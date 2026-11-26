Am Mittwoch erholten sich die Autowerte kräftig von ihrem tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Auch die Schaeffler Aktie legte zu, um 1,3 Prozent auf 4,98 Euro. Der Zulieferer aus Herzogenaurach steht damit knapp unter der Marke von 5 Euro. Neben dem klassischen Geschäft mit Lagern, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten wirbt Schaeffler mit einem neuen Thema um Anleger: Bauteile für humanoide Roboter.
Schaeffler Aktie: Unter 5 Euro, aber mit Roboterfantasie – was der Zulieferer im Auto-Rebound bietet
Die Schaeffler Aktie steigt am Mittwoch um 1,3 Prozent auf 4,98 Euro. Der Zulieferer profitiert von der Erholung der Autowerte und wirbt mit Komponenten für humanoide Roboter um neue Fantasie.
Die Fantasie
Gelenke und Getriebe für Roboter
Humanoide Roboter brauchen präzise Antriebe, Lager und Getriebe in ihren Gelenken. Genau darin hat Schaeffler jahrzehntelange Erfahrung aus der Autoindustrie und dem Maschinenbau. Das Unternehmen hat angekündigt, sich als Zulieferer für diese neue Gerätegeneration zu positionieren.
Wie groß dieses Geschäft werden kann, ist allerdings offen. Umsätze in nennenswertem Umfang sind kurzfristig nicht zu erwarten.
Die Realität
Das Kerngeschäft hängt am Auto
Der weitaus größte Teil der Erlöse stammt aus der Automobilindustrie. Schwache Produktionszahlen, der langsame Wandel zur Elektromobilität und der Umbau nach der Übernahme von Vitesco belasten. Für die Schaeffler Aktie ist die Erholung der Autowerte deshalb wichtiger als jede Roboterfantasie.
Die Schaeffler Aktie bietet eine Geschichte für morgen und ein Geschäft von heute. Bewertet wird sie vor allem nach dem Geschäft von heute.
Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie
Warum stieg die Schaeffler Aktie am 25. November 2026?
Autowerte erholten sich kräftig, die Aktie gewann 1,3 Prozent auf 4,98 Euro.
Was hat Schaeffler mit Robotern zu tun?
Das Unternehmen will Antriebe, Lager und Getriebe für humanoide Roboter liefern.
Woher kommt der Großteil des Umsatzes?
Aus der Automobilindustrie.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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