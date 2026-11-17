Großer Tag für einen kleinen Biotech-Wert: Maxim-Analyst Jason McCarthy bestätigt für die SELLAS-Aktie das Rating „Buy“ und hebt das Kursziel von 30 auf 40 US-Dollar. Beim Kurs von 19,13 US-Dollar am 17. November errechnet sich trotz des Kurssprungs noch ein Potenzial von rund 109 Prozent.
SELLAS-Aktie: Maxim hebt das Ziel nach Studienerfolg – Leukämie-Impfstoff senkt Sterberisiko
Maxim-Analyst Jason McCarthy bleibt bei „Buy“ für die SELLAS-Aktie und hebt das Kursziel von 30 auf 40 US-Dollar. Die Phase-3-Studie des Krebsimpfstoffs GPS hat ihr Hauptziel erreicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- SELLAS Life Sciences Group, Inc.
- Handelssymbol
- SLS (Nasdaq)
- Analyst
- Jason McCarthy
- Bank
- Maxim
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 40 US-Dollar (zuvor 30 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Maxim zur SELLAS-Aktie
Studie erfolgreich – McCarthy legt nach
Die Zielerhöhung folgt auf die Phase-3-Daten vom 17. November.
SELLAS entwickelt den Krebsimpfstoff Galinpepimut-S (GPS) gegen akute myeloische Leukämie (AML). In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie REGAL erhielten Patienten, die nach einer Rückfalltherapie erneut in Remission waren und keine Stammzelltransplantation bekommen konnten, GPS oder eine Standardbehandlung nach Wahl des Arztes.
Die Studie erreichte ihr Hauptziel: Das Sterberisiko sank um 41 Prozent, das mittlere Gesamtüberleben lag bei 24,0 Monaten gegenüber 14,7 Monaten in der Vergleichsgruppe. Die Aktie hat ihren Wert am 17. November mehr als verdoppelt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Maxim-Analyst Jason McCarthy zu lesen ist:
Klares Ergebnis
Die Hazard Ratio lag bei 0,59 bei einem p-Wert von 0,035.
Weg zur Zulassung
SELLAS will mit der US-Arzneimittelbehörde FDA sprechen und einen Zulassungsantrag vorbereiten.
Zweites Standbein
Der Wirkstoff SLS009 wird in einer Phase-2-Studie bei neu diagnostizierter AML getestet.
Finanzpolster
Ende September verfügte SELLAS über 134,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln.
Kleine Studie, große Erwartungen
An der offenen Studie nahmen 126 Patienten teil; die Auswertung erfolgte nach 80 Todesfällen.
Die Zulassung ist noch nicht entschieden, und nach dem Kurssprung ist mit starken Schwankungen zu rechnen. Die konkrete Begründung der Zielerhöhung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Maxim Group LLC, Analyst Jason McCarthy. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 40 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.maximgrp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS): Kaufen, Kursziel 40,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jason McCarthy, Aktienanalyst, Maxim Group LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jason McCarthy, Aktienanalyst, Maxim Group LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.