darunter die Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line. Was die Meldung zeigt Einstieg bei zwei stark gefallenen Aktien

Amazon unverändert größte Position

Gewinnmitnahmen bei Alphabet

Viele Großhändler und Industriewerte statt KI Was Anleger bedenken sollten Stand vom 30. September

Gefallene Aktien können weiter fallen

Zehn Positionen machen 78 Prozent des Depots aus

Die Meldung zeigt nur US-Aktien, keine Anleihen Einordnung der Redaktion: Während viele Hedgefonds im dritten Quartal KI-Chips hin und her tauschten, kaufte Klarman Flugzeugtechnik, Gartengroßhandel und Autolack. Das ist unspektakulär und genau deshalb typisch für ihn. Sein Depot ist eine Wette darauf, dass solide Geschäfte zu niedrigen Preisen langfristig mehr bringen als die Lieblinge des Marktes. Die große Ausnahme ist die Amazon Aktie, an der er trotz aller Diskussionen um die KI-Investitionen festhält. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Seth Klarman Welche Aktien hat Seth Klarman neu gekauft?

Honeywell Aerospace und SiteOne Landscape Supply. Fast verdoppelt wurde außerdem die Position in Axalta. Was ist die größte Position von Baupost?

Amazon mit 18,5 Prozent des gemeldeten Depots. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).

Honeywell Aerospace Aktie: US-Handelssymbol HONA (Nasdaq). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

Elevance Aktie: ISIN US0367521038, WKN A12FMV, Handelssymbol A58 (Deutschland), US-Handelssymbol ELV (NYSE).

Alphabet Aktie (Klasse C): ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC (Deutschland), US-Handelssymbol GOOG (Nasdaq).

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