Die SCHOTT Pharma Aktie hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Nach einem schwachen Ausblick im vergangenen Dezember hob der Mainzer Spezialist für Spritzen, Fläschchen und Ampullen im Juli überraschend die Prognose an: Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma nun 5 bis 6 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent.
SCHOTT Pharma Aktie: Prognose erhöht, neuer Chef, 20 Prozent unter dem Jahreshoch – was bringen die Jahreszahlen im Dezember?
Vom Rekordtief zur Prognoseanhebung: SCHOTT Pharma hat 2026 die Wende eingeleitet. Doch zuletzt bröckelte der Kurs wieder. Was die SCHOTT Pharma Aktie vor den Jahreszahlen bewegt.
Die Wende
Vom Übergangsjahr zur Anhebung
Ursprünglich hatte das Management 2026 als Übergangsjahr bezeichnet und nur 2 bis 5 Prozent Wachstum angepeilt – die Aktie fiel daraufhin auf ein Rekordtief. Ein starkes drittes Quartal mit rund 8 Prozent Wachstum brachte die Wende. Seit Mai führt Christian Mias das Unternehmen. Mittelfristig peilt SCHOTT Pharma 6 bis 8 Prozent Wachstum pro Jahr und eine Marge in Richtung 30 Prozent an.
Die Börse
Rückschlag vor den Zahlen
Zuletzt geriet die SCHOTT Pharma Aktie wieder unter Druck und liegt rund 20 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Im Vorjahr veröffentlichte das Unternehmen Anfang Dezember Eckdaten und Ausblick für das neue Geschäftsjahr. Entscheidend wird nun, ob der Konzern die Jahresziele erreicht und für 2027 auf den Mittelfristpfad einschwenkt.
Die SCHOTT Pharma Aktie lebt von der Nachfrage nach Spritzen für neue Medikamente. Nach der Prognoseanhebung ist die Messlatte gestiegen – der Ausblick auf 2027 wird zum Gradmesser.
Häufige Fragen zur SCHOTT Pharma Aktie
Was erwartet SCHOTT Pharma für 2026?
5 bis 6 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent.
Wer führt das Unternehmen?
Seit Mai 2026 ist Christian Mias Vorstandschef.
Welche Mittelfristziele gelten?
Ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine Marge in Richtung 30 Prozent.
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