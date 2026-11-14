Seagate-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Die Festplatten-Rally kehrt zurück – plus 14,4 Prozent

Montag – das Comeback. Speicher- und Datenträgerwerte erholten sich kräftig vom Ausverkauf nach den Zwischenwahlen. Seagate und der Rivale Western Digital stiegen jeweils um rund 11 Prozent.

Mittwoch – der CoreWeave-Effekt. Der KI-Cloudanbieter CoreWeave meldete ein Umsatzplus von 168 Prozent und hob seine Investitionspläne an. CEO Michael Intrator sprach von einem Durchbruchsquartal. Die Seagate-Aktie legte um bis zu 10 Prozent zu.

Donnerstag und Freitag – Unruhe im Chipsektor. Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bremsten. Der Wochengewinner hielt aber den Großteil seines Vorsprungs.