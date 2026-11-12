Die Sea-Aktie (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) steckt in einem bemerkenswerten Börsenparadox: Während der südostasiatische Technologie- und E-Commerce-Konzern mit einem Umsatzwachstum von mehr als 43 Prozent beeindruckt, schicken Anleger die Aktie auf Talfahrt. Gleichzeitig sorgt die Bank of America (BofA) mit einer neuen Aktienanalyse für Aufsehen. Analyst Sachin Salgaonkar senkt am 11. November 2026 das Kursziel von bislang 130 USD auf 110 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "buy". Die Botschaft ist ebenso überraschend wie spannend: Trotz enttäuschender Margen, explodierender Investitionsausgaben und zunehmender Zweifel an der kurzfristigen Profitabilität sieht BofA weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Am Mittwoch schloss die Sea-Aktie an der New York Stock Exchange bei 73,99 USD und verlor 3,7 Prozent. Gegenüber diesem Kurs entspricht das neue Kursziel 110 USD einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 48,67 Prozent. Doch warum reduziert Sachin Salgaonkar seine Bewertung um mehr als 15 Prozent, hält gleichzeitig aber an seiner Kaufempfehlung fest? Und weshalb reagiert die Börse auf ein Unternehmen mit beeindruckenden Wachstumszahlen so skeptisch? Die Antwort liegt im Spannungsfeld zwischen rasantem Wachstum, steigenden Kosten und der Frage, wann sich die milliardenschweren Investitionen tatsächlich auszahlen.
Sea Aktie: Bank of America rät weiter zum Kauf - steht die große Gegenbewegung bevor?
Warum die BofA trotz Kursverlusten optimistisch bleibt
Sea-Aktienanalyse: BofA senkt Kursziel von 130 auf 110 USD
Die aktuelle Sea-Aktienanalyse der Bank of America vom 11. November 2026 enthält zwei unterschiedliche Signale. Einerseits reduziert BofA das Kursziel von 130 USD auf 110 USD. Das entspricht einer Kürzung um 20 USD beziehungsweise 15,38 Prozent. Andererseits bleibt das Rating "buy" unverändert. Analyst Sachin Salgaonkar signalisiert damit, dass die kurzfristigen Ergebnisrisiken zugenommen haben, die langfristigen Geschäftsperspektiven jedoch weiterhin attraktiv erscheinen. Entscheidend ist die jüngste Quartalsentwicklung. Sea übertraf mit seinem Umsatzwachstum die Erwartungen, enttäuschte jedoch bei der bereinigten operativen Profitabilität. Besonders kritisch bewertet die Bank of America die schwächere Margenentwicklung des Finanzdienstleistungsgeschäfts Monee. Gleichzeitig steigen die Investitionen in Rechenkapazitäten und Logistikinfrastruktur erheblich. Für Sachin Salgaonkar entsteht dadurch ein schwierigeres Verhältnis zwischen Wachstum und kurzfristiger Rentabilität. Das Kursziel 110 USD trägt diesen Belastungen Rechnung, während das Rating "buy" die grundsätzlich positive Einschätzung der längerfristigen Unternehmensentwicklung widerspiegelt.
Sachin Salgaonkar: Starkes Umsatzwachstum reicht nicht mehr aus
Im Mittelpunkt der BofA-Aktienanalyse steht eine wichtige Erkenntnis: Hohes Umsatzwachstum allein garantiert keine steigenden Aktienkurse. Sea steigerte seine Erlöse im dritten Quartal 2026 um rund 43 Prozent und übertraf damit die Erwartungen der Bank of America sowie des Analystenkonsenses um etwa drei bis sechs Prozent. Diese Entwicklung dokumentiert die hohe Nachfrage nach den Angeboten des Konzerns. Allerdings blieb das bereinigte EBITDA hinter den Prognosen zurück. Sinngemäß lässt sich die Einschätzung von Sachin Salgaonkar so zusammenfassen: Das Umsatzwachstum übertrifft die Erwartungen deutlich, doch schwächere Margen im Finanzdienstleistungsgeschäft und stark steigende Investitionen belasten die kurzfristigen Gewinnaussichten. Dabei handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe der veröffentlichten Analystenargumente und nicht um ein wörtliches Originalzitat. Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend. Während Sea seine Marktposition ausbaut, muss das Unternehmen gleichzeitig beweisen, dass das Wachstum langfristig ausreichend hohe Gewinne und Mittelzuflüsse erzeugt. Genau hier sieht BofA derzeit größere Herausforderungen.
