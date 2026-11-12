Sea Aktie: Bank of America rät weiter zum Kauf - steht die große Gegenbewegung bevor?

Die aktuelle Sea-Aktienanalyse der Bank of America vom 11. November 2026 zeigt eindrucksvoll, wie anspruchsvoll die Bewertung wachstumsstarker Technologieunternehmen geworden ist. Sea steigert seinen Quartalsumsatz um 43,4 Prozent auf 8,58 Milliarden USD, erhöht den Nettogewinn um 34 Prozent auf 502,5 Millionen USD und erzielt ein bereinigtes EBITDA von 931,3 Millionen USD. Dennoch reagiert der Kapitalmarkt skeptisch. Besonders die schwächere Profitabilität von Monee und die außergewöhnlich stark gestiegenen Investitionsausgaben belasten die Erwartungen. BofA-Analyst Sachin Salgaonkar senkt deshalb das Kursziel von 130 auf 110 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Beim NYSE-Schlusskurs von 73,99 USD ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 48,67 Prozent. Für Anleger liegt die entscheidende Frage nicht darin, ob Sea wachsen kann. Das Unternehmen beweist seine Wachstumsfähigkeit bereits eindrucksvoll. Vielmehr muss Sea zeigen, dass sich das Wachstum künftig in nachhaltig höheren Margen und attraktiven Mittelzuflüssen niederschlägt. Die langfristigen Chancen im E-Commerce, bei digitalen Finanzdienstleistungen und im Gaming bleiben interessant. Gleichzeitig erhöhen die milliardenschweren Investitionen und die schwächere Margenentwicklung das Risiko. Die Bank of America sieht trotz dieser Herausforderungen weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Ob das Kursziel 110 USD tatsächlich erreicht wird, hängt jedoch entscheidend davon ab, ob Sea seine beeindruckende Wachstumsgeschwindigkeit mit einer nachhaltig steigenden Profitabilität verbinden kann. Für Anleger bleibt die Sea-Aktie damit eine spannende, aber risikoreiche Wette auf die Zukunft der digitalen Wirtschaft Südostasiens.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.