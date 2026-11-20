Die Scout24 Aktie (ISIN: DE000A12DM80, FSE: G24) steht am Freitag im Zentrum der KI-Debatte: Um 12:12 Uhr kostet sie im Xetra-Handel 82,20 Euro und ist mit minus 6,38 Prozent der schwächste DAX-Wert. Die Scout24 Aktienprognose der Analysten reicht inzwischen von 84 Euro bei JPMorgan bis 140 Euro bei Berenberg – eine Spanne, die zeigt, wie unterschiedlich die Zukunft der Immobilienportale gesehen wird.
Scout24 Aktie Prognose: JPMorgan-Ziel 84 Euro, Deutsche Bank 126 Euro - Wer hat bei der KI-Frage recht?
Die Scout24 Aktie ist am Freitag DAX-Schlusslicht: 82,20 Euro um 12:12 Uhr, minus 6,4 Prozent. Die Scout24 Aktienprognose der Analysten klafft weit auseinander – von 84 Euro (JPMorgan, Neutral) bis 140 Euro (Berenberg, Buy). Kursziele, Unternehmensprognose, Szenarien und Termine im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Scout24 SE
- ISIN / Ticker
- DE000A12DM80 / G24
- Index
- DAX
- Dividende
- 1,50 € je Aktie (gezahlt im Juni 2026)
- Nächster Termin
- Jahreszahlen 2026 am 25.02.2027
Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra 12:12 Uhr MEZ; weitere Angaben laut Unternehmen
Dieser Beitrag ordnet die Scout24 Aktie Prognose ein: Was die Unternehmensprognose für 2026 verspricht, welche Kursziele Analysten nennen, welche Szenarien Dritte durchspielen und welche Termine als Nächstes anstehen. „Prognose“ meint dabei ausschließlich die Erwartungen des Unternehmens und die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser. aktiencheck.de gibt weder ein eigenes Kursziel noch eine eigene Kursprognose ab.
Der Auslöser
Was ist bei der Scout24 Aktie passiert?
Auslöser ist eine Studie von JPMorgan. Analyst Marcus Diebel hat die Kaufempfehlung zurückgenommen: Nach Berichten steht die Aktie nun auf „Neutral“, das Kursziel sinkt von 101 auf 84 Euro. Diebel begründet das mit eigenen Tests. Sogenannte agentische KI, also Software, die selbstständig recherchiert und handelt, biete bei der Immobiliensuche bereits Funktionen, die klassischen Suchmasken überlegen sein könnten. Mittelfristig fürchtet er den Wegfall margenstarker Werbeerlöse, härtere Verhandlungen mit Maklern sowie weniger Inserate und Nutzer.
Das ist die Einschätzung eines einzelnen Hauses, nicht die von aktiencheck.de. Zudem lagen uns zur genauen Formulierung der JPMorgan-Einstufung widersprüchliche Berichte vor; wir geben hier die Variante „Neutral, Ziel 84 Euro“ wieder.
Hinzu kommt das Umfeld: Der DAX steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu, Anleger meiden KI-nahe Werte, und Zinssorgen sowie ein starker Dollar belasten die Stimmung. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom Donnerstag bei 87,80 Euro hat die Scout24 Aktie damit rund fünf Euro verloren.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Scout24 sein Geld – und warum ist KI Chance und Risiko?
Scout24 betreibt ImmoScout24, Deutschlands führendes Immobilienportal, und seit der Übernahme der Portale Fotocasa und Habitaclia auch Marktplätze in Spanien. Die Erlöse stammen vor allem aus Abonnements: Makler und Anbieter zahlen für Sichtbarkeit, Suchende für Premium-Mitgliedschaften. Das Modell funktioniert, weil das Portal Angebot und Nachfrage bündelt – genau diese Bündelungsfunktion stellen KI-Assistenten infrage, die Angebote direkt bei Maklern abrufen könnten.
Scout24 setzt dem eine eigene KI-Strategie entgegen. Unter dem Namen „Agentic OS“ baut der Konzern KI-Assistenten in die Plattform ein. Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas sieht darin laut seiner Studie vom 9. November einen Treiber für zweistelliges Wachstum und eine zunehmende KI-Monetarisierung. Ob die Technologie am Ende Wachstumsmotor oder Umgehungsstraße wird, ist der Kern der aktuellen Debatte um die Scout24 Aktie.