Sea meldet 8,6 Milliarden USD Quartalsumsatz – Wachstum von 43,4 Prozent
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eindrucksvoll, wie dynamisch Sea weiterhin wächst. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 8,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren es 5,99 Milliarden USD gewesen. Damit stiegen die Erlöse um 43,4 Prozent. Der Bruttogewinn erhöhte sich sogar um 51,4 Prozent auf rund 3,9 Milliarden USD. Auch unter dem Strich blieb Sea profitabel. Der Nettogewinn erreichte 502,5 Millionen USD und lag damit 34,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Das bereinigte EBITDA stieg um 28,9 Prozent auf 931,3 Millionen USD. Auf den ersten Blick erscheinen diese Zahlen ausgesprochen überzeugend. Schließlich gelingt es Sea, Umsatz, Bruttogewinn und Nettogewinn gleichzeitig deutlich zu steigern. Allerdings entwickelte sich das bereinigte EBITDA wesentlich langsamer als der Umsatz. Genau diese Differenz erklärt einen Teil der Skepsis. Die operative Profitabilität hält mit der hohen Wachstumsgeschwindigkeit nicht vollständig Schritt. Für BofA-Analyst Sachin Salgaonkar ist dies ein wesentlicher Grund, das Kursziel auf 110 USD zu reduzieren.
Sea-Aktie: Warum die EBITDA-Marge trotz Rekordwachstum enttäuscht
Das bereinigte EBITDA von 931,3 Millionen USD liegt zwar deutlich über dem Vorjahresniveau, blieb jedoch hinter den Erwartungen von BofA und anderen Marktbeobachtern zurück. Bezogen auf den Quartalsumsatz von 8,58 Milliarden USD ergibt sich rechnerisch eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 10,9 Prozent. Entscheidend ist dabei nicht nur die absolute Höhe der Profitabilität, sondern auch ihre Entwicklung im Verhältnis zum Umsatzwachstum. Wenn ein Unternehmen seine Erlöse um mehr als 43 Prozent steigert, erwarten Anleger häufig, dass sich ein Teil dieses Wachstums in einer überproportionalen Verbesserung des operativen Ergebnisses niederschlägt. Bei Sea war dies im dritten Quartal nicht der Fall. Besonders das Finanzdienstleistungsgeschäft Monee entwickelte sich auf Ergebnisebene schwächer als erwartet. Gleichzeitig blieben die EBITDA-Margen von Shopee gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert. Für Sachin Salgaonkar ist dies ein Hinweis darauf, dass Sea weiterhin erhebliche Mittel einsetzen muss, um sein Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Bank of America bleibt deshalb beim Rating "buy", reduziert jedoch das Kursziel auf 110 USD.
