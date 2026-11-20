Scout24 betreibt ImmoScout24, Deutschlands führendes Immobilienportal, und seit der Übernahme der Portale Fotocasa und Habitaclia auch Marktplätze in Spanien. Die Erlöse stammen vor allem aus Abonnements: Makler und Anbieter zahlen für Sichtbarkeit, Suchende für Premium-Mitgliedschaften. Das Modell funktioniert, weil das Portal Angebot und Nachfrage bündelt – genau diese Bündelungsfunktion stellen KI-Assistenten infrage, die Angebote direkt bei Maklern abrufen könnten.

Scout24 setzt dem eine eigene KI-Strategie entgegen. Unter dem Namen „Agentic OS“ baut der Konzern KI-Assistenten in die Plattform ein. Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas sieht darin laut seiner Studie vom 9. November einen Treiber für zweistelliges Wachstum und eine zunehmende KI-Monetarisierung. Ob die Technologie am Ende Wachstumsmotor oder Umgehungsstraße wird, ist der Kern der aktuellen Debatte um die Scout24 Aktie.