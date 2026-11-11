Die Analysten von TD Cowen haben das Kursziel für die Aktie von Sea Limited (ADR; ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker: SE) von 115 auf 100 USD gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen.
Sea Aktie: Kursziel gesenkt – Shopee wächst, Garena bremst
TD Cowen senkt das Kursziel für Sea Limited auf 100 USD und erwartet starkes Shopee-Wachstum bei rückläufigen Garena-Buchungen.
SESE
Für das dritte Quartal würden die Analysten einen Umsatz von 8,05 Mrd. USD prognostizieren. Dies entspreche einem Anstieg um 34,4% gegenüber dem Vorjahresquartal und liege 0,3% unter der Konsensschätzung.
Für Shopee würden die Analysten ein Umsatzwachstum von 34% gegenüber dem Vorjahr erwarten, getragen von einem Anstieg des Bruttowarenvolumens um rund 25%. Bei Garena würden sie dagegen mit einem Rückgang der Buchungen um 7% gegenüber dem Vorjahr rechnen, da Sea Limited im dritten Quartal auf eine anspruchsvolle Vergleichsbasis aus dem Vorjahr treffe.
Die Analysten von TD Cowen bestätigen für die Sea Limited-Aktie das Rating "hold" mit einem von 115 auf 100 USD gesenkten Kursziel. (Analyse vom 09.11.2026)
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