Monee enttäuscht: Warum das Finanzgeschäft zum Problem für Sea wird
Eine zentrale Rolle in der Sea-Aktienanalyse von BofA spielt Monee, das digitale Finanzdienstleistungsgeschäft des Konzerns. Dieser Bereich bietet unter anderem digitale Zahlungs- und Kreditdienstleistungen an und profitiert von der zunehmenden Verbreitung digitaler Finanzangebote in Südostasien. Im dritten Quartal stiegen die Serviceerlöse von Monee gegenüber dem Vorjahr um 63,9 Prozent auf rund 1,62 Milliarden USD. Das Wachstum ist beeindruckend. Allerdings entwickelte sich die operative Profitabilität weniger erfreulich. Nach Einschätzung von BofA ging das bereinigte EBITDA von Monee gegenüber dem Vorquartal zurück und verfehlte die Erwartungen. Damit entsteht ein klassisches Wachstumsproblem: Die Nachfrage steigt, doch die zusätzlichen Umsätze führen kurzfristig nicht im erwarteten Umfang zu höheren Gewinnen. Für Anleger ist besonders wichtig, ob diese Entwicklung vorübergehend ist oder auf strukturell höhere Kosten hinweist. Im Kreditgeschäft können beispielsweise steigende Risikovorsorge, höhere Finanzierungskosten und intensiver Wettbewerb die Profitabilität beeinträchtigen. Ohne detaillierte Aufschlüsselung lassen sich die einzelnen Ursachen jedoch nicht eindeutig quantifizieren.
Shopee wächst rasant – doch die Margen stagnieren
Auch Shopee, die E-Commerce-Plattform von Sea, steht im Mittelpunkt der aktuellen Aktienanalyse. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Serviceerlöse des Geschäftsbereichs um 40,9 Prozent auf rund 5,32 Milliarden USD. Das Wachstum wurde insbesondere durch ein höheres Handelsvolumen und eine verbesserte Monetarisierung unterstützt. Shopee zählt zu den wichtigsten digitalen Handelsplattformen Südostasiens und besitzt auch in weiteren Märkten eine bedeutende Position. Für Sea ist dieses Geschäft ein zentraler Wachstumsmotor. Allerdings blieb die bereinigte EBITDA-Marge von Shopee gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert. Das entsprach zwar den Erwartungen des Marktes, lieferte jedoch keinen zusätzlichen positiven Margenimpuls. Gerade bei wachstumsstarken Plattformunternehmen hoffen Anleger auf Skaleneffekte. Wenn das Handelsvolumen steigt, sollten sich bestimmte Fixkosten langfristig auf eine größere Umsatzbasis verteilen. Allerdings erfordert der intensive Wettbewerb weiterhin erhebliche Investitionen in Logistik, Kundenbindung und Technologie. Für BofA-Analyst Sachin Salgaonkar bleibt deshalb entscheidend, ob Shopee seine Marktposition künftig mit einer nachhaltig steigenden Profitabilität verbinden kann.
Sea-Aktie unter Druck: Investitionsausgaben explodieren um 305 Prozent
Besonders kritisch bewertet die Bank of America den außergewöhnlich starken Anstieg der Investitionsausgaben. Im dritten Quartal 2026 erhöhten sich die Kapitalinvestitionen von Sea gegenüber dem Vorjahr um rund 305 Prozent. Im Vergleich zum zweiten Quartal stiegen sie um 54 Prozent. Die Mittel flossen insbesondere in zusätzliche Rechenkapazitäten und den Ausbau der Logistikinfrastruktur. Diese Investitionen können langfristig sinnvoll sein, weil sie die Leistungsfähigkeit der Plattformen verbessern und weiteres Wachstum ermöglichen. Kurzfristig belasten sie jedoch die verfügbaren Mittelzuflüsse und erhöhen den Kapitalbedarf. Für Anleger entsteht damit eine wichtige Unsicherheit: Wie schnell werden die neuen Investitionen zusätzliche Erträge erwirtschaften? Sollte Sea seine Infrastruktur erfolgreich auslasten, könnten sich langfristig erhebliche Wettbewerbsvorteile ergeben. Falls die erwarteten Erträge jedoch ausbleiben oder sich verzögern, könnten die hohen Investitionen die Kapitalrendite belasten. Genau dieses Spannungsfeld erklärt, weshalb Sachin Salgaonkar das Kursziel auf 110 USD senkt, obwohl BofA am Rating "buy" festhält.
