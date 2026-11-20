Ein einziger Analystenbericht reicht, um ein Dax-Mitglied am Freitag an das Indexende zu schicken: Die Scout24-Aktie (Handelssymbol G24, ISIN DE000A12DM80) verlor im Handelsverlauf bis zu 7 bis 8 Prozent, nachdem JPMorgan seine Kaufempfehlung kassierte. Die Begründung trifft den Kern des Geschäftsmodells: künstliche Intelligenz, die Immobilien sucht, ohne ein Portal zu brauchen.
Scout24-Aktie im Minus: JPMorgan warnt vor KI - Wie sicher ist das Portalgeschäft?
Die Scout24-Aktie war am 20.11. DAX-Schlusslicht: JPMorgan stuft auf Neutral ab und senkt das Kursziel von 101 auf 84 Euro - wegen agentischer KI.
Steckbrief
- Unternehmen
- Scout24 SE
- Handelssymbol
- G24 (Xetra)
- ISIN
- DE000A12DM80
- Nächster Termin
- 25.2.2027: Jahreszahlen 2026
Stand: 20.11.2026, Kurse: Xetra, Handelsverlauf 20.11.2026
Marcus Diebel von JPMorgan stufte Scout24 laut Investing.com von „Overweight“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 101 auf 84 Euro. Nach dem Vortagesschluss von 87,80 Euro fiel die Aktie am Vormittag um mehr als 5 Prozent auf rund 83 Euro, später markierte sie ein Tagestief um 81,75 Euro; erstmals seit Anfang Oktober rutschte sie unter die 21-Tage-Linie. Der Dax selbst verlor am Freitag zeitweise mehr als 2 Prozent und stand den sechsten Handelstag in Folge unter Druck.
Warum gibt die Scout24-Aktie nach? KI sucht Wohnungen selbst.
Der Analyst argumentiert, dass sich die Aussichten für Immobilienportale verschlechtern. Agentische KI-Tools greifen demnach schon jetzt direkt auf Makler-Websites zu und liefern überzeugende, teils bessere Suchergebnisse. Mittelfristig drohten sinkende Werbeeinnahmen, härtere Verhandlungen mit Maklern sowie weniger Inserate und weniger Nutzer-Traffic.
Das trifft den Nerv: Scout24 verdient sein Geld damit, dass Makler und Vermieter für Sichtbarkeit zahlen und Suchende die Plattform ansteuern. Wenn eine KI-Assistenz die Suche übernimmt, könnte die Plattform zum bloßen Datenlieferanten werden.
Wie gut ist das Geschäft der Scout24-Aktie aktuell?
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|198,2 Mio. Euro
|+19,7 %
|Organisches Wachstum
|–
|+10,1 %
|Ordentliches EBITDA
|120,8 Mio. Euro
|+15,9 %
|EBITDA-Marge
|60,9 %
|Vorjahr 62,9 %
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|1,09 Euro
|+21,5 %
Quelle: Scout24 Q3-Bericht vom 4.11.2026 laut onlinemarketplaces.com
Operativ läuft es also gut, wenn auch mit Preis: Der Zukauf in Spanien (Fotocasa, Habitaclia) hebt den Umsatz, drückt aber die Marge. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 18 Prozent (zuvor 16 bis 18 Prozent) und eine Marge von bis zu 61 Prozent. Zugleich kaufte Scout24 im Quartal eigene Aktien für 165 Millionen Euro zurück, mehr als das Dreifache des Vorquartals.
Was sagen Analysten zum Scout24-Kursziel?
Die Lager sind gespalten. Während JPMorgan jetzt zurückhaltend ist, bleiben andere Häuser positiv.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|JPMorgan
|Neutral (zuvor Overweight)
|84 Euro (zuvor 101)
|Deutsche Bank
|Buy
|126 Euro
|Berenberg
|Buy
|140 Euro
|Jefferies
|Buy
|102,50 Euro
|Bernstein
|Outperform
|90 Euro
Quelle: aktiencheck.de-Auswertung, Investing.com; Stand 20.11.2026
Berenberg sieht KI sogar als Treiber für zweistelliges Wachstum. Die Spanne der Ziele zwischen 84 und 140 Euro zeigt, wie umstritten die KI-Frage ist.
Ist die Scout24-Aktie nach dem Rückgang günstig bewertet?
Beim Kurs um 82 Euro entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 21 auf Basis der aktiencheck.de-Berechnung. Das ist für ein Unternehmen mit Margen um 60 Prozent kein Schnäppchenpreis, aber auch kein Extrem – die Bewertung hängt davon ab, ob die KI-Sorgen die Wachstumsraten tatsächlich dämpfen.
Wie geht es mit der Scout24-Aktie weiter?
Der nächste feste Termin sind die Jahreszahlen am 25. Februar 2027. Bis dahin entscheiden Nachrichten zur KI-Konkurrenz und das Marktumfeld über den Kurs; ob Scout24 mit eigenen KI-Angeboten gegenhalten kann, wird zur Schlüsselfrage.
Häufige Fragen zur Scout24-Aktie
Warum ist die Scout24-Aktie am 20. November gefallen? JPMorgan stufte die Aktie auf Neutral ab und verwies auf die Gefahr durch agentische KI.
Wie hoch ist das Kursziel für die Scout24-Aktie? JPMorgan nennt 84 Euro, die Deutsche Bank 126 Euro und Berenberg 140 Euro.
Wann legt Scout24 die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 25. Februar 2027 angesetzt.
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