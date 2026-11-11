Sea Aktie: Kursziel gesenkt – Shopee wächst, Garena bremst

Für Shopee würden die Analysten ein Umsatzwachstum von 34% gegenüber dem Vorjahr erwarten, getragen von einem Anstieg des Bruttowarenvolumens um rund 25%. Bei Garena würden sie dagegen mit einem Rückgang der Buchungen um 7% gegenüber dem Vorjahr rechnen, da Sea Limited im dritten Quartal auf eine anspruchsvolle Vergleichsbasis aus dem Vorjahr treffe.