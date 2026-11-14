Der deutsche Immobilienmarkt stockt seit Jahren – und Scout24 verdient daran prächtig. Der Betreiber von ImmoScout24 steigerte den Umsatz im dritten Quartal um fast 20 Prozent, hob die Prognose an und kauft für Hunderte Millionen eigene Aktien zurück. Die Scout24-Aktie schloss am Freitag bei 91,00 Euro. Diese Scout24 Aktienanalyse zeigt, warum das Geschäftsmodell in jeder Marktlage funktioniert, wo die Risiken liegen und was die Scout24 Aktienprognose bestimmt.
Scout24 Aktienanalyse: 60 Prozent Marge in der Immobilienflaute – die Mautstation des Wohnungsmarkts im Check
In Deutschland wird zu wenig gebaut und verkauft, Mieter finden kaum Wohnungen – und Scout24 wächst trotzdem zweistellig. Die Prognose steigt, Aktienrückkäufe treiben den Gewinn je Aktie. Unsere Scout24 Aktienanalyse zeigt, warum ImmoScout24 in jeder Marktlage verdient, welche Rolle Spanien und KI spielen und was die Scout24 Aktienprognose bestimmt.
G24G24
Steckbrief
- Unternehmen
- Scout24 SE
- Sitz
- München und Berlin
- Ticker
- G24 (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 91,00 Euro
- Börsenwert
- rund 6,6 Milliarden Euro
- KGV
- rund 24
- Dividendenrendite
- rund 1,9 Prozent
- Vorstandschef
- Ralf Weitz
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Die Mautstation des Immobilienmarkts
Die Scout24 Aktie profitiert von einem Geschäftsmodell, das in guten wie in schlechten Zeiten verdient.
Wer in Deutschland eine Wohnung vermieten, ein Haus verkaufen oder als Makler sichtbar sein will, kommt an ImmoScout24 kaum vorbei. Läuft der Markt gut, schalten Makler mehr Anzeigen. Stockt er und sind Wohnungen knapp, zahlen Suchende für Premium-Mitgliedschaften, um schneller an Besichtigungen zu kommen. Der wichtigste Treiber sind Abonnements: Bei Maklern in Deutschland stieg der Abo-Umsatz um 11,5 Prozent, bei Privatkunden um 10,4 Prozent. Seit September 2025 ist Scout24 im DAX.
Die Zahlen
Fast 20 Prozent Wachstum – die Hälfte aus Spanien
Für jede Scout24 Aktienanalyse lohnt der Blick hinter die Schlagzeile: Organisch wächst Scout24 gut zehn Prozent.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen. Ohne die zugekauften spanischen Portale Fotocasa und Habitaclia lag das Plus bei 10,1 Prozent. Das operative EBITDA wuchs um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro. Weil Spanien weniger profitabel ist, sank die ausgewiesene Marge auf 60,9 Prozent, organisch stieg sie leicht auf 63,3 Prozent. Dank Aktienrückkäufen von 165 Millionen Euro im Quartal kletterte das bereinigte Ergebnis je Aktie um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro.
Scout24: Wachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Quelle: Scout24, Quartalsmitteilung vom 4. November 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wachstum
|Bereinigtes EPS
|21,5
|Umsatz
|19,7
|Operatives EBITDA
|15,9
|Umsatz organisch
|10,1
Der Ausblick
Spanien und KI: die zwei Wachstumswetten
Für 2026 erwartet Scout24 nun ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent, davon sieben bis acht Prozentpunkte aus Spanien. Die operative Marge soll bei bis zu 61 Prozent liegen, organisch bei bis zu 64 Prozent. In Spanien will Scout24 das deutsche Modell mit Abos und Zusatzdiensten übertragen. Die zweite Wette ist künstliche Intelligenz: Unter dem Namen „Agentic OS“ baut der Konzern KI-Assistenten in die Plattform ein. Vorstandschef Ralf Weitz zeigte sich zuversichtlich, die Wachstumsdynamik auch 2027 fortzusetzen.
Die Bewertung
KGV um 24: Qualität hat ihren Preis
Mit einem KGV von rund 24 ist die Scout24 Aktie kein Schnäppchen, für einen Marktführer mit Margen über 60 Prozent und zweistelligem Gewinnwachstum je Aktie aber auch nicht überzogen. Die Aktienrückkäufe sorgen dafür, dass der Gewinn je Aktie schneller wächst als das operative Ergebnis.
Die Analysten
Überwiegend positiv
Nach den Zahlen bestätigte Jefferies die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 102,50 Euro, Bernstein bleibt bei „Outperform“ mit 90 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 111 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Scout24 Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: KI wird zum Umsatztreiber
Neue KI-Funktionen bringen zusätzliche Abo-Erlöse, Spanien holt bei der Marge auf. Dann könnte die Aktie über 100 Euro steigen.
Szenario 2: Verlässliches Wachstum
Scout24 wächst organisch rund zehn Prozent, Rückkäufe stützen. Die Aktie pendelt zwischen 82 und 100 Euro.
Szenario 3: KI-Sorgen dominieren
Große Tech-Konzerne drängen in die Immobiliensuche. Dann droht ein Rückfall unter 82 Euro.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktienanalyse
Wie stark wächst Scout24?
Im dritten Quartal um 19,7 Prozent, ohne Spanien um 10,1 Prozent.
Was erwartet Scout24 für 2026?
Rund 18 Prozent Umsatzwachstum und eine operative Marge von bis zu 61 Prozent.
Warum wächst Scout24 trotz schwachem Immobilienmarkt?
Weil Abo-Erlöse von Maklern und Wohnungssuchenden auch dann steigen, wenn wenig gebaut und verkauft wird.
Welche Rolle spielt KI für die Scout24 Aktie?
Sie ist Chance und Risiko zugleich: Scout24 baut eigene KI-Assistenten, große Tech-Konzerne könnten aber zur Konkurrenz werden.
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