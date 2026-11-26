Warum steigt die Schaeffler-Aktie am Donnerstag? Der Konzern hat 6,5% der Schaeffler India Limited platziert und erlöst rund 314 Mio. Euro netto für den Schuldenabbau. Zudem erholen sich die Autowerte.

Warum senkt die DZ Bank den fairen Wert? Laut Analyst Michael Punzet belasten die E-Mobilität und die Kosten der Sparmaßnahmen kurzfristig die Stimmung und die berichteten Ergebnisgrößen. Er kürzte seine Gewinnprognosen für 2026 bis 2028 deutlich, bleibt aber bei "Kaufen".

Wie lautet die Schaeffler-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig sehen wir eine Erholung auf wackligem Fundament, mittelfristig entscheidet die Marge, langfristig der Erfolg von Umbau und Robotik. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.

Behält Schaeffler die Kontrolle über Schaeffler India? Ja, nach dem Verkauf hält die Promoter Group rund 67,63%. Schaeffler will mindestens zwei Drittel der Anteile behalten.

Ist die Schaeffler-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.