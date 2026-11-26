Die Schaeffler Vorzugsaktie (ISIN: DE000SHA0100, FSE: SHA0) erlebt einen Donnerstag mit zwei gegensätzlichen Signalen: Der Konzern holt sich mit dem Teilverkauf seiner indischen Tochter frisches Geld für den Schuldenabbau, und gleichzeitig dreht die DZ Bank an den Schätzungen nach unten. Auf Xetra notierte die Aktie um 12:41 Uhr bei 5,14 Euro, ein Plus von 3,52%. Reicht das für die Wende, oder bleibt die Schaeffler-Aktie Prognose ein Drahtseilakt? Die Analyse: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Schaeffler Aktie Prognose: DZ Bank senkt fairen Wert auf 7 Euro, Indien-Deal bringt 314 Mio. Euro - Wendepunkt oder Falle?
Die Schaeffler-Aktie springt über die 5-Euro-Marke: Der Verkauf von 6,5% an Schaeffler India bringt rund 314 Mio. Euro für den Schuldenabbau, doch die DZ Bank kappt ihren fairen Wert von 10 auf 7 Euro. Die große Schaeffler-Aktie Prognose zwischen Sparprogramm, E-Mobilität und Roboter-Fantasie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schaeffler AG
- Börse / Ticker
- Xetra, SHA0
- ISIN
- DE000SHA0100
- Kerngeschäft
- Automotive Technologies, Bearings & Industrial, Humanoide Robotik
- Prognose 2026
- Umsatz 22,5 bis 24,5 Mrd. €, EBIT-Marge 3,5% bis 5,5%
- Nächste Termine
- Jahreszahlen 2026 (Termin noch nicht ermittelt)
Stand: 26.11.2026, Kurs Xetra, 26.11.2026, 12:41 Uhr
Die News des Tages
Zwei Meldungen, ein Kurssprung
Die Schaeffler-Aktie profitiert am Donnerstag von frischem Geld aus Indien. Die DZ Bank bleibt trotz gesenkter Schätzungen beim Votum "Kaufen".
Schaeffler hat am 26. November 2026 über die Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH 10.159.738 Aktien der Schaeffler India Limited bei institutionellen Anlegern platziert, das entspricht 6,5% des Aktienkapitals. Der Preis lag bei 3.493 indischen Rupien je Aktie, umgerechnet 34,63 Euro. Nach Steuern und Transaktionskosten bleiben rund 314 Mio. Euro netto, die in die Senkung der Nettoverschuldung und die Stärkung der Bilanz fließen. Pro forma zum 30. September sinkt der Verschuldungsgrad laut Unternehmen um 0,13 auf 2,13, die Eigenkapitalquote steigt um 1,2 Prozentpunkte auf 15,8%. Die Beteiligung der Promoter Group an Schaeffler India fällt von 74,13% auf rund 67,63%; Schaeffler will Mehrheitsaktionär bleiben und mindestens zwei Drittel der Anteile halten.
Die Gegenstimme kommt von der DZ Bank. Analyst Michael Punzet senkte den fairen Wert für die Schaeffler-Aktie am Donnerstag von 10 auf 7 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Kaufen". Er verweist darauf, dass der Auto- und Industriezulieferer von seinem diversifizierten Geschäftsmodell profitiert. Kurzfristig belasten aus seiner Sicht aber die E-Mobilität und die Kosten der angekündigten Sparmaßnahmen die Marktstimmung und die berichteten Ergebnisgrößen. Seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) von 2026 bis 2028 schraubte er deutlich nach unten. Der neue faire Wert liegt rund 36% über dem Xetra-Kurs von 5,14 Euro (Redaktionsrechnung).
Die Quartalszahlen
Stabiler Umsatz, dünnere Marge
Die Zahlen zum dritten Quartal 2026 liefern das Fundament für die Schaeffler-Aktie Prognose. Der Umsatz lag bei 5.814 Mio. Euro und damit währungsbereinigt 2,0% unter dem Vorjahr. Das EBIT vor Sondereffekten erreichte 245 Mio. Euro, die Marge 4,2%. Über neun Monate steht ein Umsatz von 17.481 Mio. Euro (Vorjahr: 17.672 Mio. Euro) bei einer Marge von 4,5%.
