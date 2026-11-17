Die SELLAS Aktie (Ticker: SLS, ISIN: US81642T1007) erlebt den Tag, auf den Biotech-Anleger jahrelang warten: Nach einem Schlusskurs von 7,47 US-Dollar am Montag schoss das Papier vorbörslich zeitweise auf über 28 Dollar, in Deutschland notierte es am Nachmittag laut wallstreet-online bei 18,95 Euro und damit rund 179 Prozent im Plus. Auslöser: Die zulassungsrelevante Phase-3-Studie REGAL mit dem Krebsimpfstoff Galinpepimut-S (GPS) hat ihren primären Endpunkt, das Gesamtüberleben, statistisch signifikant erreicht. Diese SELLAS Aktienanalyse zeigt, wie belastbar die Daten sind, was die SELLAS Aktie jetzt kostet und welche Fragen für die SELLAS Aktienprognose offen bleiben.
SELLAS Aktienanalyse: Phase-3-Erfolg mit Krebsimpfstoff, Aktie verdreifacht sich zeitweise – wie viel Zulassung ist schon eingepreist?
Die SELLAS Aktie explodiert: Die zulassungsrelevante Phase-3-Studie REGAL mit dem Peptid-Impfstoff Galinpepimut-S hat ihr Ziel bei akuter myeloischer Leukämie erreicht. Unsere SELLAS Aktienanalyse ordnet Studiendaten, Kasse, Verwässerungsrisiko und die SELLAS Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- SELLAS Life Sciences Group, Inc.
- Ticker
- SLS (Nasdaq)
- ISIN
- US81642T1007
- Sitz
- New York
- Leitprodukt
- Galinpepimut-S (GPS), WT1-Peptid-Impfstoff
- Zweiter Kandidat
- SLS009 (Tambiciclib), CDK9-Hemmer
Stand: 17.11.2026, Studiendaten laut Unternehmensmitteilung vom 17.11.2026
Primärer Endpunkt erreicht
Medianes Gesamtüberleben 24,0 Monate mit GPS gegenüber 14,7 Monaten unter der besten verfügbaren Therapie; Hazard Ratio 0,59, p = 0,035.
Zulassungsantrag in Sicht
SELLAS will mit der FDA über eine beschleunigte Einreichung sprechen und den Zulassungsantrag (BLA) im ersten Halbjahr 2027 stellen.
Kasse gefüllt, Aktienzahl gestiegen
134,7 Mio. Dollar Cash zum 30.09.; die Aktienzahl stieg 2026 aber um rund ein Drittel auf 203,5 Mio.
Extreme Schwankungen
Ein Kurssprung um mehr als 200 Prozent an einem Tag macht die Aktie hochspekulativ – in beide Richtungen.
Der Auslöser
Was ist bei der SELLAS Aktie passiert?
Am Dienstag um 7:14 Uhr New Yorker Zeit reichte SELLAS die Pflichtmeldung bei der SEC ein, kurz darauf folgten Pressemitteilung und Webcast. Die Botschaft: REGAL ist positiv.
Die Studie REGAL untersuchte 126 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die sich in der zweiten oder einer späteren Remission befanden und für eine Stammzelltransplantation nicht infrage kamen. Sie wurden 1:1 auf GPS oder auf die beste verfügbare Therapie nach Wahl des Arztes randomisiert – also Beobachtung, Hypomethylierungsmittel, Venetoclax und/oder niedrig dosiertes Cytarabin. Die finale Auswertung erfolgte nach 80 Todesfällen.
Das Ergebnis: Patienten im GPS-Arm lebten im Median 24,0 Monate, im Vergleichsarm 14,7 Monate. Das entspricht einer Hazard Ratio von 0,59 – das Sterberisiko lag also um 41 Prozent niedriger. Der p-Wert von 0,035 (zweiseitig) liegt unter der üblichen Signifikanzschwelle. Neue Sicherheitssignale traten nicht auf, die Nebenwirkungen waren überwiegend leicht, vor allem Reaktionen an der Einstichstelle. CEO Angelos Stergiou fasste es knapp zusammen: „REGAL has delivered on its primary objective.“ Sekundäre Endpunkte werden noch ausgewertet und sollen auf einem Fachkongress vorgestellt werden.
Geschäftsmodell
Womit will SELLAS künftig Geld verdienen?
SELLAS ist ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium aus New York mit sehr schlankem Team. Das Leitprodukt GPS ist ein Peptid-Impfstoff gegen das Protein WT1, das in vielen Blutkrebsarten stark vorkommt. Er soll das Immunsystem darauf trainieren, verbliebene Krebszellen nach einer Remission zu erkennen. Zweiter Baustein ist SLS009 (Tambiciclib), ein CDK9-Hemmer, der in Phase 2 bei AML getestet wird. Umsätze erzielt SELLAS bisher nicht; der Wert der SELLAS Aktie hängt vollständig an Zulassung und Vermarktung dieser Kandidaten.
