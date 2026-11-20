Der Analyst argumentiert, dass sich die Aussichten für Immobilienportale verschlechtern. Agentische KI-Tools greifen demnach schon jetzt direkt auf Makler-Websites zu und liefern überzeugende, teils bessere Suchergebnisse. Mittelfristig drohten sinkende Werbeeinnahmen, härtere Verhandlungen mit Maklern sowie weniger Inserate und weniger Nutzer-Traffic.

Das trifft den Nerv: Scout24 verdient sein Geld damit, dass Makler und Vermieter für Sichtbarkeit zahlen und Suchende die Plattform ansteuern. Wenn eine KI-Assistenz die Suche übernimmt, könnte die Plattform zum bloßen Datenlieferanten werden.