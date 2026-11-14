Die Speicher-Rally lebt wieder: Die Seagate-Aktie ist mit einem Plus von 14,44 Prozent einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. Nach einem Absturz von rund 30 Prozent binnen eines Monats kehrten die Anleger zu einem der großen Profiteure des KI-Booms zurück. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Wochengewinner so stark von den Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave profitierte.
Seagate-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Die Festplatten-Rally kehrt zurück – plus 14,4 Prozent
Die Seagate-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,44 Prozent erholte sich der Festplattenhersteller kräftig vom Ausverkauf der Vorwochen. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum die starken CoreWeave-Zahlen ausgerechnet einem Hersteller von Festplatten Auftrieb gaben.
Wochenanalyse
Zwei Sprünge machen den Wochengewinner
Montag – das Comeback. Speicher- und Datenträgerwerte erholten sich kräftig vom Ausverkauf nach den Zwischenwahlen. Seagate und der Rivale Western Digital stiegen jeweils um rund 11 Prozent.
Mittwoch – der CoreWeave-Effekt. Der KI-Cloudanbieter CoreWeave meldete ein Umsatzplus von 168 Prozent und hob seine Investitionspläne an. CEO Michael Intrator sprach von einem Durchbruchsquartal. Die Seagate-Aktie legte um bis zu 10 Prozent zu.
Donnerstag und Freitag – Unruhe im Chipsektor. Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bremsten. Der Wochengewinner hielt aber den Großteil seines Vorsprungs.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum KI-Rechenzentren Festplatten brauchen
Datenflut durch KI
KI-Modelle erzeugen und speichern enorme Datenmengen. Für große Volumen bleiben Festplatten die günstigste Speicherform.
Investitionen laufen weiter
CoreWeave hob das untere Ende seiner Investitionsspanne auf 37 Milliarden Dollar an. Ein Teil davon fließt in Speicher.
Starke Zahlen
Im Quartal bis 2. Oktober stieg Seagates Umsatz um 61 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar, für das Dezemberquartal erwartet der Konzern 4,8 Milliarden Dollar.
Übertriebener Ausverkauf
Der Kursrückgang um rund 30 Prozent ging laut TIKR weit über jede Abschwächung der Nachfrage hinaus.
Seagate und Western Digital teilen sich den Markt für große Festplatten weitgehend auf. Beide setzen auf Speicher mit höherer Dichte statt auf neue Kapazitäten, was die Margen stützt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen liegt bei rund 13. Nächster Termin für die Branche: Dell legt am 24. November Zahlen vor und baut KI-Cluster unter anderem für CoreWeave.
Häufige Fragen zur Seagate-Aktie
Warum ist die Seagate-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem Ausverkauf der Vorwochen erholten sich Speicherwerte, die starken CoreWeave-Zahlen gaben zusätzlichen Schub. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November nach unserer Berechnung um 14,44 Prozent.
Warum profitiert Seagate von Künstlicher Intelligenz?
KI-Rechenzentren speichern riesige Datenmengen, für große Volumen sind Festplatten am günstigsten.
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