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|9M 2025
|9M 2026
|Umsatz
|5.826 Mio. €
|5.814 Mio. €
|17.672 Mio. €
|17.481 Mio. €
|EBIT vor Sondereffekten
|264 Mio. €
|245 Mio. €
|746 Mio. €
|794 Mio. €
|EBIT-Marge
|4,5%
|4,2%
|4,2%
|4,5%
|Free Cashflow vor M&A
|175 Mio. €
|260 Mio. €
|47 Mio. €
|-40 Mio. €
EBIT vor Sondereffekten; Free Cashflow vor M&A-Zahlungsströmen. Vorjahreswerte laut Quartalsmitteilungen 2025.
Quelle: Schaeffler AG, Zwischenmitteilung 9M 2026 (Zusammenfassung Quartr, 21.10.2026), Quartalsmitteilung Q3 2025
Das Bild hat zwei Seiten: Über neun Monate hat Schaeffler die Marge verbessert, im Quartal selbst ist sie dagegen gesunken. Beim Free Cashflow dreht sich das Verhältnis. Im dritten Quartal flossen 260 Mio. Euro zu, über neun Monate steht dagegen noch ein Minus von 40 Mio. Euro. Die Prognose für 2026 hat das Management bestätigt: Umsatz von 22,5 bis 24,5 Mrd. Euro, eine EBIT-Marge von 3,5% bis 5,5% und ein Free Cashflow von 100 bis 300 Mio. Euro, jeweils vor M&A-Zahlungsströmen. Damit die Cashflow-Spanne erreicht wird, muss im Schlussquartal noch einiges kommen. Das ist die rechnerische Konsequenz, keine Aussage des Unternehmens.
Umbau
Sparprogramm und E-Mobilität: der Preis der Wende
Am 3. November hat Schaeffler ein weiteres Restrukturierungsprogramm angekündigt: In Europa sollen 3.460 Stellen wegfallen, davon 2.660 in Deutschland, vier deutsche Standorte sollen schließen. Die einmaligen Kosten beziffert der Konzern auf rund 480 Mio. Euro, der überwiegende Teil soll noch 2026 als Rückstellung verbucht werden. Die Umsetzung ist hauptsächlich für 2027 und 2028 vorgesehen. Hinzu kommen Maßnahmen im Bereich E-Mobilität mit Sonderbelastungen von rund 240 Mio. Euro, davon rund 220 Mio. Euro im dritten Quartal. Genau diese Posten sind es, die laut DZ Bank die berichteten Ergebnisse belasten.
Die Hoffnung der Anleger ruht auf einem anderen Feld: der humanoiden Robotik. Nach Unternehmensangaben setzte sich der positive Trend aus den Vorquartalen im dritten Quartal fort, zwei neue chinesische Kunden aus der Region Greater China kamen hinzu. Dieses Geschäft ist noch klein, prägt aber die Fantasie rund um die Schaeffler-Aktie. Die Mittelfristziele für 2028 hat Schaeffler im Oktober bestätigt.
Das Chartbild
Die 5-Euro-Marke als Stimmungsbarometer
Charttechnisch hat die Schaeffler-Aktie die runde Marke von 5 Euro zurückerobert. Am Mittwoch hatte sie noch knapp darunter geschlossen, nachdem sich die Autowerte von einem Tief seit mehr als sechs Jahren erholt hatten. Das Plus von 3,52% auf 5,14 Euro ist eine Erholung, noch keine Trendwende: Vom Hoch bei 12,73 Euro, das die Aktie im Zuge der Roboter-Fantasie erreicht hatte, ist sie weit entfernt. Ende Juli hatte ein Kurssturz um 18% nach einer Prognoseanpassung gezeigt, wie empfindlich der Markt auf Enttäuschungen reagiert. Als Orientierung für Chartbeobachter dient die 5-Euro-Marke: Hält sie, wäre das ein erstes Signal der Stabilisierung, fällt die Aktie darunter zurück, bleibt das Chartbild angeschlagen.
