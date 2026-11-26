Was in der Nacht in Taipeh und Seoul passiert, steht am Morgen in London im Kurs. Die Schroder-Asian-Total-Return-Aktie (ISIN: GB0008710799, WKN: 901403, Symbol London: ATR) legt am Donnerstagvormittag um 4,48 Prozent auf 606 Pence zu und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern.
Schroder-Asian-Total-Return-Aktie FTSE 350 Gewinner: Taiwan und Südkorea drehen – der Asienfonds holt den Mittwochsverlust mehr als auf
Die Schroder-Asian-Total-Return-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,5 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Mittwoch hatte sie gut 3 Prozent verloren. Die Erholung der asiatischen Chipwerte trifft den Kern des Portfolios.
FTSE 350 Gewinner Schroder Asian Total Return
Warum die Schroder-Asian-Total-Return-Aktie steigt: Asiens Technologiewerte erholen sich
Der Fonds hat nichts gemeldet. Bewegt wird der Kurs von den Börsen, an denen er investiert ist.
Am Mittwoch hatten Sorgen um die Ausgaben für künstliche Intelligenz und neue US-Zölle die Märkte belastet, die Schroder-Asian-Total-Return-Aktie fiel um 3,2 Prozent auf 580 Pence. In der Nacht zum Donnerstag drehte die Stimmung: Die Technologiewerte in Taiwan und Südkorea erholten sich deutlich.
Genau dort liegt der Schwerpunkt des Portfolios. Die größte Position, ein taiwanischer Chipfertiger, machte Ende August gut 17 Prozent des Vermögens aus, ein südkoreanischer Elektronikkonzern weitere 9 Prozent. Unter den sechs größten Werten sind fünf Halbleiter- und Elektronikunternehmen.
Hintergrund
Der Fonds in Zahlen: Klein, konzentriert, mit Dividende
Der Börsenwert liegt bei rund 827 Millionen Pfund, die laufenden Kosten bei 0,80 Prozent im Jahr. Zuletzt schüttete der Trust 11,5 Pence je Aktie aus, das entspricht einer Rendite von knapp 2 Prozent. Der Kurs bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischen rund 546 und 746 Pence.
Klumpenrisiko
Mehr als ein Viertel des Vermögens steckt in zwei Aktien.
US-Zölle
Die US-Regierung hat Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt, darunter China und Japan.
KI-Nachfrage
Die Chiphersteller im Portfolio hängen an den Investitionen der großen Technologiekonzerne.
Währungen
Die Anlagen notieren in asiatischen Währungen, die Aktie in Pfund.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schroder Asian Total Return Investment Company plc
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für Aktien aus Asien ohne Japan
- ISIN
- GB0008710799
- WKN
- 901403
- Symbol London
- ATR
- Kurs London
- 606 Pence (+4,48 %)
- Nettoinventarwert
- 638,65 Pence (24. November 2026)
- Verwalter
- Schroders
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur Schroder-Asian-Total-Return-Aktie
Warum ist die Schroder-Asian-Total-Return-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich die Technologiewerte in Taiwan und Südkorea erholen, die den größten Teil des Portfolios ausmachen.
Worin investiert der Trust?
In Aktien aus Asien ohne Japan, ergänzt um Derivate zur Absicherung.
Zahlt der Trust eine Dividende?
Ja, zuletzt 11,5 Pence je Aktie.
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