Sea und künstliche Intelligenz: Milliardeninvestitionen als Chance und Risiko
Die steigenden Investitionen in Rechenkapazitäten verdeutlichen, dass Sea seine technologische Infrastruktur ausbaut. Leistungsfähige Datenverarbeitung kann für E-Commerce-Plattformen, digitale Finanzdienstleistungen und Online-Spiele von großer Bedeutung sein. Künstliche Intelligenz eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, beispielsweise bei Produktempfehlungen, Betrugserkennung, Kundenservice und der Optimierung logistischer Abläufe. Allerdings ist der wirtschaftliche Erfolg solcher Investitionen keineswegs garantiert. Neue Rechenkapazitäten verursachen zunächst erhebliche Kosten. Hinzu kommen laufende Ausgaben für Energie, Wartung und technologische Weiterentwicklung. Für Sea ist deshalb entscheidend, ob die zusätzlichen Kapazitäten tatsächlich zu höheren Umsätzen, niedrigeren Betriebskosten oder einer besseren Kundenbindung führen. Anleger sollten außerdem berücksichtigen, dass technologische Investitionen häufig erst mit zeitlicher Verzögerung wirtschaftliche Vorteile bringen. Die BofA-Aktienanalyse von Sachin Salgaonkar zeigt, dass der Kapitalmarkt derzeit besonders sensibel auf steigende Investitionsausgaben reagiert.
Garena: Das Gaming-Geschäft bleibt eine wichtige Ertragssäule
Neben Shopee und Monee verfügt Sea mit Garena über ein bedeutendes Geschäft im Bereich digitaler Unterhaltung. Die Serviceerlöse von Garena stiegen im dritten Quartal 2026 um 28,6 Prozent auf rund 840 Millionen USD. Das Gaming-Geschäft kann für den Konzern besonders interessant sein, weil erfolgreiche digitale Spiele bei entsprechender Nutzerbindung attraktive Margen ermöglichen können. Gleichzeitig ist die Branche von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Der Erfolg einzelner Spiele hängt stark von Nutzertrends, neuen Inhalten und dem Wettbewerb ab. Auch regulatorische Anforderungen und Veränderungen im Konsumverhalten können die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Für Sea ist Garena deshalb sowohl eine wichtige Ertragschance als auch ein Bereich mit spezifischen Risiken. Eine nachhaltige Stabilisierung und Erweiterung des Spieleportfolios könnte die Profitabilität des Gesamtkonzerns unterstützen. Schwächere Nutzerzahlen oder enttäuschende neue Produkte könnten dagegen die Ergebnisse belasten. Die breite Aufstellung von Sea reduziert zwar die Abhängigkeit von einzelnen Geschäftsbereichen, beseitigt die Risiken jedoch nicht vollständig.
Sea-Kursziel 110 USD: BofA sieht 48,67 Prozent Aufwärtspotenzial
Die Bewertung von BofA bleibt trotz der Kurszielsenkung bemerkenswert optimistisch. Beim Schlusskurs von 73,99 USD liegt das neue Kursziel 110 USD um 36,01 USD über der aktuellen Notierung. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 48,67 Prozent. Allerdings bedeutet diese Differenz keineswegs, dass ein entsprechender Kursgewinn sicher eintreten wird. Analystenkursziele beruhen auf Erwartungen über zukünftige Umsätze, Gewinne, Margen und Bewertungsmaßstäbe. Besonders bei wachstumsstarken Technologieunternehmen können bereits kleinere Veränderungen dieser Annahmen erhebliche Auswirkungen auf den theoretischen Unternehmenswert haben. Die aktuelle Sea-Aktienanalyse zeigt genau dieses Risiko. Sachin Salgaonkar reduziert das Kursziel um 15,38 Prozent, weil die operative Profitabilität und die Investitionsentwicklung weniger günstig ausfallen als zuvor erwartet. Dennoch hält BofA am Rating "buy" fest. Damit bleibt die Investmentbank grundsätzlich davon überzeugt, dass Sea langfristig über attraktive wirtschaftliche Perspektiven verfügt.
