Der Stichtag steht fest: Am 10. Januar 2027 läuft die Aussetzung der chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden aus, und mit ihr der Stopp des 24-prozentigen Zusatzzolls auf US-Waren. Peking hat die Frist Anfang November um zwei Monate verlängert, Washington hat am 25. November neue Section-301-Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter China. Für die MP Materials Aktie (Ticker MP, NYSE, ISIN US5533681012), für Chip-, Auto- und Rüstungsaktien und für den DAX (14:51 Uhr: rund 25.170 Punkte, etwa 1,9 Prozent über dem Vortagsschluss von 24.702,13 Punkten, Quelle dpa-AFX/finanzen.at) ist das Datum damit ein Termin, auf den sich Lieferketten und Kalkulationen einstellen müssen. Die NYSE ist heute wegen Thanksgiving geschlossen; US-Kurse zeigen den letzten Schluss.
Seltene Erden: Der Handelsstillstand mit China endet am 10. Januar – wer zahlt, wenn Peking die Magnete drosselt?
Am 10. Januar 2027 laufen Chinas ausgesetzte Seltene-Erden-Exportkontrollen und der 24-Prozent-Zusatzzoll aus, parallel droht Washington mit neuen Section-301-Zöllen. Was das für die MP Materials Aktie, Chip-, Auto- und Rüstungsaktien und den DAX bedeutet.
Handelsstillstand USA–China
Was läuft am 10. Januar genau aus – und was bleibt?
Der Waffenstillstand ist kein Friedensvertrag, sondern ein befristetes Aussetzen. Die Frist war ursprünglich der 10. November 2026; China hat sie laut The National (aktualisiert 10.11.2026) um zwei Monate bis 10. Januar verlängert.
Ausgesetzt ist nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums zunächst der 24-prozentige Zusatzzoll auf US-Waren. Laut einem Börsenkommentar auf Substack (Cycledesk, 18.11.2026) gehören zu den befristeten Erleichterungen außerdem die Ausnahmen bei den Exportkontrollen für Seltene Erden, die Aussetzung von Hafengebühren für US-verbundene Schiffe sowie die Aussetzung von Sanktionslisten-Einträgen für elf US-Firmen auf der Liste „unzuverlässiger Unternehmen“ und für sechzehn auf der Exportkontrollliste. Bestehen bleibt demnach ein pauschaler Zoll von 10 Prozent auf US-Waren. Auf US-Seite wurde laut The National eine Section-301-Untersuchung zu Chinas Schifffahrts- und Logistiksektor ausgesetzt und 178 Section-301-Ausnahmen für chinesische Waren wurden verlängert.
Wichtig für die Einordnung: Chinas Lizenzpflicht für sieben mittelschwere und schwere Seltene Erden, die seit April 2025 gilt, blieb laut Startup Fortune (29.10.2026) auch während des Waffenstillstands in Kraft. Der Stillstand betrifft also vor allem die Ausnahmen und Sondermaßnahmen, nicht das gesamte Genehmigungssystem.
Warum sind Seltene Erden für Anleger mehr als ein Rohstoffthema?
Seltene Erden stecken in Permanentmagneten für Elektromotoren, Windturbinen, Chips, Drohnen und Raketen. Laut IEA-Angaben, die The National zitiert, kam China 2024 auf rund 60 Prozent der weltweiten Förderung von Magnet-Seltenen-Erden und auf 91 Prozent der raffinierten Produktion; bei Permanentmagneten ist der Anteil noch höher. Startup Fortune nennt unter Berufung auf IEA-Schätzungen rund 94 Prozent der globalen Produktion gesinterter Permanentmagnete.
Die Abhängigkeit ist für die USA besonders sichtbar: Laut Arthur D. Little (über Reuters, zitiert von Startup Fortune) lag der US-Bedarf an NdFeB-Magneten 2025 bei rund 48.000 Tonnen, die inländische Produktion bei 300 Tonnen. Genau hier setzt die MP Materials Aktie an: Das Unternehmen gilt laut Startup Fortune als einzige aktive US-Seltene-Erden-Mine und wird vom Pentagon gestützt. Für Autoaktien wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW, für Chipaktien wie Infineon und für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie sind Magnete und seltene Metalle dagegen vor allem ein Kostenfaktor und ein Lieferrisiko.