Zahlen und Guidance
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose hat Scout24 vorgelegt?
Operativ gibt es wenig zu bemängeln. Im dritten Quartal, vorgelegt am 4. November, stieg der Umsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro und lag damit über dem erwarteten Wert von rund 189 Millionen Euro. Ohne die zugekauften spanischen Portale wuchs der Umsatz um 10,1 Prozent. Das operative EBITDA legte um 15,9 Prozent auf 120,8 Millionen Euro zu, die Marge sank wegen des margenschwächeren Spaniens um 2,0 Punkte auf 60,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 21,5 Prozent auf 1,09 Euro, unterstützt von Aktienrückkäufen über 165 Millionen Euro im Quartal.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|198,2 Mio. €
|+19,7%
|Umsatz organisch (ohne Spanien)
|–
|+10,1%
|Operatives EBITDA
|120,8 Mio. €
|+15,9%
|Operative EBITDA-Marge
|60,9%
|-2,0 Punkte
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|1,09 €
|+21,5%
|Ausblick 2026: Umsatzwachstum
|rund 18%
|zuvor 16-18%
Konsensschätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie 2026/2027 konnten wir nicht belegen und nennen sie daher nicht.
Quelle: Scout24, Quartalsmitteilung vom 4. November 2026
Für 2026 erwartet Scout24 ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent, davon sieben bis acht Prozentpunkte aus Spanien. Die operative Marge soll bei bis zu 61 Prozent liegen, organisch bei bis zu 64 Prozent. Die Jahreszahlen folgen am 25. Februar 2027; dann dürfte auch der Ausblick auf 2027 konkret werden.
Die Analysten
Wie lautet die Scout24 Aktienprognose der Analysten?
Die jüngsten Studien zeigen ein gespaltenes Lager. JPMorgan ist nach der Abstufung bei 84 Euro angekommen und liegt damit nur gut zwei Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Deutsche Bank hat am 19. November nach den Quartalszahlen ihr „Buy“ mit einem Kursziel von 126 Euro bestätigt. Berenberg bleibt mit 140 Euro an der Spitze, Jefferies sieht 102,50 Euro, Bernstein 90 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Quelle
|J.P. Morgan (Marcus Diebel)
|Neutral
|84 € (zuvor 101 €)
|20.11.2026
|+2%
|Studie des Hauses
|Deutsche Bank Research
|Buy
|126 €
|19.11.2026
|+53%
|Studie des Hauses
|Berenberg (Gerhard Orgonas)
|Buy
|140 €
|09.11.2026
|+70%
|Studie des Hauses
|Jefferies
|Buy
|102,50 €
|ca. 04.11.2026
|+25%
|Studie des Hauses
|Bernstein
|Outperform
|90 €
|ca. 04.11.2026
|+9%
|Studie des Hauses
Abstand zum Kurs: eigene Rechnung auf Basis von 82,20 € (Xetra, 12:12 Uhr). Kursziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Das durchschnittliche Kursziel lag nach den Quartalszahlen Anfang November bei rund 111 Euro. Dieser Wert stammt aus der Zeit vor dem JPMorgan-Schritt und dürfte sich entsprechend verschoben haben; eine aktuelle Konsensangabe mit Anzahl der Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen konnten wir nicht belegen. Die Abstände in der Tabelle sind rechnerische Werte auf Basis des Kurses von 82,20 Euro, keine Kurserwartung.
Die Szenarien
Welche Szenarien diskutieren Analysten für die Scout24 Aktie 2026 und 2027?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Argumente der Analysten lassen sich aber in drei Denkschulen sortieren, jeweils mit dem Haus, das sie vertritt.
|Szenario
|Vertreter
|Kursziel
|Kernargument
|Bull
|Berenberg, Deutsche Bank
|126-140 €
|KI treibt zweistelliges Wachstum, Monetarisierung gewinnt an Fahrt, Marktstellung bleibt
|Base
|Jefferies, Bernstein
|90-102,50 €
|Solide Zahlen, Rückkäufe stützen; KI-Risiko für Portale geringer als von Pessimisten angenommen
|Bear
|J.P. Morgan
|84 €
|KI-Agenten könnten Werbemargen, Inserate und Verkehr der Portale aushöhlen
Zuordnung nach den Argumenten der jeweiligen Studien; Kursziele sind Einschätzungen Dritter.