Sea-Aktie: Warum Südostasien langfristig ein attraktiver Wachstumsmarkt bleibt
Ein wesentliches Argument für Sea ist die langfristige Digitalisierung Südostasiens. Die Region verfügt über große Bevölkerungsteile, eine wachsende Nutzung digitaler Dienstleistungen und zahlreiche Märkte mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen. E-Commerce, digitale Zahlungen und Online-Unterhaltung können von diesen strukturellen Veränderungen profitieren. Sea ist mit Shopee, Monee und Garena in mehreren wichtigen Bereichen der digitalen Wirtschaft aktiv. Dadurch entstehen mögliche Synergien zwischen den Geschäftsmodellen. Kunden, die über Shopee einkaufen, können beispielsweise auch digitale Zahlungsdienstleistungen nutzen. Allerdings ist diese Verknüpfung kein Selbstläufer. Unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, intensiver Wettbewerb und die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Länder können die Wachstumschancen beeinflussen. Für Anleger ist deshalb wichtig, nicht nur auf die Größe des potenziellen Marktes zu achten, sondern auch auf die Fähigkeit von Sea, daraus dauerhaft profitable Geschäftsbeziehungen zu entwickeln.
BofA-Aktienanalyse: Welche Chancen sprechen für die Sea-Aktie?
Die langfristigen Chancen für Sea sind vielfältig. Erstens verfügt der Konzern mit Shopee über eine starke Position im digitalen Handel. Zweitens wächst Monee besonders dynamisch und könnte langfristig von der zunehmenden Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen profitieren. Drittens bietet Garena zusätzliche Ertragsmöglichkeiten im Gaming-Markt. Viertens könnten Investitionen in Logistik und Technologie die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Fünftens eröffnen künstliche Intelligenz und Automatisierung Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Sechstens könnte eine bessere Monetarisierung der Plattformen die Profitabilität erhöhen. Siebtens bietet die geografische Präsenz in verschiedenen Märkten langfristige Wachstumschancen. Entscheidend ist allerdings, dass Sea diese Möglichkeiten wirtschaftlich erfolgreich nutzt. Für BofA-Analyst Sachin Salgaonkar bleibt die langfristige Perspektive trotz der aktuellen Belastungen attraktiv genug, um das Rating "buy" zu bestätigen.
Sea-Aktie: Welche Risiken Anleger nicht unterschätzen sollten
Den attraktiven Wachstumschancen stehen erhebliche Risiken gegenüber. Besonders wichtig ist die schwächere Margenentwicklung bei Monee. Sollte die Profitabilität des Finanzdienstleistungsgeschäfts dauerhaft hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Bewertung belasten. Ein zweites Risiko sind die stark steigenden Investitionsausgaben. Hohe Kapitalinvestitionen können die freien Mittelzuflüsse reduzieren und zusätzliche finanzielle Anforderungen schaffen. Drittens bleibt der Wettbewerb im E-Commerce intensiv. Viertens können höhere Kreditrisiken im Finanzdienstleistungsgeschäft die Ergebnisse beeinträchtigen. Fünftens ist das Gaming-Geschäft von der Beliebtheit einzelner Produkte abhängig. Sechstens können regulatorische Veränderungen in verschiedenen Ländern zusätzliche Kosten verursachen. Siebtens besteht das Risiko, dass die hohe Umsatzdynamik langfristig nicht aufrechterhalten werden kann. Schließlich könnte die Sea-Aktie auch dann unter Druck geraten, wenn das Unternehmen wächst, die Ergebnisse jedoch hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben. Genau diese Entwicklung ist derzeit ein zentrales Thema der BofA-Aktienanalyse.