Ab dem 1. Januar 2027 verbietet zudem Section 854 des US-Verteidigungshaushaltsgesetzes NDAA 2024 laut Startup Fortune den Einsatz von Magneten, Tantal und Wolfram aus China, Russland, Iran oder Nordkorea in Pentagon-Waffensystemen. Das ist eine eigene US-Regel, nicht Teil des Waffenstillstands, verschärft aber den Druck auf westliche Alternativlieferanten.
Was bedeuten die neuen US-Zölle für den Stillstand?
Am 25. November hat das Büro des US-Handelsbeauftragten laut Euronews (25.11.2026, 15:43 Uhr MEZ, mit AP) neue Zölle auf Grundlage von Section 301 gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen. Für China sollen demnach 20 Prozent auf einige Waren hinzukommen, zusätzlich zu den bestehenden rund 25 Prozent. Die öffentlichen Anhörungen sind für den 25. Januar 2027 angesetzt, die Zölle träten erst danach in Kraft. Ein US-Regierungsvertreter hält einen Bruch des Waffenstillstands laut Euronews für unwahrscheinlich; im Dezember soll Xi Jinping zum G20-Gipfel in Florida empfangen werden.
Peking reagierte scharf. Der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, sagte laut Euronews-Übersetzung:
Zollkriege und Handelskriege liegen nicht im Interesse irgendjemandes.
Die Landwirtschaft bleibt Verhandlungsmasse: Laut The National drängte US-Finanzminister Scott Bessent seinen chinesischen Verhandlungspartner, die Busan-Zusagen „fully and immediately“ umzusetzen, darunter Agrarkäufe und Seltene-Erden-Exporte. Ein Paket mit Zollsenkungen über 60 Milliarden US-Dollar, davon rund 17 Milliarden für Agrarwaren, ist laut Substack-Kommentar noch nicht final.
|Datum
|Ereignis
|Dezember 2026
|Xi Jinping soll zum G20-Gipfel in Florida kommen
|1. Januar 2027
|NDAA-Section-854-Verbot für Pentagon-Systeme mit chinesischen Magneten
|10. Januar 2027
|Ablauf der Aussetzung bei Exportkontrollen und 24-Prozent-Zoll
|25. Januar 2027
|Öffentliche Anhörungen zu den vorgeschlagenen Section-301-Zöllen
Quelle: The National, Euronews, Startup Fortune, Substack (Cycledesk)
Welche Aktien und Branchen stehen im Fokus?
Betroffen sind laut Startup Fortune Hersteller von E-Auto-Motoren, Windturbinen, Chips und Raketen. Für Anleger heißt das: Ein Aufflammen des Konflikts würde Lieferketten und Margen von Autoaktien und Industriewerten belasten, während Förderer und Verarbeiter außerhalb Chinas, darunter die MP Materials Aktie, politisch gestützt werden. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; ein sicherer Zusammenhang zwischen dem Termin und einzelnen Kursbewegungen lässt sich nicht belegen. Mitte November (Montag, 16.11.) hatten laut Substack-Kommentar zudem neue US-Chip-Regeln Chinas Ankündigung von Gegenmaßnahmen ausgelöst, bei denen auch Seltene Erden eine Rolle spielen könnten.
Häufige Fragen zum Seltene-Erden-Stillstand
Wann endet der Handelsstillstand zwischen den USA und China? Nach den vorliegenden Quellen am 10. Januar 2027.
Was sind Seltene Erden? Eine Gruppe von 17 Metallen, die für Magnete, Elektromotoren, Chips und Rüstungstechnik gebraucht wird. China dominiert die Verarbeitung.
Welche Aktien sind betroffen? Hersteller und Verarbeiter wie die MP Materials Aktie, außerdem Autoaktien, Chipaktien und Rüstungsaktien als Abnehmer.
Gibt es eine Kursprognose? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Handlungsempfehlungen ab.
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