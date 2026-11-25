Was ist die Schaeffler Aktienanalyse von JPMorgan?

JPMorgan hat die Schaeffler Aktie am 24. November 2026 von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt.

Wie hat sich die Schaeffler Aktie zuletzt entwickelt?

Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent im Minus, das Jahrestief liegt bei 4,82 Euro vom 20. November 2026, das Jahreshoch bei 11,77 Euro vom 27. Januar.

Wie lautet die Schaeffler Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens liegt bei elf Analysten mit sechs Kauf- und fünf Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 8 Euro, die Spanne reicht von 6,30 bis 8,70 Euro.

Zahlt die Schaeffler Aktie eine Dividende?

Für 2025 zahlte Schaeffler 0,30 Euro je Aktie, rechnerisch eine Rendite von rund 6 Prozent. Über die Dividende für 2026 entscheidet die Hauptversammlung am 22. April 2027.

Wann gibt es die nächsten Zahlen?

Die Jahreszahlen für 2026 legt Schaeffler am 3. März 2027 vor.