Am Mittwoch hatten Sorgen um die Ausgaben für künstliche Intelligenz und neue US-Zölle die Märkte belastet, die Schroder-Asian-Total-Return-Aktie fiel um 3,2 Prozent auf 580 Pence. In der Nacht zum Donnerstag drehte die Stimmung: Die Technologiewerte in Taiwan und Südkorea erholten sich deutlich.

Genau dort liegt der Schwerpunkt des Portfolios. Die größte Position, ein taiwanischer Chipfertiger, machte Ende August gut 17 Prozent des Vermögens aus, ein südkoreanischer Elektronikkonzern weitere 9 Prozent. Unter den sechs größten Werten sind fünf Halbleiter- und Elektronikunternehmen.