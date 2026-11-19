Der Realzins ist die Rendite abzüglich der Inflation. Bei 0,58 Prozent Rendite und 1,5 Prozent Teuerung im Oktober ergibt das rund minus 0,92 Prozentpunkte. Die Rechnung nutzt die zuletzt gemessene Inflation und ist keine Prognose; über zehn Jahre kann die Teuerung höher oder niedriger ausfallen. Die zweijährige Rendite von 0,31 Prozent liegt noch weiter darunter, der Abstand zwischen Zehn- und Zweijährigen beträgt 0,27 Prozentpunkte.

Der internationale Vergleich zeigt, warum der Franken als Anlagewährung ein Sonderfall bleibt. Dieselbe Laufzeit bringt bei Bundesanleihen 3,40 Prozent (dpa-AFX, 19.11., 17:16 Uhr MEZ), bei US-Staatsanleihen 5,08 Prozent (dpa-AFX, 19.11., 16:48 Uhr MEZ). Die Abstände – rund 2,8 Prozentpunkte zum Bund und rund 4,5 zu den US-Treasuries – sind Rechnungen der Redaktion mit leicht abweichenden Zeitpunkten.