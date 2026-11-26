Humanoide Roboter brauchen präzise Antriebe, Lager und Getriebe in ihren Gelenken. Genau darin hat Schaeffler jahrzehntelange Erfahrung aus der Autoindustrie und dem Maschinenbau. Das Unternehmen hat angekündigt, sich als Zulieferer für diese neue Gerätegeneration zu positionieren.

Wie groß dieses Geschäft werden kann, ist allerdings offen. Umsätze in nennenswertem Umfang sind kurzfristig nicht zu erwarten.