Quelle: Studien von Berenberg, Deutsche Bank Research, Jefferies, Bernstein und J.P. Morgan
Bewertung und Chart
Wie ist die Scout24 Aktie bewertet und wie sieht der Chart aus?
Zuletzt lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Kursen von 89 bis 91 Euro bei rund 22 bis 24; beim aktuellen Kurs ergibt sich rechnerisch ein Wert um 21. Ein belastbarer Vergleich mit Wettbewerbern oder ein erwartetes KGV auf Basis von Konsensschätzungen liegt uns nicht vor. Die Dividende betrug 1,50 Euro je Aktie. Seit Jahresbeginn lag die Aktie am 16. November rund sechs Prozent im Plus; dieser Vorsprung ist nach unserer Rechnung durch den heutigen Rückgang weitgehend aufgezehrt.
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen: Die Aktie ist nach Berichten erstmals seit Anfang Oktober unter ihre 21-Tage-Linie gefallen. Das jüngste Hoch erreichte sie am 13. November knapp über 91 Euro, das Jahrestief lag Ende März bei rund 63 Euro, das Rekordhoch vom Juli 2025 bei 122,20 Euro. Angaben zur 50- und 200-Tage-Linie sowie zum RSI konnten wir nicht belegen. Die Scout24 Aktie notiert damit rund 9 Prozent unter dem November-Hoch und etwa 33 Prozent unter dem Rekord (eigene Rechnung).
Termine
Was beobachten Anleger bei der Scout24 Aktie als Nächstes?
Weitere Analystenurteile: Ob andere Häuser ihre Einstufungen zu Onlineportalen und KI überprüfen und die Spanne der Kursziele enger oder weiter wird.
Gesamtmarkt: Der DAX testet seine 200-Tage-Linie; die Stimmung bei KI-Werten bleibt maßgeblich.
Jahreszahlen 2026: Am 25. Februar 2027 legt Scout24 Bilanz und Ausblick vor. Ein Termin für die Hauptversammlung lag uns nicht vor.
KI-Monetarisierung: Ob das Unternehmen belegen kann, dass seine KI-Funktionen zusätzliche Erlöse bringen.
FAQ
Häufige Fragen zur Scout24 Aktienprognose
Wie lautet die Scout24 Aktienprognose der Analysten? Die jüngsten Kursziele reichen von 84 Euro (JPMorgan, Neutral, 20.11.2026) über 90 Euro (Bernstein) und 102,50 Euro (Jefferies) bis 126 Euro (Deutsche Bank, Buy, 19.11.2026) und 140 Euro (Berenberg, Buy, 09.11.2026). Das sind Einschätzungen der Häuser, nicht von aktiencheck.de.
Warum fällt die Scout24 Aktie heute? Auslöser ist die JPMorgan-Studie mit gesenktem Kursziel und der Sorge, KI-Agenten könnten Portale umgehen. Hinzu kommt ein schwacher DAX im Zuge des Ausverkaufs bei KI-nahen Werten.
Welches Kursziel hat die Scout24 Aktie 2026 und 2027? Ein einheitliches Kursziel gibt es nicht. Der Durchschnitt lag Anfang November bei rund 111 Euro, vor dem JPMorgan-Schritt. Eine aktuelle Konsensangabe liegt uns nicht vor.
Was erwartet Scout24 selbst für 2026? Das Unternehmen rechnet mit rund 18 Prozent Umsatzwachstum und einer operativen Marge von bis zu 61 Prozent.
Gibt aktiencheck.de eine Kaufempfehlung oder ein eigenes Kursziel für die Scout24 Aktie? Nein. aktiencheck.de gibt kein Kauf- oder Verkaufsurteil, kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebenen Einschätzungen stammen von J.P. Morgan, Deutsche Bank Research, Berenberg, Jefferies und Bernstein; aktiencheck.de gibt sie lediglich weiter und macht sie sich nicht zu eigen. Hinweise zu Interessenkonflikten und Offenlegungen der Häuser: J.P. Morgan, Deutsche Bank Research, Berenberg, Jefferies, Bernstein.
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