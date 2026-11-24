Der Montagsgewinn ist weg: Die Schneider-Electric-Aktie (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Handelssymbol Euronext Paris: SU, US-Handelssymbol: SBGSF im OTC-Handel) zählt am Dienstag zu den größten CAC40 Verlierern des Tages. Der Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung schloss mit minus 4,13 Prozent bei 226,10 Euro und damit exakt auf dem Tagestief. Am Montag war die Schneider-Electric-Aktie noch um 4,11 Prozent gestiegen. Nun liegt sie sogar leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag, der zuletzt als Unterstützung galt.
Schneider-Electric-Aktie CAC40 Verlierer des Tages: Minus 4,13 Prozent – Schluss auf Tagestief, Stütze gebrochen
Die Schneider-Electric-Aktie verliert 4,13 Prozent auf 226,10 Euro und zählt zu den CAC40 Verlierern des Tages. Der Konzern gibt den Montagsgewinn komplett ab und schließt auf dem Tagestief. Neben der KI-Ernüchterung lastet die Milliardenübernahme von PTC auf dem Kurs.
Der Auslöser
Die KI-Erleichterung ist schon wieder vorbei
Schneider Electric liefert Stromversorgung und Kühlung für Rechenzentren und wird an der Börse als Profiteur des KI-Ausbaus gehandelt. Entsprechend stark reagiert die Aktie auf die Nachrichtenlage bei Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA). Nach dem Sprung von mehr als 31 Prozent am Montag verlor Nvidia am Dienstag 8,6 Prozent, weil Anleger wieder auf die Risiken schärferer Aufsicht und neuer Untersuchungen blickten. Halbleiter-, Rechenzentrums- und Cloud-Werte wurden verkauft, der Technologiesektor im Stoxx 600 fiel um 2,98 Prozent. In Paris gehörten Schneider Electric und Legrand (ISIN: FR0010307819, WKN: A0JKB2, Handelssymbol: LR) zu den auffälligsten Verlierern.
Die Gründe für den Kursverlust
Vier Faktoren belasten die Aktie
Abverkauf der KI-Profiteure
Aktien, die am Montag von der Erholung der KI-Werte profitiert hatten, gaben am Dienstag stark nach.
Die PTC-Übernahme lastet auf dem Kurs
Schneider Electric übernimmt das US-Softwareunternehmen PTC. Seit dem Herbst drückt die Transaktion nach einem Medienbericht auf die Aktie, die in drei Monaten rund 21 Prozent verloren hat.
Teure Finanzierung
Die Finanzierung steht: Im Oktober nahm der Konzern rund 6 Milliarden Euro auf, am 17. November wurden Anleihen über 10 Milliarden Dollar platziert, mit einem durchschnittlichen Kupon von etwa 5,7 Prozent.
Warnung vor Verzögerungen in Europa
Schneider Electric hat vor einem europäischen Rückstand bei Rechenzentren für KI gewarnt, einem zentralen Markt für den Konzern.
Hinzu kommt die Charttechnik. Der Schlusskurs vom Freitag bei 226,55 Euro galt als Unterstützung. Diese Marke wurde zum Handelsschluss knapp unterschritten. Die Aktie notiert unter ihren Durchschnittskursen der letzten 20, 50 und 200 Tage.
Einordnung
Wachstum im Geschäft, Skepsis an der Börse
Operativ wächst der Konzern weiter: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 12,5 Prozent auf 32,69 Milliarden Euro. Die Börse beschäftigt sich derzeit aber mehr mit dem Preis und der Finanzierung der PTC-Übernahme und mit der Frage, wie belastbar der Rechenzentrums-Boom ist. Die Jahreszahlen legt Schneider Electric am 18. Februar 2027 vor.
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie CAC40 Verlierer des Tages?
Anleger verkauften am Dienstag KI-Profiteure, nachdem Nvidia wieder nachgab. Die Schneider-Electric-Aktie verlor 4,13 Prozent.
Wo schloss die Schneider-Electric-Aktie am Dienstag?
Bei 226,10 Euro, dem Tagestief, nach 235,85 Euro am Montag.
Welche Rolle spielt die PTC-Übernahme?
Die Übernahme des US-Softwareunternehmens lastet nach einem Medienbericht seit dem Herbst auf dem Kurs.
Wie lauten ISIN und WKN der Schneider-Electric-Aktie?
ISIN FR0000121972, WKN 860180.
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