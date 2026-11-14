Scout24 Aktienanalyse: 60 Prozent Marge in der Immobilienflaute – die Mautstation des Wohnungsmarkts im Check

Wie stark wächst Scout24?

Im dritten Quartal um 19,7 Prozent, ohne Spanien um 10,1 Prozent.

Was erwartet Scout24 für 2026?

Rund 18 Prozent Umsatzwachstum und eine operative Marge von bis zu 61 Prozent.

Warum wächst Scout24 trotz schwachem Immobilienmarkt?

Weil Abo-Erlöse von Maklern und Wohnungssuchenden auch dann steigen, wenn wenig gebaut und verkauft wird.

Welche Rolle spielt KI für die Scout24 Aktie?

Sie ist Chance und Risiko zugleich: Scout24 baut eigene KI-Assistenten, große Tech-Konzerne könnten aber zur Konkurrenz werden.