Auch Schneider Electric kommt nicht an der Schwäche der Technologiewerte vorbei: Die Schneider-Electric-Aktie (ISIN: FR0000121972, FSE: SND, Paris: SU) ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer fünf. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit minus 1,38 Prozent bei 232,60 Euro. Warum die Schneider-Electric-Aktie als CAC40 Verlierer abgibt, zeigt die Analyse.
Schneider Electric-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 1,38 Prozent – KI-Wette verliert an Schwung
Die Schneider-Electric-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer fünf: Minus 1,38 Prozent auf 232,60 Euro. Der Energiemanagement-Konzern leidet unter dem schwächeren Technologiesektor. Die Hintergründe.
Die Gründe für den Kursverlust
Rechenzentrums-Fantasie wird abgebaut
Technologiesektor gibt nach
Nach dem starken Montag verliert der europäische Technologiesektor rund 1,5 Prozent.
KI-Ausbau als Kurstreiber
Schneider Electric liefert Strom- und Kühltechnik für Rechenzentren und profitiert vom KI-Ausbau. Kühlt die Stimmung, geben auch Zulieferer nach.
Keine eigene Nachricht
Eine konkrete Konzernmeldung für den Dienstag ist nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Sie folgt dem schwächeren Technologiesektor, eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Schneider-Electric-Aktie?
ISIN FR0000121972, WKN 860180.
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