Die Analysten
Gemischte Stimmen, gesenkte Ziele
Die Analysten sind uneinheitlich, tendieren aber zur Vorsicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 7,70 Euro und damit klar über dem aktuellen Kurs. Neben der DZ Bank mit "Kaufen" hat JPMorgan die Aktie nach der Analystenübersicht am 25. November mit "Overweight" eingestuft. Ältere Voten vom August stammen aus der Zeit vor der Restrukturierungsankündigung: Deutsche Bank "Hold", UBS "Neutral" und Jefferies "Buy". Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Prognose
Schaeffler-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist nach diesem Nachrichtenmix nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Erholung auf wackligem Fundament
Der Indien-Deal und die Erholung der Autowerte stützen die Schaeffler-Aktie. Hält sie die 5-Euro-Marke, ist eine Stabilisierung möglich. Weitere Gewinnschätzungs-Senkungen anderer Häuser nach den Q3-Zahlen und ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktie dagegen zurückwerfen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Marge entscheidet
Gelingt es, die EBIT-Marge innerhalb der Prognosespanne von 3,5% bis 5,5% zu halten und den Free Cashflow im Schlussquartal zu liefern, kann sich das Vertrauen erholen. Verfehlt Schaeffler die Cashflow-Spanne oder wachsen die Sonderbelastungen, drohen weitere Revisionen.
Langfristig (ab 2028): Umbau und Robotik
Entscheidend ist, ob der Stellenabbau die erhofften Einsparungen bringt, die E-Mobilität profitabel wird und die humanoide Robotik vom Fantasie- zum Umsatzthema wird. Gelingt das, hat die Schaeffler-Aktie Aufholpotenzial, andernfalls bleibt sie ein schwankungsanfälliger Zykluswert.
Termine
Was Anleger der Schaeffler-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Reaktionen der Analysten auf Restrukturierung und Q3-Zahlen, weitere Anpassungen der Gewinnschätzungen.
Schlussquartal 2026: Erreichen der Free-Cashflow-Prognose von 100 bis 300 Mio. Euro vor M&A.
Jahreszahlen 2026 mit Ausblick auf 2027 (Termin noch nicht ermittelt).
2027 und 2028: Umsetzung des Stellenabbaus und der Standortschließungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Schaeffler-Aktie
Warum steigt die Schaeffler-Aktie am Donnerstag? Der Konzern hat 6,5% der Schaeffler India Limited platziert und erlöst rund 314 Mio. Euro netto für den Schuldenabbau. Zudem erholen sich die Autowerte.
Warum senkt die DZ Bank den fairen Wert? Laut Analyst Michael Punzet belasten die E-Mobilität und die Kosten der Sparmaßnahmen kurzfristig die Stimmung und die berichteten Ergebnisgrößen. Er kürzte seine Gewinnprognosen für 2026 bis 2028 deutlich, bleibt aber bei "Kaufen".
Wie lautet die Schaeffler-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig sehen wir eine Erholung auf wackligem Fundament, mittelfristig entscheidet die Marge, langfristig der Erfolg von Umbau und Robotik. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Behält Schaeffler die Kontrolle über Schaeffler India? Ja, nach dem Verkauf hält die Promoter Group rund 67,63%. Schaeffler will mindestens zwei Drittel der Anteile behalten.
Ist die Schaeffler-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung der DZ Bank (Analyst Michael Punzet, 26. November 2026: "Kaufen", fairer Wert 7 Euro) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Schaeffler AG (SHA0): Kaufen, Kursziel 7,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von DZ Bank (Analyst Michael Punzet) vom 26.11.2026, 09:29 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
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- aktiencheck.de AG
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- Noch nicht veröffentlicht
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- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ Bank (Analyst Michael Punzet).
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Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.