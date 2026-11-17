SELLAS entwickelt den Krebsimpfstoff Galinpepimut-S (GPS) gegen akute myeloische Leukämie (AML). In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie REGAL erhielten Patienten, die nach einer Rückfalltherapie erneut in Remission waren und keine Stammzelltransplantation bekommen konnten, GPS oder eine Standardbehandlung nach Wahl des Arztes.

Die Studie erreichte ihr Hauptziel: Das Sterberisiko sank um 41 Prozent, das mittlere Gesamtüberleben lag bei 24,0 Monaten gegenüber 14,7 Monaten in der Vergleichsgruppe. Die Aktie hat ihren Wert am 17. November mehr als verdoppelt.