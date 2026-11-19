Die Rendite zehnjähriger Schweizer Staatsanleihen lag zuletzt bei 0,58 Prozent (Trading Economics, Datenstand 18. November 2026). Das sind 0,06 Prozentpunkte mehr als vor einem Monat und 0,42 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig stieg die Inflation im Oktober auf 1,5 Prozent, nach 1,0 Prozent im September – ein Dreijahreshoch. Rechnerisch bleibt für Anleger ein Realzins von rund minus 0,9 Prozentpunkten. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält ihren Leitzins seit über einem Jahr bei 0 Prozent.
Schweizer Staatsanleihen: Zehnjährige bei 0,58 Prozent, Inflation bei 1,5 Prozent, SNB-Leitzins bei null – lohnt der Franken-Zins nach Abzug der Teuerung noch?
Die Rendite zehnjähriger Schweizer Staatsanleihen lag am 18. November bei 0,58 Prozent, die Inflation im Oktober bei 1,5 Prozent, der SNB-Leitzins bei 0 Prozent. Nach Abzug der Teuerung bleibt ein Minus von rund 0,9 Prozentpunkten. Was die Eidgenossen-Rendite im Vergleich zu Bund und US-Treasuries bedeutet.
Die Rechnung
Wie hoch ist der Realzins der Schweizer Staatsanleihe?
Wer Eidgenossen hält, bekommt Sicherheit und zahlt dafür mit Kaufkraft: Die Rendite liegt unter der Inflation.
Der Realzins ist die Rendite abzüglich der Inflation. Bei 0,58 Prozent Rendite und 1,5 Prozent Teuerung im Oktober ergibt das rund minus 0,92 Prozentpunkte. Die Rechnung nutzt die zuletzt gemessene Inflation und ist keine Prognose; über zehn Jahre kann die Teuerung höher oder niedriger ausfallen. Die zweijährige Rendite von 0,31 Prozent liegt noch weiter darunter, der Abstand zwischen Zehn- und Zweijährigen beträgt 0,27 Prozentpunkte.
Der internationale Vergleich zeigt, warum der Franken als Anlagewährung ein Sonderfall bleibt. Dieselbe Laufzeit bringt bei Bundesanleihen 3,40 Prozent (dpa-AFX, 19.11., 17:16 Uhr MEZ), bei US-Staatsanleihen 5,08 Prozent (dpa-AFX, 19.11., 16:48 Uhr MEZ). Die Abstände – rund 2,8 Prozentpunkte zum Bund und rund 4,5 zu den US-Treasuries – sind Rechnungen der Redaktion mit leicht abweichenden Zeitpunkten.
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Abstand zur Schweiz
|Schweiz
|0,58 %
|–
|Deutschland
|3,40 %
|2,82 Pp
|USA
|5,08 %
|4,50 Pp
Schweiz: Stand 18.11.2026 (Trading Economics, ohne Uhrzeit); Deutschland: 19.11., 17:16 Uhr MEZ; USA: 19.11., 16:48 Uhr MEZ. Abstände sind Rechnungen der Redaktion.
Quelle: Trading Economics; dpa-AFX; Berechnung aktiencheck.de
Das große Bild
Was macht die SNB, und warum steigen die Renditen in der Schweiz?
Die Renditen der Eidgenossen folgen vor allem dem Ausland. Laut Trading Economics treiben weltweit hohe Inflation, steigende Ölpreise und Zinserhöhungserwartungen die Renditen; in der Schweiz kommt der schwächere Franken hinzu, der Importe verteuert. Der Dollar kostete zuletzt 0,84351 Franken (Trading Economics, 18./19.11.). Ein Sondereffekt: Die Schweizer Staatsfinanzen gelten als solide, der Markt reagiert gedämpfter als in den USA oder im Euroraum – so die Einordnung der Wirtschaftspresse (watson.ch, sda/awp).
SNB-Präsident Martin Schlegel sah laut Trading Economics keine Anzeichen für breiteren Preisdruck. Im Dezember wird nach Trading Economics keine Änderung des Leitzinses von 0 Prozent erwartet; ein genaues Sitzungsdatum nennen die geprüften Quellen nicht. Ökonomen rechnen laut Trading Economics (16.11.) mit einer ersten Anhebung im Juni 2027, Goldman Sachs erwartet vor 2028 keine. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Schweizer Staatsanleihen jetzt beobachten?
SNB-Sitzung im Dezember: Der Leitzins von 0 Prozent bleibt laut Markterwartung unverändert; das Datum nennen die Quellen nicht.
Schweizer Inflation: Die Oktoberzahl von 1,5 Prozent liegt innerhalb der SNB-Zielspanne von 0 bis 2 Prozent.
Ölpreis und Dollar: Sie wirken über den Franken auf die Teuerung.
Rendite zehnjährige Eidgenossen: zuletzt 0,58 Prozent.
FAQ
Häufige Fragen zur Rendite der Schweizer Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Schweizer Staatsanleihe? 0,58 Prozent, Stand 18. November 2026 (Trading Economics).
Wie hoch ist der SNB-Leitzins? 0 Prozent, seit über einem Jahr unverändert.
Wie hoch ist die Inflation in der Schweiz? 1,5 Prozent im Oktober, nach 1,0 Prozent im September.
Was ist ein negativer Realzins? Die Rendite liegt unter der Inflation; der Anleger verliert real Kaufkraft.
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