Die Schaeffler Aktie (ISIN DE000SHA0100, Ticker SHA0) hat am Mittwochmorgen einen unerwarteten Impuls bekommen: JPMorgan hat den Autozulieferer von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft – und das Kursziel gleichzeitig von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt. Die Aktie schloss am Dienstag bei rund 4,92 Euro, bei Tradegate stieg sie vorbörslich um 08:41 Uhr zeitweise auf 5,12 Euro. Diese Schaeffler Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Signal steckt und wie belastbar die Zahlen sind.
Schaeffler Aktienanalyse: JPMorgan stuft hoch, Kursziel runter, Roboter-Fantasie noch nicht eingepreist – ist nach 40 Prozent Minus der Boden erreicht?
JPMorgan hebt die Schaeffler Aktie auf „Overweight“ und senkt zugleich das Kursziel auf 6,50 Euro. Die Schaeffler Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Chartlage und die Schaeffler Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schaeffler AG
- ISIN
- DE000SHA0100
- Ticker
- SHA0 (Xetra)
- Index
- MDAX
- 52-Wochen-Hoch
- 11,77 € (27.01.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 4,82 € (20.11.2026)
- Dividende 2025
- 0,30 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027 (Jahreszahlen 2026)
Stand: 25.11.2026, Kurse: Xetra-Schluss 24.11.2026, Tradegate vorbörslich 25.11.2026
Der Auslöser
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sieht nach den Kursverlusten wieder eine Einstiegschance. Das wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern sei im Kursziel noch nicht berücksichtigt.
Die Lage
Die Schaeffler Aktie liegt seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent im Minus und notiert unter allen wichtigen Durchschnittslinien.
Die Zahlen
Im dritten Quartal lag die bereinigte EBIT-Marge bei 4,2 Prozent, der Free Cashflow vor M&A bei 260 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
Der Streitpunkt
E-Mobility bleibt mit einer Marge von –14,8 Prozent tief defizitär, während Arbeitnehmervertreter den Stellenabbau scharf kritisieren.
Der Auslöser
Was ist bei der Schaeffler Aktie passiert?
Am 24. November veröffentlichte JPMorgan eine Branchenstudie zum Ausblick 2027 und nahm dabei die Schaeffler Aktie in die Reihe der Kaufkandidaten auf. Das Haus hob die Einstufung auf „Overweight“, begründete das aber nicht mit besseren Gewinnschätzungen, sondern mit dem Kursniveau: Nach dem deutlichen Rückgang sei der Einstieg wieder attraktiv, außerdem stecke das schnell wachsende Robotikgeschäft noch nicht im Kursziel. Das Kursziel selbst sinkt auf 6,50 Euro. Für 2027 bevorzugt JPMorgan insgesamt Lkw-Bauer, Hightech- und Luxusautohersteller sowie Reifenproduzenten. Bei den Zulieferern Aumovio und Stabilus zog das Haus frühere Empfehlungen zurück.
Für Anleger ist das ein interessanter Kontrast: Die Schaeffler Aktie hat in diesem Jahr den Großteil ihres Wertes verloren, nachdem sie im Januar noch bei 11,77 Euro stand. Das Jahrestief von 4,82 Euro markierte die Aktie erst am 20. November. Eine Hochstufung bei sinkendem Kursziel ist also weniger ein Votum für bessere Zahlen als eine Wette auf Bewertung und Robotik-Chancen.
Das Unternehmen
Wofür steht Schaeffler – und warum ist die Schaeffler Aktie so schwankungsanfällig?
Schaeffler aus Herzogenaurach liefert Wälzlager, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie Ersatzteile für Autos, Industrie und zunehmend auch Robotik. Der Konzern berichtet in vier Segmenten: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions und Bearings & Industrial Solutions. Rund 108.000 Beschäftigte arbeiteten Ende September für das Unternehmen, 2,5 Prozent weniger als zum Jahresbeginn. Die Familie Schaeffler hält 79,17 Prozent der Anteile, der Streubesitz liegt bei gut 20 Prozent – ein Grund, warum die Aktie bei Stimmungswechseln stark ausschlägt.
|Segment
|Umsatzwachstum
|EBIT-Marge
|E-Mobility
|+4,6 %
|–14,8 %
|Powertrain & Chassis
|–4,6 %
|10,8 %
|Vehicle Lifetime Solutions
|+1,8 %
|15,1 %
|Bearings & Industrial Solutions
|+1,1 %
|8,9 %
Umsatzwachstum währungsbereinigt, Marge vor Sondereffekten.
Quelle: Schaeffler, Neunmonatsmitteilung vom 03.11.2026
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen hinter der Schaeffler Aktie wirklich?
Im dritten Quartal setzte Schaeffler 5,81 Milliarden Euro um, nach 5,83 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte EBIT sank auf 245 Millionen Euro (Vorjahr 264 Millionen), die Marge betrug 4,2 Prozent. Unter dem Strich stand wegen Rückstellungen im chinesischen E-Mobility-Geschäft ein Verlust von 83 Millionen Euro. Positiv fiel der Free Cashflow vor M&A aus: 260 Millionen Euro nach 175 Millionen im Vorjahr. Über neun Monate liegt die Marge mit 4,5 Prozent leicht über dem Vorjahreswert von 4,2 Prozent, der Free Cashflow ist mit minus 40 Millionen Euro aber noch negativ.
|Kennzahl
|3. Quartal 2026
|9 Monate 2026
|Prognose 2026
|Umsatz
|5,81 Mrd. €
|17,48 Mrd. €
|22,5 bis 24,5 Mrd. €
|Bereinigte EBIT-Marge
|4,2 %
|4,5 %
|3,5 bis 5,5 %
|Bereinigtes EBIT
|245 Mio. €
|794 Mio. €
|–
|Free Cashflow vor M&A
|260 Mio. €
|–40 Mio. €
|100 bis 300 Mio. €
|Konzernergebnis
|–83 Mio. €
|+11 Mio. €
|–
Prognose laut Unternehmen am 03.11.2026 bestätigt; FCF vor M&A.