Zahlen und Bewertung
Wie solide ist die Finanzlage hinter der SELLAS Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|0
|0
|Nettoverlust
|10,1 Mio. USD
|6,8 Mio. USD
|Forschung und Entwicklung
|7,0 Mio. USD
|4,2 Mio. USD
|Cash (Stichtag 30.09.)
|134,7 Mio. USD
|–
|Aktienzahl (30.09.2026 vs. 31.12.2025)
|203,5 Mio.
|153,1 Mio.
Quelle: SELLAS Life Sciences, Quartalsmitteilung vom 12.11.2026
Mit 134,7 Mio. Dollar in der Kasse und einem Quartalsverlust von rund 10 Mio. Dollar reicht das Geld rechnerisch für deutlich mehr als zwei Jahre – allerdings ohne die Kosten für Zulassungsverfahren und einen Marktstart. Der Preis dafür war hoch: Die Zahl der Aktien stieg seit Jahresbeginn um rund 33 Prozent. Auf Basis des Montagsschlusses war SELLAS 1,52 Mrd. Dollar wert. Bei 20 Dollar je Aktie wären es nach unserer Rechnung rund 4 Mrd. Dollar, bei 28 Dollar rund 5,7 Mrd. Dollar. Klassische Kennzahlen wie KGV oder KUV sind ohne Umsatz nicht aussagekräftig. Bewertet wird allein die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung und die Größe des Marktes.
Analysten
Was sagen Analysten zur SELLAS Aktie?
Die Abdeckung durch Analysten ist dünn: Laut TipRanks gab es in den drei Monaten vor den Studiendaten nur eine einzige Analystenbewertung. Ein breiter Konsens existiert damit nicht. Neue Einstufungen nach den REGAL-Daten lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. Für Anleger bedeutet das: Orientierung bieten vor allem die Studiendaten selbst und die Reaktionen der Fachwelt bei der vollständigen Präsentation.
Charttechnik
Wo steht die SELLAS Aktie charttechnisch?
Vor dem Datentag bewegte sich die SELLAS Aktie in einer 52-Wochen-Spanne von 1,39 bis 15,88 Dollar. Mit dem Sprung über 20 Dollar hat sie diese Spanne weit hinter sich gelassen und ein neues Jahreshoch markiert. Klassische Marken sind nach einem solchen Kurssprung kaum belastbar; als erste Orientierung dienen das vorbörsliche Hoch über 28 Dollar und das alte Jahreshoch um 16 Dollar. Die große Lücke zum Montagsschluss von 7,47 Dollar zeigt, wie viel Fallhöhe besteht, falls die Euphorie nachlässt.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die SELLAS Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die SELLAS Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Wie sich die SELLAS Aktie weiter entwickelt, hängt an drei Weichen, die der Markt jetzt diskutiert. Erstens die FDA: Akzeptiert die Behörde eine beschleunigte Einreichung auf Basis von REGAL, wird der Zulassungspfad greifbar. Fordert sie zusätzliche Daten, verschiebt sich der Zeitplan. Zweitens die Detaildaten: Konfidenzintervalle, Subgruppen und sekundäre Endpunkte entscheiden, wie robust der Überlebensvorteil wirkt. Drittens die Finanzierung: Biotech-Unternehmen nutzen Kurssprünge häufig für Kapitalerhöhungen – das sichert die Vermarktung, verwässert aber die Altaktionäre. Für die SELLAS Aktienprognose gilt daher: Die Studie hat das größte Risiko beseitigt, die Zulassungs- und Finanzierungsrisiken bleiben.
Termine
Was sollten Anleger bei der SELLAS Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur SELLAS Aktie
Warum steigt die SELLAS Aktie heute so stark? Weil die Phase-3-Studie REGAL mit dem Krebsimpfstoff GPS ihren primären Endpunkt Gesamtüberleben bei AML statistisch signifikant erreicht hat.
Wie gut sind die Studiendaten? Das mediane Überleben stieg von 14,7 auf 24,0 Monate, die Hazard Ratio liegt bei 0,59. Der p-Wert von 0,035 ist signifikant, aber nicht mit großem Abstand.
Wann könnte GPS zugelassen werden? SELLAS plant den Zulassungsantrag für das erste Halbjahr 2027. Über die Zulassung entscheidet die FDA.
Was sagt die SELLAS Aktienanalyse zum Risiko? Ohne Umsatz hängt alles an der Zulassung. Dazu kommen Verwässerung durch neue Aktien und extreme Kursschwankungen.
Gibt es eine SELLAS Aktienprognose von Analysten? Die Analystenabdeckung ist sehr dünn, ein breiter Konsens existiert nicht. Neue Einstufungen nach den Daten lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.
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