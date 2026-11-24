Der Montagsgewinn ist weg: Die Schneider-Electric-Aktie (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Handelssymbol Euronext Paris: SU, US-Handelssymbol: SBGSF im OTC-Handel) zählt am Dienstag zu den größten CAC40 Verlierern des Tages. Der Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung schloss mit minus 4,13 Prozent bei 226,10 Euro und damit exakt auf dem Tagestief. Am Montag war die Schneider-Electric-Aktie noch um 4,11 Prozent gestiegen. Nun liegt sie sogar leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag, der zuletzt als Unterstützung galt.