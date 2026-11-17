Die Studie REGAL untersuchte 126 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die sich in der zweiten oder einer späteren Remission befanden und für eine Stammzelltransplantation nicht infrage kamen. Sie wurden 1:1 auf GPS oder auf die beste verfügbare Therapie nach Wahl des Arztes randomisiert – also Beobachtung, Hypomethylierungsmittel, Venetoclax und/oder niedrig dosiertes Cytarabin. Die finale Auswertung erfolgte nach 80 Todesfällen.

Das Ergebnis: Patienten im GPS-Arm lebten im Median 24,0 Monate, im Vergleichsarm 14,7 Monate. Das entspricht einer Hazard Ratio von 0,59 – das Sterberisiko lag also um 41 Prozent niedriger. Der p-Wert von 0,035 (zweiseitig) liegt unter der üblichen Signifikanzschwelle. Neue Sicherheitssignale traten nicht auf, die Nebenwirkungen waren überwiegend leicht, vor allem Reaktionen an der Einstichstelle. CEO Angelos Stergiou fasste es knapp zusammen: „REGAL has delivered on its primary objective.“ Sekundäre Endpunkte werden noch ausgewertet und sollen auf einem Fachkongress vorgestellt werden.