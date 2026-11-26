Seltene Erden stecken in Permanentmagneten für Elektromotoren, Windturbinen, Chips, Drohnen und Raketen. Laut IEA-Angaben, die The National zitiert, kam China 2024 auf rund 60 Prozent der weltweiten Förderung von Magnet-Seltenen-Erden und auf 91 Prozent der raffinierten Produktion; bei Permanentmagneten ist der Anteil noch höher. Startup Fortune nennt unter Berufung auf IEA-Schätzungen rund 94 Prozent der globalen Produktion gesinterter Permanentmagnete.

Die Abhängigkeit ist für die USA besonders sichtbar: Laut Arthur D. Little (über Reuters, zitiert von Startup Fortune) lag der US-Bedarf an NdFeB-Magneten 2025 bei rund 48.000 Tonnen, die inländische Produktion bei 300 Tonnen. Genau hier setzt die MP Materials Aktie an: Das Unternehmen gilt laut Startup Fortune als einzige aktive US-Seltene-Erden-Mine und wird vom Pentagon gestützt. Für Autoaktien wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW, für Chipaktien wie Infineon und für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie sind Magnete und seltene Metalle dagegen vor allem ein Kostenfaktor und ein Lieferrisiko.