Sachin Salgaonkar und BofA: Warum das Rating "buy" bestehen bleibt
Die entscheidende Botschaft der Bank of America lautet, dass die kurzfristigen Belastungen nicht zwangsläufig die langfristige Investmentstory zerstören. Sea wächst weiterhin ausgesprochen schnell, verfügt über mehrere bedeutende digitale Plattformen und erzielt steigende absolute Gewinne. Gleichzeitig sind die Margenentwicklung und die stark erhöhten Investitionsausgaben wichtige Gründe für eine vorsichtigere Bewertung. Sachin Salgaonkar trägt diesen Risiken mit der Senkung des Kursziels von 130 auf 110 USD Rechnung. Das unveränderte Rating "buy" zeigt jedoch, dass BofA die längerfristigen Chancen weiterhin positiv beurteilt. Für Anleger ist diese differenzierte Einschätzung besonders wichtig. Die Sea-Aktie ist kein risikoloser Profiteur der Digitalisierung. Vielmehr handelt es sich um ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen, dessen zukünftige Bewertung entscheidend davon abhängt, ob die hohen Investitionen ausreichend attraktive Renditen erwirtschaften.
Sea-Aktie: Was muss passieren, damit eine nachhaltige Kurserholung gelingt?
Für eine nachhaltige Erholung der Sea-Aktie wären mehrere Entwicklungen wichtig. Zunächst müsste Monee zeigen, dass das starke Umsatzwachstum wieder mit einer überzeugenderen Margenentwicklung verbunden werden kann. Gleichzeitig wäre eine Verbesserung der Profitabilität bei Shopee ein positives Signal. Besonders wichtig bleibt die Entwicklung der Investitionsausgaben. Anleger werden genau beobachten, ob Sea seine zusätzlichen Rechen- und Logistikkapazitäten erfolgreich nutzt und daraus wirtschaftliche Vorteile erzielt. Auch die Entwicklung des freien Cashflows dürfte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein Unternehmen kann langfristig nur dann überzeugenden Wert für Aktionäre schaffen, wenn das Wachstum nicht dauerhaft unverhältnismäßig hohe Investitionen erfordert. Schließlich muss Sea beweisen, dass die starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen nachhaltig ist. Gelingt dies, könnte sich die aktuelle Skepsis des Kapitalmarktes als übertrieben erweisen. Bleiben die Margen dagegen schwach, wären weitere Enttäuschungen möglich.
Fazit: Sea-Aktie nach Kursrutsch mit fast 49 Prozent Potenzial – BofA bleibt bei "buy"
Die aktuelle Sea-Aktienanalyse der Bank of America vom 11. November 2026 zeigt eindrucksvoll, wie anspruchsvoll die Bewertung wachstumsstarker Technologieunternehmen geworden ist. Sea steigert seinen Quartalsumsatz um 43,4 Prozent auf 8,58 Milliarden USD, erhöht den Nettogewinn um 34 Prozent auf 502,5 Millionen USD und erzielt ein bereinigtes EBITDA von 931,3 Millionen USD. Dennoch reagiert der Kapitalmarkt skeptisch. Besonders die schwächere Profitabilität von Monee und die außergewöhnlich stark gestiegenen Investitionsausgaben belasten die Erwartungen. BofA-Analyst Sachin Salgaonkar senkt deshalb das Kursziel von 130 auf 110 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Beim NYSE-Schlusskurs von 73,99 USD ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 48,67 Prozent. Für Anleger liegt die entscheidende Frage nicht darin, ob Sea wachsen kann. Das Unternehmen beweist seine Wachstumsfähigkeit bereits eindrucksvoll. Vielmehr muss Sea zeigen, dass sich das Wachstum künftig in nachhaltig höheren Margen und attraktiven Mittelzuflüssen niederschlägt. Die langfristigen Chancen im E-Commerce, bei digitalen Finanzdienstleistungen und im Gaming bleiben interessant. Gleichzeitig erhöhen die milliardenschweren Investitionen und die schwächere Margenentwicklung das Risiko. Die Bank of America sieht trotz dieser Herausforderungen weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Ob das Kursziel 110 USD tatsächlich erreicht wird, hängt jedoch entscheidend davon ab, ob Sea seine beeindruckende Wachstumsgeschwindigkeit mit einer nachhaltig steigenden Profitabilität verbinden kann. Für Anleger bleibt die Sea-Aktie damit eine spannende, aber risikoreiche Wette auf die Zukunft der digitalen Wirtschaft Südostasiens.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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