Die Schneider-Electric-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Energiemanagement-Konzern an der Euronext Paris 1,85 Prozent höher bei 220,65 Euro, ein Plus von 4,00 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 216,65 Euro.
Schneider-Electric-Aktie als CAC40 Gewinner: Rechenzentrums-Profiteur holt Verluste auf
Die Schneider-Electric-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,85 % auf 220,65 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der KI-nahe Industriewert erholt sich nach schwachen Tagen.
CAC40 Gewinner
Warum die Schneider-Electric-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Schneider-Electric-Aktie steigt mit dem Markt: Der CAC 40 legte um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Technologiewerte führten die Erholung an, Investoren kehrten zu KI-nahen Titeln zurück. Schneider liefert Strom- und Kühlungstechnik für Rechenzentren und gilt deshalb als indirekter Profiteur des KI-Booms.
Der Hintergrund: Zuletzt unter Druck
Die Aktie hatte zuletzt Federn gelassen. Fundamental stützt sie die Halbjahresmeldung: Schneider hatte im Sommer seine Prognose für 2026 angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schneider Electric SE
- ISIN
- FR0000121972
- WKN
- 860180
- Handelssymbol
- SU (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SBGSF (OTC)
- Kurs
- 220,65 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Schneider-Electric-Aktie
Warum ist die Schneider-Electric-Aktie ein CAC40 Gewinner? Die Techwerte erholten sich, und die Aktie legte um 1,85 Prozent zu.
Was macht Schneider Electric? Der Konzern liefert Energiemanagement und Automatisierung, unter anderem für Rechenzentren.
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