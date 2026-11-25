Was erwartet SCHOTT Pharma für 2026?

5 bis 6 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent.

Wer führt das Unternehmen?

Seit Mai 2026 ist Christian Mias Vorstandschef.

Welche Mittelfristziele gelten?

Ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine Marge in Richtung 30 Prozent.