Quelle: Schaeffler, Zwischenmitteilung 9M 2026
Bei der Bewertung ist die Datenlage dünn. Ein aktuelles Konsens-KGV lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Rechnet man die Marktkapitalisierung von rund 4,6 Milliarden Euro auf die Gewinnschätzungen vom Oktober um (245 Millionen Euro für 2026, 573 Millionen Euro für 2027), ergibt sich rechnerisch ein KGV von etwa 19 für 2026 und etwa 8 für 2027. Die Schätzungen stammen aus der Zeit vor den jüngsten Abschreibungen und sind vermutlich überholt. Mit Nettofinanzschulden von 5,3 Milliarden Euro und einem Verschuldungsgrad von 2,3 liegt zudem ein erheblicher Teil der Bewertung im Schuldenberg. Die Dividende für 2025 betrug 0,30 Euro je Aktie, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 6 Prozent entspricht.
Die Analysten
Wie sieht die Schaeffler Aktienprognose der Analysten aus?
Der Analysten-Konsens bleibt trotz des Kursrutsches freundlich: Von elf beobachtenden Häusern raten sechs zum Kauf, fünf zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei gut 8 Euro, die Spanne der Kursziele reicht von 6,30 Euro (LBBW, 3. November) bis 8,70 Euro (Jefferies, 3. November). Der JPMorgan-Wert von 6,50 Euro ist in diesen Durchschnitt vermutlich noch nicht eingeflossen. Wer die Schaeffler Aktienprognose der Profis liest, sollte beachten: Die meisten Ziele liegen deutlich über dem Kurs von rund 4,9 Euro, doch fast alle wurden vor der jüngsten Verlustserie gesetzt.
|Merkmal
|Wert
|Analysten (Konsens)
|11
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|6 / 5 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 8,00 bis 8,20 €
|Niedrigstes Kursziel
|6,30 € (LBBW, 03.11.2026)
|Höchstes Kursziel
|8,70 € (Jefferies, 03.11.2026)
|JPMorgan (24.11.2026)
|Overweight, Ziel 6,50 € (zuvor Neutral, 8,50 €)
Stand 25.11.2026. Ziele zur Einordnung der Bandbreite; Konsens enthält die JPMorgan-Änderung vermutlich noch nicht.
Quelle: Analystenhäuser (Datum siehe Text), Konsensangaben Stand 25.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Schaeffler Aktie?
Technisch bleibt das Bild angeschlagen. Die Schaeffler Aktie notiert unter der 20-Tage-Linie (5,60 Euro), unter der 50-Tage-Linie (6,04 Euro) und weit unter der 200-Tage-Linie (7,80 Euro). Als nächste Unterstützung gilt das Jahrestief vom 20. November bei 4,82 Euro, als erste Hürden nach oben werden die beiden kurzen Durchschnittslinien beschrieben. Erst ein Anstieg über diese Marken würde das Bild aus Sicht von Chartanalysten aufhellen. Ein Kauf- oder Verkaufssignal leiten wir daraus nicht ab.
Ausblick
Was bringt die Schaeffler Aktienprognose für 2027 – und worauf achten Anleger?
Der Markt diskutiert derzeit vor allem zwei Szenarien. Optimistische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie klar unter den Kurszielen notiert und Sparprogramm sowie Robotik für zusätzliche Fantasie sorgen könnten. Vorsichtigere Stimmen halten dagegen, dass die Verluste in der E-Mobilität, die Verschuldung und die schwache China-Nachfrage den Spielraum begrenzen. JPMorgan selbst senkt sein Kursziel und gibt damit zu erkennen, dass sich die Bewertung verschoben hat. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie
Was ist die Schaeffler Aktienanalyse von JPMorgan?
JPMorgan hat die Schaeffler Aktie am 24. November 2026 von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt.
Wie hat sich die Schaeffler Aktie zuletzt entwickelt?
Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent im Minus, das Jahrestief liegt bei 4,82 Euro vom 20. November 2026, das Jahreshoch bei 11,77 Euro vom 27. Januar.
Wie lautet die Schaeffler Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens liegt bei elf Analysten mit sechs Kauf- und fünf Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 8 Euro, die Spanne reicht von 6,30 bis 8,70 Euro.
Zahlt die Schaeffler Aktie eine Dividende?
Für 2025 zahlte Schaeffler 0,30 Euro je Aktie, rechnerisch eine Rendite von rund 6 Prozent. Über die Dividende für 2026 entscheidet die Hauptversammlung am 22. April 2027.
Wann gibt es die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen für 2026 legt Schaeffler am 3. März 2027 vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi, Studie vom 24.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Offenlegungen des Analystenhauses finden sich hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Text wurde KI-unterstützt erstellt.
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- Empfehlung
Schaeffler AG (SHA0): Kaufen, Kursziel 6,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 09:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 09:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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